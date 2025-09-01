Gia đình 29 người ở Hà Nội đi hơn 9 tiếng để đến triển lãm ở Cổ Loa: "Biết là rất đông nhưng..."

Một trong những điểm hẹn được mong chờ nhất Đại lễ 2/9 chính là Triển lãm “80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc” ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội). Tràn ngập MXH là hình ảnh check-in, chia sẻ cảm xúc, sự háo hức khi được tận mắt chứng kiến loạt hoạt động trải nghiệm đặc biệt tại triển lãm quy mô khủng này.

Theo ghi nhận, ngày 31/8, du khách từ khắp nơi đổ về khiến con đường dẫn về triển lãm luôn trong tình trạng đông đúc xe cộ. Có gia đình đi từ 6h30 sáng đến 11h trưa vẫn chưa đến được triển lãm nhưng họ vẫn muốn đi tiếp vì không muốn bỏ lỡ những điều chờ đón mình ở sự kiện.

Đó là câu chuyện của A. (xin phép được giấu tên), A. là thành viên trong một đại gia đình có 29 người ở Hà Nội. Cả nhà đã thức dậy lúc 6h30 sáng để đi xe khách lên triển lãm, lúc 11h trưa họ dừng lại ăn cơm trên đường. Thời điểm chúng tôi ghi nhận là lúc 14h30 phút chiều, họ vẫn còn cách triển lãm khá xa.

"Chúng tôi biết là rất đông nhưng vì trong tim có đất nước nên cứ đi thôi", một thành viên trong gia đình nói.

Khoảng hơn 15h ngày 31/8, ngay ở cổng chính, dòng người vẫn nườm nượp nối dài. Bên trong, các nhóm bạn trẻ tranh thủ check-in từng góc, gia đình nhiều thế hệ cùng nhau khám phá hiện vật, tài liệu. Người say mê ngắm lại dấu ấn lịch sử, người háo hức thử bắn súng mô phỏng hay công nghệ VR, AR. Ở đâu cũng rộn tiếng cười nói, tiếng máy ảnh lách tách, tạo nên bầu không khí vừa sôi động vừa gần gũi,...

Clip: Không khí tại đông đúc, rộn ràng tại triển lãm.

Hình ảnh đông đúc trước cổng triển lãm

Bạn Tâm (ở Bắc Ninh) - một du học sinh tại Hàn Quốc vừa về nước, háo hức đi xem từ tổng duyệt đến ghé thăm các bảo tàng, di tích lịch sử và không thể không đến với triển lãm đang "gây sốt" này.

Cô bạn chia sẻ: “Nhà mình ở Bắc Ninh, đi xe máy nên di chuyển cũng khá thuận lợi. Đến nơi thì thật sự phải thốt lên wow, vì quá đẹp, hoành tráng và chỉn chu. Đúng kiểu sự kiện xứng đáng để về Việt Nam đúng dịp 2/9”.

Bạn Tâm (Bắc Ninh)

Cô bạn cũng không quên check-in, ghi lại trải nghiệm đặc biệt này.

Một bạn nữ khác sống tại Đông Anh, Hà Nội cho biết mất khoảng 30 phút di chuyển, đến nơi phải wow!

Trong khi đó, 2 bạn trẻ sinh năm 2006 đi xe buýt đến gần triển lãm thì tắc đường, nhưng cả 2 vẫn quyết tâm xuống xe, đặt xe ôm công nghệ để đi tiếp. Quyết tâm không lỡ hẹn với triển lãm vì xem review trên mạng là mê lắm rồi.

"Bọn mình nhất định phải tới, bằng mọi giá (cười). Và đúng là không uổng công, còn đẹp hơn mong đợi. Đi từ 9h sáng đến 16h chiều mà vẫn chưa khám phá hết, vẫn chưa muốn về. Và điều đặc biệt nữa là sau chuyến đi này, bọn mình biết nhiều thêm về lịch sử.”, cô bạn tên Mảy chia sẻ.

Hai cô bạn cho biết đây là trải nghiệm vô cùng đặc biệt, nếu có cơ hội vẫn muốn đi nhiều lần hơn nữa.

Chị Liên cùng hai con nhỏ xuất phát từ Nam Định đi xe khách đến triển lãm mất khoảng 30 phút. Cả hai mẹ con đều vô cùng hào hứng khi chia sẻ lại trải nghiệm ở triển lãm. "Tuyệt lắm, nếu triển lãm mở cửa lâu thêm nữa thì càng tốt, chắc chắn có rất nhiều gia đình, nhiều bạn trẻ muốn ghé thăm. Rất đỉnh, rất xứng đáng", chị Liên nói thêm.

Chị Liên cùng hai con nhỏ.

Bên ngoài náo nhiệt, trên mạng xã hội cũng sôi động không kém, loạt bài đăng review cũng phủ sóng dày đặc. Hầu hết đều chung nhận xét: triển lãm “quá đỉnh, quá xứng đáng”. Nhiều người thậm chí còn rủ thêm bạn bè, gia đình quay lại lần nữa để khám phá cho bằng hết.

Có thể nói, "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" không đơn thuần là một triển lãm quy mô lớn, mà còn là một hành trình ngược dòng thời gian. Từng bước đi trong không gian ấy là từng mốc son lịch sử của dân tộc được tái hiện, gợi cho người tham quan niềm tự hào và sự xúc động. Đó không chỉ là sự nhộn nhịp của một sự kiện văn hóa, mà còn là những khoảnh khắc lắng đọng khi mỗi người được kết nối sâu sắc hơn với lịch sử và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong suốt tám thập kỷ qua.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa liên tục từ 9h đến 22h hàng ngày, hoàn toàn miễn phí vé vào cửa. Với sức hút lớn trong những ngày vừa qua, dự kiến lượng khách tham quan sẽ tiếp tục đông đúc trong suốt kỳ nghỉ lễ, biến Trung tâm Triển lãm Quốc gia trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ dịp 2/9 này.

Một số hình ảnh đông đúc tại triển lãm ngày 31/8:

Ảnh: Trung Lê, Quốc Thái