Giá dầu thô lại 'rơi tự do'

Giá dầu thô đã sụt giảm mạnh vào thứ Tư sau khi Phó Tổng thống JD Vance cho rằng cuộc chiến chống lại Iran chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Hoa Kỳ (WTI) giảm 8,3%, đóng cửa ở mức 88,12 USD/thùng. Giá dầu thô Brent – chuẩn mực quốc tế – cũng giảm 8,7%, chốt phiên ở mức 94,62 USD/thùng.

"Lý do chúng ta thất bại chính là cuộc chiến này," ông Vance viết trên mạng xã hội vào thứ Tư. "Ngay cả Tổng thống cũng đã thừa nhận điều đó vào tối qua."

Đảng Dân chủ đã giành thắng lợi áp đảo tại cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba, tạo lợi thế để họ gây sức ép buộc Tổng thống Donald Trump phải chấm dứt cuộc chiến vốn không được lòng người dân Mỹ – cuộc chiến đã khiến giá xăng và dầu diesel tăng vọt.

Giá dầu liên tục giảm trong tuần qua.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, nhận định: "Kết quả bầu cử khiến thị trường tin rằng ông Trump có thể sẽ cân nhắc đạt được một thỏa thuận."

Theo ông Lipow, Đảng Dân chủ có thể tìm cách hạn chế ngân sách cho cuộc chiến. Ông cho biết thêm, thông báo của ông Trump hồi đầu tuần về việc Hoa Kỳ sẽ cắt giảm một phần viện trợ cho Israel có thể buộc chính quyền Jerusalem phải chấp nhận các quyết định từ Washington.

Hôm thứ Ba, ông Trump chia sẻ với tờ Financial Times rằng ông chưa có kế hoạch tấn công Iran trong thời gian tới. Trước đó, thị trường dầu mỏ đã tính đến rủi ro về một cuộc leo thang căng thẳng quy mô lớn sau bầu cử, khiến giá dầu tăng hơn 10% trong tháng 10.

Giá dầu kỳ hạn đã giảm hơn 14% trong tuần này, trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Iran đều bày tỏ sự cởi mở đối với một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột – vốn đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu suốt tám tháng qua.

Bà Rebecca Babin, chuyên gia giao dịch năng lượng cấp cao tại CIBC, cho rằng đợt bán tháo này "có lẽ đã hơi quá đà". Theo bà, thị trường đang rơi vào trạng thái "hành động trước, suy tính sau" khi cảm xúc của giới đầu tư trở nên căng thẳng sau kết quả bầu cử bất ngờ.

Bà Babin cho biết, nhiều nhà quan sát từng dự đoán rằng một "cơn sóng thần" từ Đảng Dân chủ có thể thúc đẩy ông Trump leo thang căng thẳng với Iran. Tuy nhiên, bà nhận định: "Những bình luận của ông Vance cùng với việc thiếu sự ủng hộ công khai từ các đồng minh chủ chốt đã đặt dấu chấm hỏi cho giả định đó." Tuy nhiên, Bob McNally, chủ tịch của Rapidan Energy và từng là cố vấn cho Tổng thống George W. Bush, cảnh báo rằng khả năng xảy ra leo thang quân sự trong khu vực vẫn cao hơn.

"Iran vẫn giữ vững lập trường cứng rắn, không khoan nhượng của mình," ông McNally nhận định. "Còn ông Trump, sau khi đã phải trả một cái giá rất đắt cho quyết tâm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, khó có khả năng từ bỏ mục tiêu mang tính di sản này để rồi rút lui."