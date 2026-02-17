Gia đình mốt nhất Mùng 1 còn ai ngoài Quỳnh Anh Shyn: Gần 10 năm khiến dân mạng phát cuồng mỗi Tết

Sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, như truyền thống hằng năm, Quỳnh Anh Shyn đã nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ khi tung bộ ảnh gia đình mới. Năm nay fashionista Gen Z lựa chọn concept denim đồng bộ cho cả nhà - hướng đi đậm tính ứng dụng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và cá tính riêng.

Năm 2026,Quỳnh Anh Shyn chọn sắc xanh của Thị Gallery cho bộ ảnh gia đình (Ảnh FBNV).

Bộ tứ nhà Shyn xuất hiện với áo dài cách tân, jacket và quần ống rộng, tất cả đều khoác lên mình gam màu denim xanh đồng điệu. Điểm nhấn đắt giá nằm ở những họa tiết rồng phượng được thêu trắng nổi bật trên nền xanh. Collection của Thị Gallery vừa phố phường, tinh tế, nhưng cũng đậm chất Tết theo cách rất riêng. Chính Quỳnh Anh Shyn chia sẻ: "Năm nay xin phép đóng cả cây bò để trông vừa phố mà vẫn thanh lịch nhá."

Posing ăn ý của từng thành viên giúp bộ ảnh toát lên chất street-style phóng khoáng (Ảnh FBNV).

Năm trước, gia đình Quỳnh Anh Shyn gây bão với bộ áo dài mang hơi thở hoàn toàn khác khi lăng xê motif hình xăm đầy cá tính từ DUC STUDIO. Đây là một trong những sáng tạo đặc trưng mang dấu ấn thương hiệu, biến tà áo dài truyền thống thành tuyên ngôn thời trang táo bạo những ngày đầu năm.

Hai concept khác nhau Quỳnh Anh Shyn chuẩn bị cho gia đình vào dịp Tết 2025 (Ảnh FBNV).

Điều khiến dân tình mê đắm và mong chờ Quỳnh Anh Shyn cho lên sóng bộ ảnh mới mỗi sáng Mùng 1 chính bởi một hành trình thời trang Tết dài hơi và nhất quán của gia đình cô. Nhìn lại gần 10 năm qua, mỗi năm là một bảng màu, một concept, một cá tính hoàn toàn mới:

Gần 10 năm nàng fashionista khiến dân tình thích thú (Ảnh tổng hợp FBNV).

Từ những năm 2019-2022 Quỳnh Anh Shyn bắt đầu chọn tone-sur-tone làm concept cho mỗi bộ ảnh Tết gia đình. Với gam màu ấm - đỏ rực rỡ, xanh biển cổ điển hay hồng pastel, những bộ áo dài của bộ tứ đã thấy rõ tinh thần chỉn chu, ăn khớp từng chi tiết của cả nhà.

Bước sang những năm 2023-2024, phong cách bắt đầu phóng khoáng hơn, màu sắc tươi sáng hơn, kết hợp giữa áo dài và những kiểu dáng hiện đại. Năm 2024 với tông xanh tiffany tươi mát từ thương hiệu CHATS by C.DAM, Quỳnh Anh Shyn đã ghi dấu ấn đặc biệt khi cả nhà diện áo dài với hơi hướng high-fashion hơn bao giờ hết.

Một trong những màu sắc ấn tượng nhất Quỳnh Anh Shyn từng chọn cho gia đình (Ảnh FBNV).



