Giá dầu tăng cao, ông Putin ra thông báo: Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và khí đốt cho châu Âu với một điều kiện

Ảnh minh họa

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và khí đốt cho châu Âu nếu các khách hàng trong khu vực mong muốn khôi phục quan hệ hợp tác dài hạn, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Phát biểu trên truyền hình ngày 9/3, ông Putin cho biết Nga chưa bao giờ từ chối hợp tác với các khách hàng châu Âu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết là các thỏa thuận phải mang tính dài hạn và không chịu áp lực chính trị.

“Nếu các công ty châu Âu và người mua châu Âu quyết định định hướng lại và cung cấp cho chúng tôi sự hợp tác lâu dài, bền vững, không chịu áp lực chính trị, thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác,” ông Putin nói trong cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn của Nga.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Căng thẳng quân sự liên quan đến Iran đã khiến hoạt động vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới – bị đình trệ. Khu vực này hiện vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Giá dầu Brent crude, chuẩn tham chiếu quốc tế, đã tăng hơn 30% trong ngày Chủ nhật và có thời điểm vượt 119 USD/thùng. Đến đầu tuần, giá dầu duy trì trên mốc 100 USD/thùng – mức cao nhất kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022.

Trong khi đó, Nhóm G7 cho biết các nước thành viên sẵn sàng thực hiện “những biện pháp cần thiết” để ứng phó với đà tăng của giá dầu toàn cầu, song chưa cam kết sẽ giải phóng nguồn dự trữ dầu khẩn cấp.

Ở châu Âu, một số lãnh đạo cũng bắt đầu đề cập khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã kêu gọi Liên minh châu Âu xem xét đình chỉ các lệnh trừng phạt dầu khí Nga nhằm giảm áp lực giá năng lượng đang gia tăng.

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ năm 2022, châu Âu đã từng bước cắt giảm mạnh sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. EU đã cấm nhập khẩu dầu thô Nga bằng đường biển và siết chặt nhiều kênh cung ứng năng lượng khác. Trước xung đột, Nga cung cấp hơn 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu.

Đến năm 2025, tổng lượng khí đốt Nga – bao gồm cả khí qua đường ống và LNG – chỉ còn chiếm khoảng 13% tổng nhập khẩu của EU. Việc mất thị trường châu Âu đã buộc Nga chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang châu Á với mức chiết khấu đáng kể.

Trong bối cảnh đó, ông Putin cho rằng các công ty năng lượng Nga nên tận dụng cơ hội từ biến động tại Trung Đông để mở rộng thị phần trên thị trường toàn cầu.