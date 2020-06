Giả danh lãnh đạo công ty xổ số chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, theo phản ánh của quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện 2 thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân với số tiền chiếm đoạt rất lớn.

Nhóm thứ 1 có 4 đối tượng do Phạm Văn Minh (SN 1994), trú tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau tổ chức cầm đầu. Bọn chúng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho chủ tài khoản yêu cầu gửi mã OTP (mật khẩu) để thực hiện việc giải ngân vốn vay.



Do không kiểm chứng, nhiều chủ tài khoản đã tin ngay và cung cấp mật khẩu OTP cho các đối tượng. Tiếp đó, chúng đăng nhập vào tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng cách tiền từ tài khoản của các bị hại sang tài khoản ATM của bọn chúng chuẩn bị trước sau đó rút tiền, chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đặng Văn Hà và đồng phạm.

Đáng chú ý, theo Cục Cảnh sát hình sự, thủ đoạn của nhóm thứ 2 tinh vi hơn, bọn chúng có 40 đối tượng, thường trú chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do đối tượng Phạm Văn Đổ (tức Phạm Văn Hổ, SN 1966), trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tổ chức cầm đầu.

Ban chỉ đạo chuyên án, Ban chuyên án được thành lập sau khi Cục Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của chị P.T.V.A (SN 1974), trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Trong đơn chị P.T.V.A cho biết, đã bị nhóm đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam dụ dỗ, lừa đảo hơn 3,1 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, hoạt động lưu động ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Bọn chúng dùng điện thoại di động (có phần mềm thay đổi giọng nói) gọi điện thoại cho người bị hại chủ yếu là chủ doanh nghiệp hoặt có sở kinh doanh mua bán (số điện thoại của bị hại, bọn chúng lấy từ danh bạ điện thoại bàn của các tỉnh, thành phố hoặc tra cứu dò tìm trên trang Web Google – mạng Internet).

Khi đó, các đối tượng xưng tên là “Hùng”, “Dũng”, “Tâm” hoặc “Thắng”… rồi giả vờ làm quen. Sau khi làm quen với bị hại hoặc gia đình người thân của bị hại, các đối tượng xưng là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam rồi cho bị hại biết: “Lãnh đạo Công ty là chú Lê Đức Thịnh, Ba Thịnh, Ba Tài – Giám đốc (Phó Giám đốc) chuẩn bị về hưu muốn kiếm một ít tiền nhưng không tham lam tiền Nhà nước” hoặc “Công ty đang có chương trình để người dân cùng tham gia đánh sập các thầu số đề ở địa phương lấy tiền gây quỹ từ thiện”… bằng cách cho số lô đề để người dân đánh lô đề, tiền trúng chia 50%.

Khi bị hại tham gia sẽ trao đổi nói chuyện trực tiếp với “Giám đốc Công ty là ông Thịnh hoặc chú Ba Thịnh”. Do tin lời của các đối tượng, bị hại gọi vào số điện thoại mà nhóm đối tượng của Đặng Văn Hà (SN 1982), trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đóng vai.

Qua trao đổi nói chuyện, đối tượng đóng vai “Giám đốc công ty” đề nghị người bị hại góp vốn vào công ty làm thành viên để mỗi ngày biết trước một số lô đề, tiền trúng chia đôi. Khi không muốn tiếp tục tham gia thì tiền góp vốn sẽ được công ty trả lại theo lãi suất ngân hàng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tin nhắn, điện thoại.

Tiếp đó, các đối tượng cho 1 con số lô và đề nghị bị hại đánh sô lô cuối ngày đối chiếu với kết quả xổ số, thấy trúng các đối tượng liền gọi điện yêu cầu bị hại chia 50% tiền trúng đề, đồng thời đề nghị “góp tiền làm cổ đông” để chia lợi nhuận.

Tin tưởng, bị hại đã “góp vốn” nộp tiền vào các tài khoản ATM của bọn chúng đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, nhóm đối tượng đến trụ ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố khác rút lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tang vật thu giữ.

Từ những thông tin của Cục Cảnh sát hình sự cung cấp số tiền hơn 3,1 tỷ đồng của chị P.T.V.A được rút tại cây ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngay sau đó Công an tỉnh Bạc Liêu huy động lực lượng vào cuộc điều tra, trích xuất camera xác định người thực hiện các giao dịch rút tiền từ các tài khoản mà chị V.A chuyển tiền là nam giới, đi xe máy SH… kiểm tra dấu vân tay in trên biên lai chuyển tiền là của Đặng Văn Hà, tra cứu BKS xe máy SH nêu trên là do Hà đứng tên.

Từ đây, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dần hé lộ. Cơ quan điều tra xác định có hai nhóm đối tượng nhưng do ăn chia không đều nên tách ra.

Từ hai nhóm này lại tách ra rất nhiều nhóm nhỏ nhưng vẫn đan xen lẫn nhau, giữa đối tượng này với nhóm khác vẫn có sự liên kết.

Trong đó, các đối tượng đàn em của Phạm Văn Đổ là Đặng Văn Hà, Trần Văn Linh (SN 1971), trú tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu); Lưu Giàu Em, Trần Văn Nhựt, Trần Chí Hướng… đã lừa đảo rất nhiều bị hại.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố, đưa ra xét xử 27 bị can, làm rõ 81 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, việc tổng kết chuyên án rất quan trọng, bởi ngoài các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể trên, quá trình điều tra đến nay, Ban chỉ đạo chuyên án, Ban chuyên án có căn cứ xác định các bị can, bị cáo trong vụ án trên còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại ở địa bàn tỉnh, thành phố khác trên phạm vi cả nước với khoảng 32.000 giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng trên 53 tỉnh, thành phố.

Để phòng ngừa và tiếp tục đấu tranh giải quyết triệt để loại tội phạm này, Ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định tách vụ án hình sự, hành vi của các bị can, chủ tài khoản ATM và những người liên quan để chuyển tin báo cho Công an các địa phương có liên quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác với các đối tượng nhắn tin, gọi điện cho số lô, đề… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.