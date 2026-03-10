Giá dầu hạ nhiệt

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 10/3 (giờ Việt Nam) sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc việc giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng nhất trên thế giới đối với thị trường dầu thô.

Giá dầu thô của Mỹ giảm còn 87,8 USD/thùng trong khi dầu Brent cũng bắt đầu giảm mạnh, ở mức 91,7 USD/thùng. Đây là mức giá dễ chịu hơn nhiều so với gần 120 USD/thùng vào đầu phiên ngày 9/3.

Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã hạ nhiệt mạnh so với phiên giao dịch ngày 9/3.

Ông Trump nói với CBS News trong một cuộc điện thoại rằng ông đang “nghĩ đến việc chiếm lấy eo biển Hormuz”. Ông cũng cho biết ông nghĩ rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Ông Trump cũng đang cân nhắc việc giảm các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga để giúp giảm giá dầu thô, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters.

Các bộ trưởng năng lượng G7 sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào hôm nay (10/3) để thảo luận về khả năng cùng nhau giải phóng lượng dầu dự trữ từ các kho chứa của họ, các nguồn tin cho biết với CNBC. Bất kỳ hành động nào về việc giải phóng dự trữ sẽ diễn ra sau khi các bộ trưởng năng lượng họp, họ cho biết.

Các bộ trưởng tài chính G7 đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến hôm thứ Hai, nơi họ thảo luận về cuộc chiến tranh Iran. “Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc hỗ trợ nguồn cung năng lượng toàn cầu như giải phóng kho dự trữ”, các bộ trưởng cho biết trong một tuyên bố chung. Các thành viên G7 là Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Gián đoạn nguồn cung lớn nhất lịch sử

Việc đóng cửa eo biển đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, theo phân tích của công ty tư vấn Rapidan Energy. Khoảng 20% ​​lượng dầu tiêu thụ của thế giới được xuất khẩu qua eo biển này.

Lưu lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh sau ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Giá dầu Brent có thể tăng vọt lên 135 đô la một thùng nếu tình hình hiện tại kéo dài bốn tháng, ông Janiv Shah, phó chủ tịch phụ trách thị trường dầu mỏ của Rystad Energy, cho biết trong một ghi chú hôm 9/3. Giá dầu Brent sẽ tăng lên trên 110 đô la nếu điều kiện hiện tại kéo dài hai tháng, ông Shah nói.

Ngay sau khi giá dầu vượt qua mốc 100 đô la khi mở cửa giao dịch tối 8/3, Tổng thống Donald Trump đã đăng trên Truth Social rằng việc tăng “giá dầu ngắn hạn” là “cái giá rất nhỏ phải trả”.

Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đang cắt giảm sản lượng vì họ đang cạn kiệt không gian lưu trữ, khi dầu thô tích tụ mà không có nơi nào để đi do việc đóng cửa eo biển. Các tàu chở dầu không muốn đi qua tuyến đường thủy hẹp này vì họ lo ngại Iran sẽ tấn công họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Hai cảnh báo rằng các tàu chở dầu “phải hết sức cẩn thận”.

“Chừng nào tình hình còn bất ổn, tôi nghĩ tất cả các tàu chở dầu, tất cả hoạt động hàng hải, đều phải hết sức cẩn thận”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn.

Các nhà sản xuất Trung Đông cắt giảm sản lượng

Kuwait, nhà sản xuất lớn thứ năm trong OPEC, đã thông báo cắt giảm sản lượng dầu và sản lượng lọc dầu hôm 7/3 do “các mối đe dọa từ Iran đối với việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn”. Tập đoàn Dầu khí Kuwait thuộc sở hữu nhà nước không nêu chi tiết về quy mô của việc cắt giảm.

Sản lượng ở Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai trong OPEC, đã thực sự sụp đổ. Sản lượng từ ba mỏ dầu chính ở phía nam của nước này đã giảm 70% xuống còn 1,3 triệu thùng mỗi ngày, ba quan chức ngành công nghiệp nói với Reuters hôm 8/3. Những mỏ này đã sản xuất 4,3 triệu thùng mỗi ngày trước xung đột ở Iran.

Và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhà sản xuất lớn thứ ba trong OPEC, cho biết hôm 7/3 rằng họ đang “quản lý cẩn thận mức sản lượng ngoài khơi để đáp ứng các yêu cầu về kho chứa”. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết các hoạt động trên đất liền của họ vẫn đang diễn ra bình thường.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright hôm 8/3 cho biết giao thông qua eo biển Hormuz sẽ được nối lại sau khi Mỹ phá hủy khả năng đe dọa tàu chở dầu của Iran.

“Sẽ không còn lâu nữa trước khi thấy giao thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz được nối lại thường xuyên hơn”, Wright nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn. “Hiện tại, giao thông vẫn chưa trở lại bình thường. Điều đó sẽ mất một thời gian. Nhưng một lần nữa, trường hợp xấu nhất là vài tuần, chứ không phải vài tháng.”