Giá dầu bật tăng 2% khi ông Trump cảnh báo Iran phải mở eo biển Hormuz trước thứ Ba hoặc đối mặt với ‘địa ngục’

Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,3% lên 113,87 đô la một thùng vào sáng sớm nay (6/4 giờ Việt Nam). Giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 2,3% lên 111,3 đô la một thùng.

Ông Trump cảnh báo hôm Chủ nhật trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Iran sẽ “sống trong địa ngục” nếu họkhông mở eo biển. Tổng thống đe dọa sẽ ném bom các nhà máy điện và cầu của nước này.

Sau đó, ông Trump đăng tải “Thứ Ba, 8:00 tối giờ miền Đông!” mà không giải thích thêm.

Iran đã giữ cho eo biển đóng cửa thông qua các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu. Tuyến đường biển này kết nối Vịnh Ba Tư với thị trường thế giới. Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển này trước chiến tranh.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Giá dầu thô, nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng đã tăng vọt kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Ông Trump nói trong bài phát biểu toàn quốc hôm thứ Tư tuần trước rằng cuộc chiến sẽ tiếp diễn trong hai hoặc ba tuần nữa.

Gần 1 tỷ thùng dầu sẽ bị mất vào cuối tháng này, bao gồm tới 600 triệu thùng dầu thô và khoảng 350 triệu thùng sản phẩm lọc dầu, theo TD Securities.

“Với việc cuộc xung đột hiện được dự đoán sẽ kéo dài ít nhất đến cuối tháng Tư, con số về lượng dầu dự trữ ngày càng trở nên ảm đạm”, Ryan McKay, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, cho biết trong một ghi chú gửi khách hàng vào tuần trước.

Rapidan Energy dự báo tổng thiệt hại ròng là 630 triệu thùng dầu và sản phẩm từ dầu vào cuối tháng Sáu, khi tính đến các dòng chảy được chuyển hướng qua đường ống, việc giải phóng kho dự trữ khẩn cấp và việc giảm lượng hàng tồn kho.

Tám thành viên của OPEC+ hôm Chủ nhật đã đồng ý tăng sản lượng thêm 206.000 thùng mỗi ngày trong tháng Năm, mặc dù vẫn chưa rõ làm thế nào dầu có thể đến được thị trường toàn cầu khi eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa.