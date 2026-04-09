Giá dầu thế giới tăng trở lại, tiến gần mốc 100 USD/1 thùng sau một tuyên bố từ phía Iran

Đức Minh |

Giá dầu tăng sau khi Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm một số điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, làm dấy lên lo ngại rằng căng thẳng có thể leo thang trở lại và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo ghi nhận vào lúc 12h45 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao tháng 6 tăng 2,43% lên 97,05 USD, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 5 của Mỹ tăng 3,13% lên 97,36 USD.

Động thái này diễn ra sau khi giá dầu thô của Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 1 ngày kể từ năm 2020.

Theo CNBC, vào hôm thứ 4, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết Washington đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Cụ thể, Iran tố Mỹ vi phạm 3 điểm trong đề xuất ngừng bắn 10 điểm, đó là các cuộc tấn công Israel vào Lebanon vẫn đang tiếp diễn, 1 máy bay không người lái xâm nhập không phận Iran và điều cuối cùng mà ông Ghalibaf mô tả là việc phủ nhận quyền làm giàu uranium của Tehran.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tại Mỹ rằng, đề xuất của Iran có thể được dùng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Giá dầu lại tăng do những căng thẳng chưa chấm dứt tại eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống J.D. Vance đã phản hồi về những cáo buộc này trong chuyến công du Hungary hôm thứ 4 rằng: “Các thỏa thuận ngừng bắn luôn phức tạp”.

Ông Vance nói thêm rằng, Washington duy trì quan điểm không cho phép Iran làm giàu uranium và cho biết bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào bao gồm Lebanon đều không được đưa vào thỏa thuận ban đầu.

Hiện tại, khi giá dầu đã xuống dưới 100 USD/1 thùng, các nhà máy lọc dầu nên “tận dụng cơ hội này để tiếp tục mua vào nhiều hơn”, theo lời ông Janiv Shah - Phó Chủ tịch phụ trách thị trường hàng hóa của Rystad Energy.

“Tuy nhiên, nếu các nhà máy lọc dầu trì hoãn việc mua hàng để đề phòng giá dầu giảm thêm, trong khi nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế thì tình trạng khan hiếm sản phẩm có thể trở nên tồi tệ hơn, ngay cả trong bối cảnh giảm leo thang căng thẳng”, ông Janiv Shah nói thêm.

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

