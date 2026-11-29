Người thân Hậu Hoàng cho biết đã khóc hết nước mắt khi nghe tin.

Những ngày qua, thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư máu khiến mạng xã hội xôn xao. Đông đảo khán giả và nghệ sĩ Việt đã gửi lời hỏi thăm, động viên nữ YouTuber. Hiện tại, Hậu Hoàng đang nhập viện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để tiếp nhận điều trị. Trên mạng xã hội, cô vẫn đều đặn cập nhật tình hình sức khỏe, phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn.

Mới đây, chị gái Hậu Hoàng cũng có chia sẻ dài liên quan đến tình trạng của em gái. Người thân cho biết những ngày qua, gia đình nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm nhưng chưa thể phản hồi hết vì đang bận rộn sắp xếp mọi việc và tập làm quen với quá trình chăm sóc Hậu Hoàng.

Đáng chú ý, chị gá Hậu Hoàng tiết lộ em gái đã tiếp nhận điều trị, chuyển vào môi trường vô khuẩn và đang dần chấp nhận tình trạng bệnh. Cô cũng phải chuẩn bị tâm lý đối diện với những đợt truyền hóa chất, việc có thể phải cạo tóc và những đau đớn trong thời gian tới. Dù còn nhiều thử thách, những lời hỏi thăm từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đang trở thành nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với Hậu Hoàng và gia đình.

Hậu Hoàng đã được chuyển vào phòng cách ly vô khuẩn để bắt đầu quá trình điều trị bệnh

Nguyên văn chia sẻ của chị gái Hậu Hoàng:

"Những ngày qua, có rất nhiều người gọi điện, nhắn tin hỏi thăm và gửi lời động viên tới Hậu. Gia đình em vẫn đang lu bu để ổn định mọi việc và tập làm quen với việc chăm sóc 'em bé' Hậu nên chưa thể trả lời hết, mong mọi người thông cảm cho em ạ.

Hiện tại, Hậu đã tiếp nhận điều trị, chuyển vào môi trường vô khuẩn, hạn chế tiếp xúc và dần chấp nhận 2 từ "ung thư" và từng ngày chuẩn bị tâm lý đối diện với những đợt truyền hóa chất, với chiếc đầu chuẩn bị “trọc lốc” và cả những đau đớn trong thời gian tới.

Mỗi sáng thức dậy, Hậu đều đọc từng tin nhắn, từng lời động viên của mọi người. Nhờ vậy, tinh thần Hậu đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước. Những lúc rảnh, Hậu còn ký tặng ảnh, lan tỏa năng lượng tích cực và cổ vũ các em nhỏ đang cùng điều trị tại viện. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tình cảm của mọi người thực sự là nguồn động lực rất lớn để Hậu mạnh mẽ và lạc quan hơn mỗi ngày. Gia đình em thật sự trân trọng, biết ơn và chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều!".

Hiện tinh thần Hậu Hoàng đã ổn hơn, cô đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với những khó khăn trong hành trình phía trước

Hậu Hoàng mắc ung thư máu

Hậu Hoàng tên đầy đủ là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995. Cô được khán giả biết đến với biệt danh "Thánh nữ nhạc chế" nhờ loạt video hài hước, gần gũi và giàu năng lượng trên YouTube. Nhiều sản phẩm của cô từng tạo hiệu ứng lớn, thu hút hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Hậu Hoàng còn ghi dấu ấn khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Sao Nhập Ngũ và Chị Đẹp Đạp Gió. Hình ảnh năng động, tính cách hài hước cùng sự nhiệt tình trong các thử thách giúp cô nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Hiện tại, nữ YouTuber sở hữu khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký trên YouTube và 4,1 triệu người theo dõi trên Facebook.

Ngày 26/11, Hậu Hoàng khiến nhiều người bất ngờ khi công khai mắc ung thư máu. Cô viết: "Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy. Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy. Haiz cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tui cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa, mong là mọi người vẫn ở đây cùng tui, đồng hành và truyền động lực cho tui trong chặng đường sắp tới. Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: 'Có sức khoẻ là có tất cả'. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha".

Hậu Hoàng phát hiện mắc ung thư máu sau khi thăm khám cách đây ít hôm

Sau khi biết tin, Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Hậu Hoàng. Nhiều nghệ sĩ khác như Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh, Trương Quỳnh Anh, Tóc Tiên, Tiến Luật... cũng gửi lời chúc, mong nữ YouTuber có thêm sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè dành lời chúc tốt đẹp mong Hậu Hoàng mạnh mẽ vượt qua

Ảnh: FBNV