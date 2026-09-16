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Gia đình 3 người ở Hà Nội chi hơn 30 triệu mua 3 thiết bị: Đến những ngày mưa ẩm mới thấy quyết định quá đúng

Tiểu Mai
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Có những món đồ điện tử chỉ khi trải qua những ngày Hà Nội mưa gió, ẩm ướt mới thấy hết giá trị.

Những ngày Hà Nội mưa gió, độ ẩm trong không khí tăng cao khiến cuộc sống sinh hoạt của nhiều gia đình không ít phần bất tiện. Với gia đình Trần Thủy (32 tuổi, Hà Nội) lại khác, gia đình cô (hai vợ chồng, con gái nhỏ) sống khu đô thị Vinhomes Smart City Tây Mỗ, việc đầu tư cho những thiết bị điện tử phù hợp không chỉ giúp ngôi nhà tiện nghi hơn mà còn thực sự "đáng tiền" sau thời gian sử dụng.

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Dưới đây là những món đồ mà Thủy cho biết gia đình đã đầu tư và không hề cảm thấy hối hận, đặc biệt hữu ích trong những ngày thời tiết nồm ẩm, mưa gió như hiện nay.

1. Combo máy giặt và máy sấy: Trị giá khoảng 20 triệu

Trong số những khoản đầu tư được Trần Thủy đánh giá là "đáng tiền" nhất, combo máy giặt và máy sấy với tổng chi phí khoảng 20 triệu đồng là lựa chọn khiến cả gia đình hài lòng. Đặc biệt vào những ngày Hà Nội mưa gió, nồm ẩm, quần áo phơi mãi không khô, thậm chí còn dễ xuất hiện mùi ẩm mốc, việc có máy sấy gần như trở thành "cứu tinh" cho sinh hoạt hàng ngày.

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Thủy chia sẻ, từ khi sử dụng combo này, gia đình không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, quần áo sau khi giặt có thể được sấy khô nhanh, thơm tho và sẵn sàng để mặc. Với mức đầu tư khoảng 20 triệu, đây là khoản chi mà Thủy cho rằng đáng giá, nhất là với những gia đình sống ở Hà Nội và thường xuyên phải đối mặt với thời tiết ẩm ướt.

2. Điều hòa 2 chiều (được chủ đầu tư lắp sẵn)

Một thiết bị khác mà Thủy đánh giá cao là điều hòa 2 chiều được chủ đầu tư lắp đặt sẵn trong căn hộ. Ban đầu, đây có thể không phải là khoản đầu tư trực tiếp của gia đình, nhưng sau thời gian sử dụng, Thủy nhận ra đây là một tiện ích khá đáng giá, đặc biệt với thời tiết Hà Nội.

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Ngoài khả năng làm mát vào mùa hè, chế độ sưởi giúp căn nhà dễ chịu hơn trong những ngày mùa đông lạnh hoặc thời tiết ẩm ướt. "Được chủ đầu tư lắp sẵn nên gia đình mình không biết giá, nhưng tiện lợi vô cùng" - Thủy chia sẻ.

3. Máy lọc không khí: Giá khoảng 11 triệu

Máy lọc không khí có giá khoảng 11 triệu cũng là một trong những thiết bị khiến Thủy cảm thấy khoản đầu tư của gia đình hoàn toàn xứng đáng. Sống tại Hà Nội, nơi chất lượng không khí có thể thay đổi theo từng thời điểm, gia đình Thủy ưu tiên một thiết bị có khả năng hỗ trợ lọc bụi và cải thiện không gian sống trong nhà.

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Đặc biệt, vào những ngày mưa ẩm, không khí trong căn hộ dễ có cảm giác bí và khó chịu, nên việc duy trì không gian thông thoáng, dễ chịu càng trở nên cần thiết. Với Thủy, đây là món đồ ban đầu có mức giá khá cao, nhưng sau thời gian sử dụng, gia đình nhận thấy sự tiện lợi rõ rệt và không cảm thấy tiếc tiền vì đã đầu tư.

Tóm lại

Nhìn lại những thiết bị đã đầu tư, Trần Thủy cho rằng không phải món đồ điện tử nào đắt tiền cũng cần thiết, nhưng nếu lựa chọn đúng nhu cầu thì khoản chi hoàn toàn có thể mang lại giá trị lâu dài. Từ combo máy giặt - máy sấy khoảng 20 triệu, điều hòa 2 chiều cho đến máy lọc không khí khoảng 11 triệu, mỗi thiết bị đều góp phần giải quyết một bất tiện rất thực tế trong cuộc sống hàng ngày.

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Đặc biệt với những ngày Hà Nội mưa ẩm, thời tiết thất thường, sự tiện nghi này càng được cảm nhận rõ hơn. Với Thủy, đầu tư cho những thiết bị phục vụ trực tiếp chất lượng cuộc sống cũng là một cách để ngôi nhà trở thành nơi ở thoải mái, dễ chịu hơn mỗi ngày.

Tags

Hà Nội

Máy giặt

máy sấy

máy lọc không khí

điều hòa 2 chiều

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