Giả danh cán bộ quân sự tỉnh Lâm Đồng để lừa đảo

THIÊN TRANG |

Các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ quân sự và sử dụng con dấu giả để giao dịch mua bán, yêu cầu chuyển hàng hóa về địa chỉ là nơi đặt trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự.

Chiều 17/4, Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết ( Lâm Đồng ), cho biết đơn vị tiếp nhận thông tin có đối tượng giả danh cán bộ của đơn vị và sử dụng con dấu giả để giao dịch mua bán, có dấu hiệu lừa đảo.

Theo tin báo từ một cửa hàng cung cấp văn phòng phẩm, thực phẩm trên địa bàn, có đối tượng sử dụng tài khoản Zalo tên Gia Huy liên hệ mua hàng và yêu cầu chuyển hàng hóa về địa chỉ là nơi đặt trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết.

Giả danh cán bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng lừa đảo cơ sở kinh doanh năm 2026 - Ảnh 1.

Thông tin và con dấu giả mà đối tượng sử dụng để tạo lòng tin nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Để tạo lòng tin, đối tượng này tự xưng là cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết, sử dụng con dấu giả, đặt mua hàng và yêu cầu chuyển hàng về đơn vị.

Tuy nhiên, người bán nghi ngờ tính xác thực nên đã không giao hàng và liên hệ với Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết để xác minh thông tin, tránh bị lừa đảo.

Giả danh cán bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng lừa đảo cơ sở kinh doanh năm 2026 - Ảnh 2.

Tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo của đối tượng.

Tìm hiểu hành vi này, được biết đối tượng mạo danh, giả con dấu của cơ quan Nhà nước nhằm tạo lòng tin cho cơ sở kinh doanh. Sau đó, tiếp tục đặt mua các sản phẩm khác như đồ hộp, mà đối tượng biết chắc tại cửa hàng đó không có, sau đó nhờ mua dùm, kèm theo yêu cầu mua sản phẩm cần của doanh nghiệp A, B... với địa chỉ, tài khoản kèm theo (thực tế là tài khoản lừa đảo), cùng đề nghị chia chênh lệch giá sau đó.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết nhận định, đây là hành vi lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản của các cơ sở kinh doanh.

Vì vậy, đơn vị khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu khả nghi, lừa đảo phải báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hương SN 1969
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
