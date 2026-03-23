HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giá dầu lại tăng sau những lời đe dọa đáp trả đanh thép giữa Mỹ và Iran

Hoàng Vân |

Giá dầu đã tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư cho Iran về eo biển Hormuz, ngay lập tức Iran đe dọa đóng cửa eo biển này vô thời hạn.

Người dân đi bộ gần một trạm xăng ở Los Angeles, ngày 21/3/2026..

Giá dầu tăng vào ngày 22/3 sau khi Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn để đáp trả tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc khôi phục giao thông dầu khí qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Giá dầu Brent chuẩn mực toàn cầu đã tăng 1,69% lên khoảng 114,09 USD/thùng khi mở cửa. Giá dầu thô của Mỹ tăng 2% lên 100,29 USD.

Goldman Sachs hôm 20/3 nhận định, mức giá cao này có thể kéo dài đến năm 2027.

Hôm 21/3, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ "phá hủy" các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại trước tối 23/3.

Đáp lại, Iran cho biết, nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa của mình, họ sẽ đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, và sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi các nhà máy điện bị phá hủy được xây dựng lại.

Iran cũng tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Mỹ và Israel trong khu vực.

Cuộc chiến ở Iran đã bước sang tuần thứ tư, gây ra sự gián đoạn lớn về nguồn cung dầu chủ yếu do việc đóng cửa eo biển. Đây là tuyến đường vận chuyển dầu nhộn nhịp nhất thế giới.

Giá dầu tăng cao cũng đẩy giá xăng dầu tăng cao đối với người dân Mỹ. Giá trung bình một gallon xăng ở Mỹ đã đạt 3,94 USD vào ngày 22/3, tăng gần 1 USD kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.

Patrick De Haan, người đứng đầu bộ phận phân tích dầu mỏ tại GasBuddy, ngày 22/3 cho biết, giá 1 gallon xăng có thể đạt 4 USD vào ngày 23/2.

“Giá xăng sẽ phục hồi chậm ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc. Tốc độ phục hồi sẽ rất chậm chừng nào tình trạng này còn kéo dài, bởi vì sẽ mất nhiều thời gian hơn để thị trường toàn cầu phục hồi”, ông nói.

Hôm 23/3, trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC, khi được hỏi về tác động của cuộc chiến đối với nền kinh tế Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói: “Người Mỹ sẽ chấp nhận “giá cả tăng cao tạm thời” nếu điều đó đồng nghĩa với nhiều thập kỷ hòa bình ở Trung Đông”.

Theo CNN
Tags

Israel

Trung Đông

Iran

Donald Trump

giá dầu

giá xăng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại