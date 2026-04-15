Giá dầu thô Urals của Nga bất ngờ tăng vọt, đắt nhất thế giới

Giá dầu thô xuất khẩu Urals của Nga tăng vọt, đạt mức 114 USD/thùng vào tối 13/4/2026.

Thị trường năng lượng toàn cầu vừa chứng kiến một hiện tượng bất thường chưa từng có, được các dịch vụ theo dõi giá ghi nhận trong những giờ gần đây.

Con số này đã gây chấn động giới giao dịch và phân tích, bởi vì kể từ tối 13/4, dầu thô Nga đã thực sự trở thành loại dầu thô đắt nhất thế giới.

Diễn biến này đặc biệt bất thường khi tất cả các loại dầu chuẩn toàn cầu khác đều không cho thấy sự tăng trưởng bất thường.

Dầu Brent, loại dầu thô chính mà thị trường truyền thống dựa vào, vẫn ổn định và tiếp tục giao dịch duy trì ở mức dưới 100 USD/thùng.

Chênh lệch giá đáng kể giữa dầu Urals và các loại dầu tương tự trên thế giới tạo ra tình huống bất ngờ. Trong đó, dầu Nga đang được giao dịch ở mức giá cao hơn đáng kể so với mức giá chiết khấu thông thường.

Các chuyên gia lưu ý, trong khi dầu Brent và các thương hiệu toàn cầu khác không cho thấy bất kỳ sự thay đổi mạnh mẽ nào, thì sự tăng giá nhanh chóng của dầu thô Nga có thể là do tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ, hoặc điều kiện cung ứng đặc thù ở một số khu vực nhất định.

Giá dầu Urals thường tuân theo xu hướng toàn cầu, nhưng các chỉ số hiện tại cho thấy sự không tương xứng tạm thời.

Những người tham gia thị trường hiện đang theo dõi sát sao sự bất thường này sẽ kéo dài bao lâu, và nó sẽ tác động như thế nào đến các hợp đồng dài hạn cũng như chuỗi cung ứng.