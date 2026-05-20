Gia đình không rõ tung tích Sơn Ngọc Minh

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số này có ông Long Nhật (59 tuổi, ca sĩ) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, ca sĩ). Thông tin này nhanh chóng trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Hồi tháng 4 vừa qua, mạng xã hội từng bất ngờ lan truyền bài đăng tìm kiếm ca sĩ Sơn Ngọc Minh trong một nhóm cộng đồng tại Cần Thơ. Theo nội dung được chia sẻ, gia đình nam ca sĩ cho biết đã mất liên lạc với anh từ ngày 1/4/2026 sau khi Sơn Ngọc Minh nói đi đến nhà bạn chơi. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều cư dân mạng để lại bình luận hỏi han và hỗ trợ chia sẻ bài viết.

Trong bài đăng, người đăng tải cũng để lại thông tin liên hệ, mong ai gặp hoặc biết tung tích của Sơn Ngọc Minh thì báo lại giúp gia đình. Thời điểm đó, không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng khi nam ca sĩ bất ngờ mất tích nhiều ngày mà người thân không liên lạc được.

Không lâu sau khi bài viết lan truyền, phía diễn đàn thông báo đã xoá bài vì gia đình cho biết đã có thông tin liên quan đến Sơn Ngọc Minh. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể khi ấy không được tiết lộ thêm. Cho đến mới đây, khi thông tin Sơn Ngọc Minh bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến đường dây ma túy quy mô lớn được công bố, cư dân mạng bắt đầu chia sẻ lại bài đăng cũ này.

Bài đăng thông báo tìm liên lạc với Sơn Ngọc Minh cách đây hơn 1 tháng trước (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của Sơn Ngọc Minh được cập nhật vào ngày 10/3. Thời điểm này, nam ca sĩ chia sẻ bộ ảnh từ nhỏ đến hiện tại nhân dịp sinh nhật, kèm dòng trạng thái với nội dung: "Bạn chỉ mạnh mẽ như bước đi tiếp theo của bạn".

Sau bài đăng này, Sơn Ngọc Minh gần như không còn xuất hiện hay cập nhật thêm bất kỳ hoạt động mới nào trên mạng xã hội. Trang cá nhân của nam ca sĩ rơi vào trạng thái im ắng suốt nhiều tuần.

Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của Sơn Ngọc Minh. Sau đó nam ca sĩ không lộ diện hay có động thái nào giữa tin gia đình tìm kiếm (Ảnh: Chụp màn hình)

Sơn Ngọc Minh là ca sĩ từng được khán giả trẻ biết đến rộng rãi khi hoạt động trong nhóm nhạc nam V.Music – một trong những boygroup nổi bật của Vpop đầu thập niên 2010. Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách thư sinh cùng chất giọng nhẹ nhàng, Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn thị trường âm nhạc phát triển mạnh các nhóm nhạc thần tượng.

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990. Trước khi nổi tiếng, anh từng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp từ khá sớm. Tên tuổi của anh bắt đầu được chú ý khi gia nhập V.Music - nhóm nhạc được thành lập bởi công ty của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Nhóm gồm nhiều thành viên trẻ theo đuổi hình tượng hiện đại, năng động và hướng đến đối tượng khán giả tuổi teen.

Trong giai đoạn hoạt động mạnh nhất, V.Music tạo được dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Bức thư tình chưa gửi, Ngày hạnh phúc, Lời anh hứa, Nếu như anh đến… Nhóm cũng thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí lớn. Sơn Ngọc Minh được xem là một trong những thành viên nổi bật nhờ ngoại hình điển trai cùng phong cách biểu diễn gần gũi.

Sau khi V.Music tan rã, Sơn Ngọc Minh bước vào con đường hoạt động solo. Tuy nhiên, giống nhiều thành viên bước ra từ mô hình nhóm nhạc, hành trình solo của anh gặp không ít khó khăn. Dù từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc và tham gia các chương trình giải trí, Sơn Ngọc Minh chưa tạo được cú bật lớn để duy trì sức nóng như thời còn hoạt động trong V.Music.