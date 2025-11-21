Gia đình 4 người sống ở Vinhomes Central Park: Thu nhập 70 triệu, tháng nào cũng "cháy túi", vẫn không biết "tiêu hoang" ở đâu

Thuê nhà ở Vinhomes Central Park, thu nhập 70 triệu/tháng nhưng tháng nào cũng hết sạch tiền

Gia đình chị Thu hiện đang sống tại một căn hộ thuê ở Vinhomes Central Park 2 ngủ những cũng đầy đủ tiện nghi, có phòng riêng cho 2 bé. Nhìn bề ngoài, gia đình chị có vẻ khá giả: căn hộ tiện nghi, môi trường sống tốt, con cái học ở trường gần nhà. Nhưng thực tế, tháng nào chị cũng thở dài vì thu nhập hai vợ chồng tổng cộng 70 triệu nhưng hầu như không thể tiết kiệm được đồng nào.

Chị kể rằng mỗi khi đến cuối tháng, mở tài khoản ra chỉ còn vài trăm nghìn hoặc cao lắm là hơn một triệu. Có tháng nhà có đám cưới, mua quà sinh nhật, thêm một khoản phát sinh… là xem như hết sạch.

Những khoản chi tiêu thực tế của gia đình chị

Chị Thu ghi lại từng khoản rất rõ ràng. Căn hộ chị thuê có giá 17 triệu/tháng. Chị nói đây không phải lựa chọn xa xỉ mà vì gia đình 4 người cần không gian thoải mái, an toàn và tiện lợi cho con cái. Phí quản lý chung cư mỗi tháng 1,2 triệu (tính theo diện tích nhà). Tiền mạng cho các thiết bị là 1 triệu. Điện nước khoảng 3 triệu, xăng xe 3 triệu, gửi xe (1 ô tô và 2 xe máy) là 1,5 triệu.

Riêng chi phí cho con chiếm nhiều nhất. Hai bé đi học hết 7 triệu mỗi tháng. Tiền sữa cho các con 3,5 triệu, thêm sữa chua và đồ ăn vặt là 2,5 triệu.

Tiền ăn của cả gia đình bốn người là 16 triệu, chủ yếu là nấu tại nhà, thỉnh thoảng gia đình có đổi bữa đi ăn hàng. Thêm khoảng 2 triệu cho đồ dùng sinh hoạt và những thứ lặt vặt. Cuối cùng là tiền thuê trợ lý theo giờ giá 8 triệu, mà theo chị, đây là khoản bắt buộc vì hai vợ chồng đi làm cả ngày, không có người phụ thì không xoay xở nổi việc đón con cũng như cơm nước, nhà cửa buổi chiều.

"Cũng có tháng dư tiền, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, lại phát sinh và lại hết tiền" - chị Thu tâm sự.

Khi cộng lại, con số chi tiêu hàng tháng dao động quanh 69–70 triệu, gần như trùng khớp với thu nhập của hai vợ chồng.

"Nhiều người nghĩ 70 triệu là dư dả, nhưng với gia đình có hai con ở thành phố, đặc biệt là sống ở khu như Vinhomes, thì chỉ đủ chứ không dư. Tôi không mua sắm hàng hiệu, cũng không đi chơi nhiều. Các khoản chi đều là bắt buộc" - chị Thư tâm sự.

Chị cho biết mình từng nghĩ do bản thân chi tiêu chưa hợp lý, nhưng khi ngồi đối chiếu từng khoản thì đều là những chi phí khó cắt giảm: tiền thuê nhà, con cái, ăn uống, gửi xe, trợ lý…

"Nhiều lúc nghĩ tôi cũng thất bất an thật. Làm việc cả tháng mà cuối cùng chẳng để dành được bao nhiêu. Nhưng nghĩ lại, đây là lựa chọn của mình. Mình muốn con cái có môi trường tốt hơn thì phải chấp nhận mức chi này" - chị Thu tâm sự.

Phân tích từng khoản chi tiêu của gia đình chị Thu

Thực ra, vấn đề của gia đình chị Thu không nằm ở một khoản chi cụ thể nào, mà nằm ở cách tất cả những khoản chi "hợp lý" ấy cộng dồn lại và chiếm trọn thu nhập. Tuy nhiên, rằng nhiều khoản tuy không phải là lãng phí, nhưng lại đang cao hơn mức trung bình. Chẳng hạn như chi phí ăn uống 16 triệu mỗi tháng cho bốn người thực ra là mức khá tốn kém.

* Tiền ăn 16 triệu/tháng: Mức khá cao so với mặt bằng chung của gia đình 4 người

Ở những khu đô thị lớn như Vinhomes, việc mua thực phẩm tại các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi cao cấp là điều phổ biến, và đôi khi chỉ cần vài lần mua thêm đồ ăn vặt, vài món chế biến sẵn hay trái cây nhập khẩu là chi phí đội lên đáng kể.

Nếu gia đình không có thói quen lập thực đơn và mua theo tuần mà chỉ mua khi thấy cần, chi phí sẽ càng dễ phát sinh. Mức 16 triệu vì thế hoàn toàn có thể giảm xuống còn 13 - 14 triệu mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng và chất lượng bữa ăn cho cả nhà.

Gợi ý cách cân đối:

– Lập thực đơn tuần, mua theo danh sách để tránh phát sinh.

– Kết hợp mua thực phẩm ở siêu thị lớn hoặc chợ đầu mối giá ổn.

– Giảm bớt đồ ăn vặt của người lớn (không cần cắt của trẻ).

* Sữa + đồ ăn vặt tổng 6 triệu/tháng: Mức khá cao so với trẻ nhỏ

Khoản sữa và đồ ăn vặt cho trẻ cũng đáng chú ý. Trung bình hai con nhỏ uống sữa và ăn vặt hết 6 triệu mỗi tháng, trong khi mức phổ biến của nhiều gia đình chỉ khoảng 3,5 - 4 triệu. Trẻ con thường thích sữa chua, váng sữa, bánh kẹo nhập khẩu… và cha mẹ thường dễ chiều theo vì nghĩ rằng dù gì cũng tốt cho con.

Nhưng nhiều khi trẻ uống sữa quá mức cần thiết hoặc ăn vặt nhiều hơn tiêu chuẩn dinh dưỡng, không phải vì cần, mà vì thói quen mua sẵn trong nhà. Nếu điều chỉnh nhẹ, khoản này có thể giảm khoảng 1 đến 1,5 triệu mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ.

Gợi ý cách cân đối:

– Kiểm tra lại lượng sữa con uống có vượt khuyến nghị không (nhiều trẻ uống quá mức).

– Giảm bớt đồ ăn vặt đóng hộp, thay bằng trái cây tươi rẻ hơn.

– Tìm thương hiệu sữa có thành phần tương đương nhưng giá hợp lý hơn.

- Nếu tinh chỉnh hợp lý, có thể giảm 1–1,5 triệu/tháng.

* Tiền trợ lý 8 triệu: Có thể cân nhắc lại cách sử dụng

Một khoản đáng chú ý khác là tiền trợ lý 8 triệu mỗi tháng. Với gia đình có hai con nhỏ và cả hai vợ chồng đều đi làm, việc có người hỗ trợ là hợp lý. Tuy nhiên, chị Thu có thể xem xét liệu trợ lý đang làm toàn thời gian hay theo giờ, và lượng công việc có thực sự cần mức chi cố định như hiện tại hay không.

Một số gia đình chuyển sang thuê theo ca hoặc thuê theo giờ để tiết kiệm từ 1 - 2 triệu mỗi tháng mà vẫn đảm bảo công việc trong nhà được sắp xếp ổn thỏa. Tất nhiên đây là khoản cần cân nhắc kỹ vì ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái của cả gia đình.

Gợi ý cách cân đối:

– Xem lại công việc của trợ lý: có thể giảm thời gian làm? Làm nửa ngày?

– Có thể chuyển sang thuê theo giờ (theo ca) 3 - 4 buổi/tuần nếu phù hợp.

- Nếu tối ưu được hình thức thuê, khoản này có thể giảm 2–3 triệu.

* Thuê nhà 17 triệu: Chi phí cố định, rất khó thay đổi

Cuối cùng là tiền thuê nhà 17 triệu – khoản lớn nhất và cũng khó thay đổi nhất. Chị Thu hoàn toàn có lý khi muốn ở căn hộ rộng rãi, tiện nghi để con cái có không gian sống tốt. Đây là khoản liên quan đến chất lượng cuộc sống nên gần như không thể giảm trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, về lâu dài, nếu thật sự muốn cân đối tài chính, gia đình có thể cân nhắc chuyển sang căn nhỏ hơn nhưng vẫn trong cùng khu, hoặc lựa chọn khu vực lân cận có chi phí thấp hơn mà vẫn đảm bảo an toàn và tiện lợi. Điều này có thể tiết kiệm 3 - 5 triệu, nhưng đi kèm với sự đánh đổi nên không phải phương án dễ thực hiện.

Nhưng về lâu dài, có thể xem xét:

– Chuyển sang căn diện tích nhỏ hơn nhưng vẫn trong khu.

– Hoặc chuyển sang khu vực có chi phí thấp hơn nhưng vẫn an toàn (Bình Thạnh lân cận).

- Giảm khoản này có thể tiết kiệm 3–5 triệu, nhưng đổi lại là đánh đổi về chất lượng sống.

Thêm một hướng giải quyết cho việc chi tiêu của gia đình chị Thu. Thay vì cứ chi tiêu hết tháng, rồi mới xem còn lại bao nhiêu thì tiết kiệm lại. Chị nên trích riêng một khoản tiết kiệm ngay từ đầu, và để riêng ra, không động đến, khoản tiết kiệm này có thể là 5 - 10% thu nhập. Sau đó dần cân đối lại các khoản chi trong tháng. Như vậy dù có chi tiêu thế nào thì gia đình chị vẫn có một khoản tiết kiệm để tích lũy.

Tóm lại

Chi tiêu của gia đình chị Thu không hề lãng phí nhưng phần lớn đều đang ở mức cao hoặc rất cao so với trung bình, chính vì điều đó mà dù thu nhập 70 triệu hay hơn thì cũng hết sạch trong tháng.

Nếu chị muốn cải thiện thì chỉ cần điều chỉnh nhẹ ở một vài khoản như tiền ăn, tiền sữa và đồ ăn vặt, hoặc phương thức thuê trợ lý, mỗi tháng chị sẽ có thể tiết kiệm 3 - 6 triệu mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Còn nếu chị không muốn thay đổi bất kỳ khoản chi nào, thì việc tìm cách tăng thêm thu nhập sẽ là hướng giải quyết lâu dài.