Gia đình Hà Nội thu nhập 50 triệu đồng/tháng nhưng chỉ chi chưa đến 20 triệu: Bí quyết nằm ở khoản tiền chợ 4 triệu khiến nhiều người bất ngờ

Cô luôn cố gắng vun vén, cân đối hợp lý cho mọi khoản chi tiêu của gia đình.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại Hà Nội ngày càng tăng, không ít gia đình có thu nhập khá vẫn phải tính toán kỹ lưỡng để cân đối tài chính. Gia đình chị M (Hà Nội) hai vợ chồng và một con nhỏ đang học mẫu giáo là một ví dụ điển hình.

Gia đình 3 người ở Hà Nội, chi tiêu tiền chợ trong khoảng 4 triệu/tháng

Với tổng thu nhập khoảng 50 triệu/tháng , gia đình chị duy trì mức chi tiêu khoảng 20 triệu , qua đó vẫn dành dụm được hơn 30,5 triệu đồng mỗi tháng cho tiết kiệm và các kế hoạch dài hạn. Chia sẻ của chị nhận về rất nhiều sự đồng tình của mọi người, nhất là khi người vợ luôn cố gắng vun vén, cân đối hợp lý cho mọi khoản chi tiêu của gia đình.

Theo bảng chi tiêu tháng 6, tổng chi của gia đình chị là 19,4 triệu . Trong đó, khoản lớn nhất là tiền thuê nhà 6,7 triệu , tiếp đến là tiền học của con 3,2 triệu và chi phí đi chợ 4 triệu . Ngoài ra còn có các khoản như tiền điện 964k, tiền bỉm sữa cho con 1 triệu.

Tháng 6 con bắt đầu nghỉ hè nên chị M đưa con về quê chơi, chị cũng chuẩn bị thêm 1,5 triệu để gửi ông bà. Ngoài ra, tháng này chị cần mua một ít đồ đồ dùng trong nhà hết hơn 600k, phát sinh 1 triệu cho các chi phí khác.

Đi chợ là chủ yếu, mua đồ theo tuần, đi siêu thị chỉ để săn sale

Điểm đáng chú ý là dù sinh sống ở Hà Nội nhưng gia đình chị M chỉ dành khoảng 4 triệu đồng/tháng cho thực phẩm, con số được đánh giá là khá tiết kiệm đối với gia đình ba người. Chị cho biết bí quyết nằm ở việc ưu tiên đi chợ truyền thống mỗi tuần thay vì mua toàn bộ thực phẩm trong siêu thị.

Theo chia sẻ của chị M, phần lớn rau củ, thịt, cá đều được mua ở chợ gần nhà vì thuận tiện, dễ lựa chọn và phù hợp với nhu cầu nấu ăn hằng ngày. Trong khi đó, siêu thị chỉ là nơi để gia đình bổ sung các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu theo từng đợt.

Chị M chia sẻ: "Vì nhiều khi mình đi chợ nhiều nên không để ý siêu thị giá cả thế nào. Nhưng thỉnh thoảng đi thấy siêu thị cũng có nhiều đợt sale, hay mua 1 tặng 1, nên mình cứ 1 tháng mình đi siêu thị 1-2 lần để săn đồ sale. Ví dụ như nước giặt, các loại gia vị mắm muối tương cà (thỉnh thoảng được tặng kèm đồ), giấy ăn... Nói chung mình đi siêu thị mua đồ là săn đồ sale là chủ yếu, hoặc mua theo lốc để giá phải chăng hơn (như mua thùng sữa cho con chẳng hạn)".

Theo chị, việc kết hợp giữa chợ truyền thống và siêu thị giúp gia đình tối ưu được chi phí. Những mặt hàng tươi sống được mua hằng ngày ở chợ để đảm bảo độ tươi ngon, còn các sản phẩm tiêu dùng lâu dài sẽ chờ đến dịp khuyến mãi rồi mua số lượng lớn để dùng dần. Cách làm này giúp tiết kiệm được một khoản không nhỏ so với việc mua lẻ từng lần.

Hạn chế đi ăn uống ở ngoài, chỉ mua sắm những món cần thiết

Một lý do khác khiến chi phí ăn uống của gia đình không quá cao là con nhỏ đang học mẫu giáo. Bé ăn sáng và ăn trưa tại trường nên cả nhà chủ yếu chỉ quây quần trong bữa tối, còn cuối tuần mới cùng nhau chuẩn bị đầy đủ các bữa ăn. Vì vậy, lượng thực phẩm cần mua mỗi ngày không quá nhiều, giúp khoản tiền đi chợ được duy trì ở mức khoảng 4 triệu/tháng.

Bên cạnh đó, gia đình cũng hạn chế ăn uống ngoài hàng. Hai vợ chồng hiếm khi gọi đồ ăn về hoặc đi nhà hàng, chỉ thỉnh thoảng uống cà phê hay gặp gỡ bạn bè. Những khoản này đều được chị gộp chung vào mục chi phí phát sinh 1 triệu đồng/tháng, thay vì tách riêng thành một khoản cố định.

Nhìn vào bảng chi tiêu có thể thấy, phần lớn các khoản đều là nhu cầu thiết yếu, không xuất hiện những khoản mua sắm mang tính hưởng thụ hay tiêu dùng quá mức. Gia đình cũng dự trù 1 triệu đồng cho các khoản phát sinh, giúp tránh ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính khi có những chi tiêu ngoài dự kiến.

Với mức thu nhập 50 triệu đồng và tổng chi tiêu gần 20 triệu đồng, tỷ lệ chi tiêu của gia đình chị M. chỉ vào khoảng 39% thu nhập, đồng nghĩa mỗi tháng vẫn còn lại hơn 30 triệu để tiết kiệm, đầu tư hoặc dự phòng cho những mục tiêu lớn trong tương lai.

Những nguyên tắc giúp gia đình ở Hà Nội giữ chi tiêu dưới 20 triệu/tháng

Ưu tiên các khoản chi thiết yếu

Gia đình chị M tập trung ngân sách cho những khoản bắt buộc như tiền thuê nhà, học phí của con, thực phẩm và các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Những khoản mua sắm không cần thiết được hạn chế tối đa.

Đi chợ là chính, siêu thị chỉ để săn khuyến mãi

Thực phẩm tươi sống như rau, thịt, cá được mua ở chợ truyền thống để thuận tiện và phù hợp với nhu cầu nấu ăn mỗi ngày.

Mỗi tháng chị chỉ đi siêu thị khoảng 1-2 lần, chủ yếu vào những dịp giảm giá để mua các mặt hàng tiêu dùng như nước giặt, giấy ăn, gia vị, sữa... theo lốc hoặc số lượng lớn nhằm tiết kiệm chi phí.

Ít ăn ngoài, chủ yếu nấu ăn tại nhà

Con nhỏ ăn sáng và ăn trưa ở trường nên cả gia đình chỉ chuẩn bị bữa tối trong tuần và các bữa ăn vào cuối tuần. Đồng thời, hai vợ chồng cũng hạn chế ăn hàng, chỉ thỉnh thoảng uống cà phê hoặc gặp gỡ bạn bè và khoản này được gộp vào chi phí phát sinh.

Luôn dự trù cho những khoản ngoài kế hoạch

Thay vì chi tiêu hết ngân sách, gia đình dành khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản phát sinh. Điều này giúp không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính khi có những chi phí bất ngờ.

Duy trì kỷ luật chi tiêu để tăng khả năng tích lũy

Nhờ kiểm soát tốt các khoản chi, tổng chi tiêu của gia đình chỉ khoảng 19,4 triệu đồng/tháng, tương đương chưa đến 40% thu nhập. Phần còn lại hơn 30 triệu đồng được dành cho tiết kiệm và các mục tiêu tài chính dài hạn, tạo sự chủ động trước những kế hoạch trong tương lai.