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Giá dầu thủng mốc 70 USD/thùng, tàu ‘nườm nượp’ qua eo biển Hormuz: Nỗi ám ảnh về xung đột Iran đã bị bỏ lại phía sau?

Anh Dũng
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Giá dầu xoá sạch mức tăng trong giai đoạn xung đột. Các nhà đầu tư tin rằng nguồn cung dầu thô toàn cầu sẽ được cải thiện sau khi các tàu chở dầu bị kẹt ở Vịnh Ba Tư trong bắt đầu rời eo biển Hormuz.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng 8 giảm 1,66% xuống khoảng 69 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,79% xuống dưới 73 USD/thùng. Con số này dao động quanh mức giá trước khi cuộc chiến ở Trung Đông nổ ra cuối tháng 2.

Theo công ty Kpler, hơn 20 tàu chở dầu với khoảng 35 triệu thùng dầu thô đã đi qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thoả thuận mở lại tuyến đường này.

Các tàu không phải của Iran đã kẹt lại Vịnh Ba Tư hơn 3 tháng vì Tehran phong toả khu vực ngay từ đầu cuộc xung đột. Các tàu này đa phần dự kiến đến châu Á vào đầu tháng 8.

Ngân hàng Citi dự đoán căng thẳng sẽ hạ nhiệt đáng kể. Giá dầu Brent sẽ giảm xuống còn 60 – 65 USD/thùng trong vòng 6-12 tháng tới khi dòng chảy qua eo biển Hormuz trở lại bình thường. Ngân hàng này cũng nhận định rằng bất kỳ đợt tăng giá dầu tạm thời nào trong hè này cũng sẽ giảm dần.

Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 25/6 cảnh báo rằng tàu chỉ được di chuyển qua các tuyến đường do Tehran chỉ định vì rủi ro vẫn hiện hữu.

Theo CNBC

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Tags

Trung Đông

Iran

giá dầu

Eo biển Hormuz

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