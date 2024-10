Đối tượng Phạm Văn Dũng

Trước đó, vào ngày 02/10/2024, Công an phường Đức Giang tiếp nhận đơn trình báo của chị M (SN 1974, HKTT: Gia Lâm, Hà Nội) về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, chị M có quen biết người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò. Nhiều lần gặp gỡ, đối tượng tự giới thiệu là Nguyễn Hà Sơn, cán bộ Công an. Khi tạo được sự tin tưởng với chị M, đối tượng đã lừa chị chuyển 100 triệu đồng. Sau đó, đối tượng lại tiếp tục hẹn đến nhà để dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M nên Tổ công tác Công an phường Đức Giang đã bắt giữ đối tượng đang nhận 30 triệu đồng của chị M.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên thật là Phạm Văn Dũng (SN 1981; HKTT: Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội; nghề nghiệp: tự do). Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Dũng lên ứng dụng hẹn hò và quen biết với chị M. Thấy chị M nhẹ dạ cả tin nên đối tượng đã tự nhận mình là cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Mai.

Hiện Công an Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.