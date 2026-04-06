HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giá dầu bật tăng 2% khi ông Trump cảnh báo Iran phải mở eo biển Hormuz trước thứ Ba hoặc đối mặt với ‘địa ngục’

Đức Nam |

Giá dầu tăng vào Chủ nhật, với giá dầu thô của Mỹ vượt mốc 114 đô la một thùng, sau khi Tổng thống Donald Trump cho Iran thời hạn đến thứ Ba để mở eo biển Hormuz hoặc đối mặt với các cuộc tấn công vào các nhà máy điện của nước này.

Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,3% lên 113,87 đô la một thùng vào sáng sớm nay (6/4 giờ Việt Nam). Giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 2,3% lên 111,3 đô la một thùng.

Ông Trump cảnh báo hôm Chủ nhật trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Iran sẽ “sống trong địa ngục” nếu họkhông mở eo biển. Tổng thống đe dọa sẽ ném bom các nhà máy điện và cầu của nước này.

Sau đó, ông Trump đăng tải “Thứ Ba, 8:00 tối giờ miền Đông!” mà không giải thích thêm.

Iran đã giữ cho eo biển đóng cửa thông qua các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu. Tuyến đường biển này kết nối Vịnh Ba Tư với thị trường thế giới. Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển này trước chiến tranh.

Dầu Brent chuẩn quốc tế tiếp tục tăng.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Giá dầu thô, nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng đã tăng vọt kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Ông Trump nói trong bài phát biểu toàn quốc hôm thứ Tư tuần trước rằng cuộc chiến sẽ tiếp diễn trong hai hoặc ba tuần nữa.

Gần 1 tỷ thùng dầu sẽ bị mất vào cuối tháng này, bao gồm tới 600 triệu thùng dầu thô và khoảng 350 triệu thùng sản phẩm lọc dầu, theo TD Securities.

“Với việc cuộc xung đột hiện được dự đoán sẽ kéo dài ít nhất đến cuối tháng Tư, con số về lượng dầu dự trữ ngày càng trở nên ảm đạm”, Ryan McKay, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, cho biết trong một ghi chú gửi khách hàng vào tuần trước.

Rapidan Energy dự báo tổng thiệt hại ròng là 630 triệu thùng dầu và sản phẩm từ dầu vào cuối tháng Sáu, khi tính đến các dòng chảy được chuyển hướng qua đường ống, việc giải phóng kho dự trữ khẩn cấp và việc giảm lượng hàng tồn kho.

Tám thành viên của OPEC+ hôm Chủ nhật đã đồng ý tăng sản lượng thêm 206.000 thùng mỗi ngày trong tháng Năm, mặc dù vẫn chưa rõ làm thế nào dầu có thể đến được thị trường toàn cầu khi eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa.

Cùng thuộc BRICS nhưng 'quay lưng' suốt 7 năm không mua một giọt dầu nào từ Iran, quốc gia này bỗng 'nối lại tình xưa' nhập 44.000 tấn LPG
Tags

Iran

giá dầu

OPEC

Eo biển Hormuz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

01:12
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại