Giá đắt phải trả cho nữ ca sĩ "dấm dúi" ngoại tình với đồng nghiệp

Vào tháng 10 năm ngoái, tờ Shukan Bunshun của Nhật Bản tố nam idol Shosei Ohira (nhóm JO1) phản bội bạn gái, ngoại tình với 1 thành viên nhóm nhạc nữ ME:I cùng công ty quản lý. Theo đó, Shosei Ohira hẹn hò với bạn gái ngoài ngành đã lâu.

Vào tháng 5/2025, cô gái này dọn nhà bạn trai và đã phát hiện ra bức thư tình từ thành viên nhóm nhạc nữ ME:I. Trong thư, thành viên nhóm nhạc nữ bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ Shosei Ohira, mong muốn được bên anh mãi mãi. Đến tháng 9, cô bạn gái lại 1 lần nữa phát hiện Shosei Ohira lưu số của tình nhân dưới danh nghĩa quản lý, nhắn tin qua lại tình cảm.

"Dispatch Nhật Bản" công bố thành viên nhóm JO1 ngoại tình với đồng nghiệp cùng công ty. Ảnh: Shukan Bunshun

Nhân vật nam chính là Shosei Ohira (nhóm JO1). Ảnh: Koreaboo

Người anh ngoại tình là 1 nữ đồng nghiệp cùng công ty quản lý. Ảnh: Koreaboo

Sau khi bị "Dispatch Nhật Bản" đánh tiếng, công ty quản lý Lapone Entertainment vội vã xác nhận câu chuyện và cho thành viên Iida Shizuku của nhóm ME:I tạm dừng hoạt động. Công ty thông báo đình chỉ nữ idol do vi phạm “quy định của công ty”. Công ty cũng gửi lời xin lỗi về “hành vi nghiêm trọng đi ngược lại kỳ vọng của người hâm mộ” và cho biết Shizuku đang suy ngẫm về hành động của mình. Sau đó, công ty cũng đình chỉ Shosei Ohira với thông báo tương tự.

Công ty đình chỉ Iida Shizuku, ngầm xác nhận cô là "tiểu tam" trong vụ ngoại tình. Ảnh: Koreaboo

Như vậy, Lapone Entertainment đã "không khảo mà xưng" trong vụ việc này. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Iida Shizuku hoàn toàn vô tội vì cô không hề biết Shosei Ohira đã có bạn gái. Dù vậy, cô vẫn phải chịu hình phạt đình chỉ giống với "bạn trai". Đến ngày 22/12/2025, công ty quản lý bất ngờ thông báo 4 thành viên của ME:I sẽ rời nhóm, bao gồm cả Shizuku. Hợp đồng của họ hết hạn vào ngày cuối cùng của năm 2025, dẫn đến việc ME:I chỉ còn lại 7 thành viên.

Sau 2 tháng bị đình chỉ, công ty thông báo Iida Shizuku rời nhóm. Ảnh: Koreaboo

Có tổng cộng 4 thành viên ME:I rời nhóm. Ảnh: Koreaboo

Iida Shizuku hoàn toàn biến mất, khiến người hâm mộ lo lắng. Đến ngày 8/1, cô mở tài khoản Instagram mới, chia sẻ hình ảnh và 1 bức thư dài. Trong thư, nữ idol này giãi bày rằng có lẽ cô sẽ còn ở ẩn một thời gian dài nữa. Đã có đến 14 triệu lượt xem lá thư và hình ảnh mới của Iida Shizuku trên mạng xã hội X.

Cư dân mạng Nhật Bản không ngừng tranh luận về trường hợp của nữ idol. Nhiều người cho rằng Iida Shizuku là nạn nhân trong tất cả mọi chuyện. Cô bị Shosei Ohira lừa dối tình cảm, nhưng phải chịu tổn thất lớn khi bị đuổi khỏi nhóm nhạc. Khán giả cũng rất lo lắng cho tương lai của nữ idol trong ngành giải trí cũng như tương lai của nhóm ME:I. Họ bức xúc lên tiếng chỉ trích Lapoon Entertainment "máu lạnh" và lạm quyền, xử lý sai người. Có thể nói rằng Iida Shizuku đã phải trả giá đắt vì lỡ dính đến 1 vụ scandal ngoại tình.

Iida thông báo rằng cô sẽ còn ở ẩn thêm thời gian dài. Ảnh: Instagram

14 triệu người xem hình ảnh và bài viết mới của Iida Shizuku, bày tỏ sự ủng hộ vì cô cũng chỉ là nạn nhân bị lừa dối tình cảm nhưng lại phải trả cái giá quá đắt. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo