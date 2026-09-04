Gia đình Chủ tịch PNJ đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu lấy tiền cho công ty vay, lợi nhuận PNJ giảm 38% sau soát xét

Ngày 4/9, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố loạt thông tin liên quan đến kế hoạch bổ sung vốn lưu động và giao dịch cổ phiếu của các thành viên gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung.

Theo nghị quyết HĐQT, PNJ thông qua chủ trương vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Khoản vay có thể được giải ngân thành nhiều đợt, tùy nhu cầu sử dụng vốn tại từng thời điểm.

Khoản vay bằng đồng Việt Nam, không có tài sản bảo đảm và có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Lãi suất sẽ do Tổng giám đốc PNJ quyết định tại từng thời điểm, trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.

PNJ cho biết khoản vay nhằm tăng tính chủ động về vốn lưu động trong giai đoạn công ty đang thực hiện quá trình “tái thiết” hoạt động sản xuất kinh doanh sau những biến động gần đây.﻿

Cùng ngày, hai con gái của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ. Mục đích được công bố là tạo nguồn vốn để bà Dung cho PNJ vay.

Tạm tính theo mức giá 39.800 đồng/cổ phiếu PNJ ngày 4/9, tổng số 25 triệu cổ phiếu mà hai thành viên gia đình Chủ tịch đăng ký bán có giá trị thị trường khoảng 995 tỷ đồng.

Trong đó, 18 triệu cổ phiếu bà Trần Phương Ngọc Hà đăng ký bán có giá trị ước tính 716 tỷ đồng, còn 7 triệu cổ phiếu bà Trần Phương Ngọc Thảo đăng ký bán ước khoảng 279 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu, qua đó dự kiến giảm sở hữu từ 3,59% xuống 0,08%.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, cũng là con gái Chủ tịch PNJ, đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,52% xuống 2,15%.

Hai giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 10/10/2026.

Lợi nhuận giảm 38% sau soát xét

Theo BCTC bán niên 2026 đã soát xét, PNJ ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 25.709 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 728,5 tỷ đồng, giảm 35%.

Đáng chú ý, so với số liệu trước soát xét, doanh thu gần như không thay đổi nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm từ 1.184,5 tỷ đồng xuống 728,5 tỷ đồng, tương đương giảm 38%.

PNJ cho biết chênh lệch chủ yếu đến từ việc điều chỉnh và bổ sung các khoản dự phòng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa, gồm chi phí xử lý hàng mua lại, tổn thất từ lượng hàng khách bán lại trong giai đoạn 1/7–3/9 và tổn thất ước tính có thể phát sinh trong tương lai.

Ngoài ra, công ty cũng điều chỉnh một số ước tính liên quan đến chi phí vận hành đã trích lập trong 6 tháng đầu năm.

Ở BCTC riêng, lợi nhuận sau thuế giảm từ 1.152,3 tỷ đồng xuống gần 590 tỷ đồng, tương đương giảm 49% sau soát xét.

PNJ cũng cho biết doanh thu 6 tháng tăng mạnh chủ yếu nhờ vàng 24K. Tuy nhiên, đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn bán lẻ trang sức, khiến biên lợi nhuận gộp chung giảm.

Trước đó, HĐQT PNJ đã thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 21/10/2026 tại TP.HCM.

Theo thông cáo của doanh nghiệp, PNJ dự kiến trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kinh doanh điều chỉnh cho năm tài chính 2026 cùng định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.