HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giá dầu thô Urals của Nga bất ngờ tăng vọt, đắt nhất thế giới

Hoàng Vân |

Giá dầu thô xuất khẩu Urals của Nga đã tăng vọt một cách đột ngột và bất ngờ vào tối 13/4, đạt mức 114 USD/thùng.

- Ảnh 1.

Giá dầu thô xuất khẩu Urals của Nga tăng vọt, đạt mức 114 USD/thùng vào tối 13/4/2026.

Thị trường năng lượng toàn cầu vừa chứng kiến một hiện tượng bất thường chưa từng có, được các dịch vụ theo dõi giá ghi nhận trong những giờ gần đây.

Giá dầu thô xuất khẩu Urals của Nga đã tăng vọt một cách đột ngột và bất ngờ, đạt mức 114 USD/thùng.

Con số này đã gây chấn động giới giao dịch và phân tích, bởi vì kể từ tối 13/4, dầu thô Nga đã thực sự trở thành loại dầu thô đắt nhất thế giới.

Diễn biến này đặc biệt bất thường khi tất cả các loại dầu chuẩn toàn cầu khác đều không cho thấy sự tăng trưởng bất thường.

Dầu Brent, loại dầu thô chính mà thị trường truyền thống dựa vào, vẫn ổn định và tiếp tục giao dịch duy trì ở mức dưới 100 USD/thùng.

Chênh lệch giá đáng kể giữa dầu Urals và các loại dầu tương tự trên thế giới tạo ra tình huống bất ngờ. Trong đó, dầu Nga đang được giao dịch ở mức giá cao hơn đáng kể so với mức giá chiết khấu thông thường.

Các chuyên gia lưu ý, trong khi dầu Brent và các thương hiệu toàn cầu khác không cho thấy bất kỳ sự thay đổi mạnh mẽ nào, thì sự tăng giá nhanh chóng của dầu thô Nga có thể là do tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ, hoặc điều kiện cung ứng đặc thù ở một số khu vực nhất định.

Giá dầu Urals thường tuân theo xu hướng toàn cầu, nhưng các chỉ số hiện tại cho thấy sự không tương xứng tạm thời.

Những người tham gia thị trường hiện đang theo dõi sát sao sự bất thường này sẽ kéo dài bao lâu, và nó sẽ tác động như thế nào đến các hợp đồng dài hạn cũng như chuỗi cung ứng.

Theo Avia-pro
Tags

Nga

dầu Nga

giá dầu

Giá dầu thô Urals

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại