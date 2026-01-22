Gia đình 3 người tiết kiệm vài chục triệu/năm, nhờ vài thói quen nhỏ: Nấu ăn ở nhà đủ 3 bữa, không trà sữa, không "đu trend"

Thay vì khoe cuộc sống xa hoa hay những bí quyết tài chính phức tạp, kênh TikTok " Nhà Mình Daily" (gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 bé trai) lại chinh phục người xem bằng những câu chuyện sinh hoạt rất đỗi đời thường. Chính từ những chia sẻ mộc mạc ấy, đặc biệt là tâm sự của người vợ trong gia đình, nhiều người không khỏi tấm tắc khen ngợi bởi cách chi tiêu khéo léo, tiết kiệm mà vẫn giữ trọn sự thoải mái cho cả nhà.

Không cần thu nhập "khủng", gia đình này vẫn có thể để ra khoản tiền tiết kiệm vài chục triệu mỗi năm nhờ những thói quen tưởng chừng rất nhỏ nhưng được duy trì bền bỉ từ hai vợ chồng đến con nhỏ.

Giữ thói quen tiết kiệm điện: Dùng xong là tắt ngay

Một trong những điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là tiền điện sinh hoạt của gia đình. Dù nấu ăn tại nhà đủ 3 bữa mỗi ngày, mùa hè nắng nóng cao điểm nhưng tiền điện chỉ khoảng 500k/tháng, còn mùa đông chỉ dao động khoảng 300k.

"Mình giữ thói quen tắt điện khi không sử dụng. Ban ngày tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Thói quen này mình học từ bố mẹ ngày xưa, giờ con mình ra khỏi phòng là tự giác tắt điện luôn" - cô chia sẻ. Với cô, tiết kiệm điện không phải là chịu đựng, mà là ý thức: Dùng đến đâu, đủ đến đó.

"Nhà mình không dùng máy sấy quần áo và máy rửa bát thôi còn đâu đủ, mùa đông hay hè đều bật nước nóng, nhưng chỉ bật 1 lúc nước nóng rồi tắt chứ không bật cả ngày. Mùa hè thì chỉ bật điều hòa những ngày thật nóng và bật nhiệt khá cao (khoảng 27-28 độ kèm bật quạt, đêm hoặc gần sáng mát phòng là tắt) như vậy cũng tốt cho sức khỏe hơn, ngồi điều hòa suốt cũng không tốt" - cô chia sẻ.

Lên danh sách "CẦN – THÍCH": Cần mua trước, thích thì… để đấy đã

Người vợ cho biết, cô không ghi chép chi li từng khoản chi tiêu hàng tháng, nhưng luôn đặt ra nguyên tắc chi tiêu nhất định và rõ ràng, để gia đình không rơi vào tình trạng thâm hụt hay chi tiêu quá tay.

" Mình phân biệt rõ cái gì là cần, cái gì là thích. Cái cần thì mua trước, cái thích thì cứ để đấy suy nghĩ thêm.

Sau một thời gian, nhiều món trong danh sách 'thích' tự nhiên thấy cũng không còn cần thiết nữa ".

Cách làm đơn giản này giúp gia đình cô hạn chế được rất nhiều khoản chi tiêu bốc đồng, theo cảm tính, khiế việc kiểm soát chi tiêu gặp nhiều khó khăn - điều mà nhiều người trẻ hiện nay thường gặp phải.

Không chạy theo trend, ưu tiên sự gọn gàng, phù hợp

Trong chuyện mua sắm quần áo, giày dép, cô cũng lựa chọn lối sống tối giản, hơn là chạy theo xu hướng, mua đồ theo sở thích cá nhân... các mua sắm này thật sự rất lãng phí, mà đại đa số phụ nữ đều gặp phải.

" Mình không chạy theo trend. Quần áo chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp hoàn cảnh. Không cần bộ đồ này phải đi kèm túi nọ, giày kia. Vì thế tủ đồ của mình khá đơn giản nhưng đủ dùng " - cô chia sẻ.

Theo cô, sự chỉn chu không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu món đồ đắt tiền, mà ở cách sử dụng và giữ gìn chúng.

Chủ yếu ăn uống tại nhà, hạn chế chi tiêu không cần thiết

Gia đình cô ăn ở nhà đến 99% thời gian. Theo người vợ chia sẻ, nấu nướng và ăn uống ở nhà vừa đảm bảo vệ sinh, hợp khẩu vị, vừa chủ động được số lượng nên không lãng phí thực phẩm.

"Mình cũng không có thói quen uống trà sữa hay ăn vặt linh tinh. Không phải vì ép bản thân, mà vì mình thấy không thật sự cần, lại không tốt cho sức khỏe. Hàng ngày mình chủ yếu uống nước lọc hoặc pha trà dưỡng sinh đơn giản tại nhà.

Mình cũng chưa bao giờ thấy việc checkin ở những quán cafe là thể hiện sự sang chảnh, thực sự thói quen này sẽ tiêu tốn khá nhiều vào ngân sách nếu chưa khá giả gì. Và dù là những hãng nổi tiếng nhưng những đồ uống này vẫn có rất nhiều đường tinh luyện, hi vọng mọi người hoan hỉ tự giữ sức khoẻ và tiết kiệm hơn cho tương lai" - cô chia sẻ.

Tiết kiệm trước - Chi tiêu sau

Gia đình "Nhà Mình Daily" cũng duy trì thói quen trích một khoản tiết kiệm ngay khi có thu nhập, phần còn lại mới dùng cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Nhờ đó, việc quản lý tiền bạc trở nên chủ động hơn, tránh cảm giác "cuối tháng không biết tiền đi đâu hết".

Theo cô, không phải ai cũng có thể tăng thêm thu nhập hay kiếm việc làm thêm phù hợp hoàn cảnh. Vì vậy, việc tiết kiệm trước giúp gia đình luôn có cảm giác an tâm và chủ động hơn trong cuộc sống.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với tằn tiện, ki bo

Điều khiến nhiều người đồng cảm nhất trong chia sẻ của người vợ chính là quan điểm: Tiết kiệm không phải là hà tiện.

"Nhà có khách mình vẫn tiếp đón đầy đủ và thoải mái. Lễ Tết vẫn biếu ông bà hai bên. Ông bà ở quê gửi rau, gạo lên, mình vẫn thỉnh thoảng gửi lại tiền. Tiết kiệm chủ yếu là từ nếp sinh hoạt hàng ngày của gia đình nhỏ, bớt những khoản chi không cần thiết. "

Thu nhập của hai vợ chồng ở mức trung bình, còn nuôi con nhỏ, nhưng nhờ duy trì những thói quen sinh hoạt hợp lý, mỗi năm vẫn có thể tiết kiệm được vài chục triệu đồng. Điều đáng nói là việc tiết kiệm ấy không hề tạo áp lực hay khiến cuộc sống trở nên kham khổ, mà ngược lại, mang đến sự chủ động và yên tâm cho cả gia đình.

