Giả danh công an thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển khoản 1,2 tỷ đồng để “phục vụ điều tra”

Duy Anh
Công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 1,2 tỷ đồng.

Ngày 26/5, Bộ Công an thông tin, chiều qua (25/5), một phụ nữ trú tại xã Cẩm Duệ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0948.913.212 của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tại Hà Nội. Đối tượng này thông báo người phụ nữ có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu phải “phối hợp điều tra” qua điện thoại.

Để tạo áp lực tâm lý, các đối tượng liên tục sử dụng lời lẽ đe dọa, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật tuyệt đối, không được trao đổi với người thân và phải làm theo hướng dẫn để “chứng minh mình vô tội”.

Các đối tượng còn yêu cầu chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng nhằm phục vụ điều tra, đồng thời tìm cách thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh Công an thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển 1,2 tỷ để "phục vụ điều tra" - Ảnh 1.

Công an xã Cẩm Duệ hướng dẫn tuyên truyền để người dân hiểu về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo (Ảnh: Bộ Công an).

Dù hoang mang, lo lắng và liên tục bị các đối tượng gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý, nhưng nhờ thường xuyên được lực lượng Công an xã tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, người phụ nữ đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đến Công an xã Cẩm Duệ trình báo sự việc.

Đáng chú ý, ngay cả khi đang có mặt tại trụ sở Công an xã để trình báo, các đối tượng vẫn liên tục gọi điện đe dọa, thúc ép chuyển tiền nhằm tạo tâm lý hoảng sợ. Tuy nhiên, cán bộ Công an xã đã kịp thời trấn an tinh thần người phụ nữ, đồng thời giải thích rõ đây là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo; hướng dẫn các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Sự việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy không mới nhưng vẫn khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ khi bị đe dọa liên quan đến vi phạm pháp luật. Qua đó cho thấy hiệu quả thiết thực của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như vai trò quan trọng của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo vệ tài sản, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân ngay từ địa bàn cơ sở.

