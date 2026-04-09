Giá dầu thế giới tăng trở lại, tiến gần mốc 100 USD/1 thùng sau một tuyên bố từ phía Iran

Theo ghi nhận vào lúc 12h45 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao tháng 6 tăng 2,43% lên 97,05 USD, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 5 của Mỹ tăng 3,13% lên 97,36 USD.

Động thái này diễn ra sau khi giá dầu thô của Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 1 ngày kể từ năm 2020.

Theo CNBC, vào hôm thứ 4, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết Washington đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Cụ thể, Iran tố Mỹ vi phạm 3 điểm trong đề xuất ngừng bắn 10 điểm, đó là các cuộc tấn công Israel vào Lebanon vẫn đang tiếp diễn, 1 máy bay không người lái xâm nhập không phận Iran và điều cuối cùng mà ông Ghalibaf mô tả là việc phủ nhận quyền làm giàu uranium của Tehran.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tại Mỹ rằng, đề xuất của Iran có thể được dùng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Giá dầu lại tăng do những căng thẳng chưa chấm dứt tại eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống J.D. Vance đã phản hồi về những cáo buộc này trong chuyến công du Hungary hôm thứ 4 rằng: “Các thỏa thuận ngừng bắn luôn phức tạp”.

Ông Vance nói thêm rằng, Washington duy trì quan điểm không cho phép Iran làm giàu uranium và cho biết bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào bao gồm Lebanon đều không được đưa vào thỏa thuận ban đầu.

Hiện tại, khi giá dầu đã xuống dưới 100 USD/1 thùng, các nhà máy lọc dầu nên “tận dụng cơ hội này để tiếp tục mua vào nhiều hơn”, theo lời ông Janiv Shah - Phó Chủ tịch phụ trách thị trường hàng hóa của Rystad Energy.

“Tuy nhiên, nếu các nhà máy lọc dầu trì hoãn việc mua hàng để đề phòng giá dầu giảm thêm, trong khi nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế thì tình trạng khan hiếm sản phẩm có thể trở nên tồi tệ hơn, ngay cả trong bối cảnh giảm leo thang căng thẳng”, ông Janiv Shah nói thêm.