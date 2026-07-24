Giá dầu thô tăng vọt 6%, vượt 100 USD/thùng

Giá dầu tăng vọt sau các báo cáo về các vụ tấn công vào tàu chở dầu ở Biển Đỏ và việc Tổng thống Donald Trump đe dọa một “cuộc tấn công quy mô lớn” chống lại Iran.

Giá dầu Brent giao dịch tương lai đã vượt mốc 100 đô la một thùng lần đầu tiên kể từ ngày 26/5. Giá dầu chuẩn quốc tế tăng khoảng 7% và đóng cửa ở mức 100,69 đô la.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng khoảng 6% và chốt ở mức 92,19 đô la. Giá dầu đã tăng hơn 30% trong tháng này khi giao tranh ở Trung Đông leo thang mạnh.

Các đồng minh Houthi của Iran ở Yemen cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út bằng máy bay không người lái và tên lửa vì vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà họ tuyên bố chống lại Riyadh trong tuần này.

Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào của lực lượng Houthi vào các tàu ở Biển Đỏ trong tương lai, đe dọa sẽ áp đặt “hình phạt quân sự lớn” lên Tehran và các chiến binh ở Yemen.

Sau đó, tổng thống nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đang “xem xét một cuộc tấn công quy mô lớn” chống lại Iran. “Lớn hơn bao giờ hết. Tôi sắp đưa ra quyết định. Chúng tôi đã sẵn sàng,” ông nói.

Các vụ tấn công tàu chở dầu xảy ra vài giờ sau khi Trump cảnh báo Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran mỗi khi Tehran tấn công một con tàu ở eo biển Hormuz. Iran đáp trả bằng cách cảnh báo sẽ trả đũa các cơ sở hạ tầng và tài sản năng lượng liên quan đến Mỹ trên khắp khu vực nếu Washington thực hiện các cuộc tấn công đó.

“Nếu người Mỹ nhắm mục tiêu vào một cây cầu hoặc nhà máy điện ở Iran, Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng và cầu cống trong khu vực, bao gồm cả các cơ sở năng lượng nơi Hoa Kỳ có lợi ích,” một nguồn tin quân sự Iran giấu tên nói với hãng thông tấn nhà nước Tasnim.

Xung đột Ukraine-Nga cũng đang gây áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Kyiv đã tấn công hơn 150 tàu chở dầu ở Biển Đen và Biển Azov trong tháng này. Các vụ tấn công tàu chở dầu đã buộc Liên minh Đường ống Caspian phải ngừng bốc dỡ dầu thô tại cảng Biển Đen của họ.