HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hương SN 1969

Chi Chi (Tổng hợp) |

Nguyễn Thị Thu Hương bị bắt về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1969; trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hương thỏa thuận chuyển nhượng một số thửa đất thuộc dự án khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2), nay thuộc xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, do Công ty TNHH Đầu tư An An Hòa làm chủ đầu tư. Để tạo lòng tin, Hương đưa ra thông tin cần tiền để tất toán khoản vay ngân hàng nhằm rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phục vụ ký kết hợp đồng chuyển nhượng cho người dân.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hương SN 1969 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu Hương khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Tin tưởng, nhiều người đã giao tiền cho Hương. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện việc tất toán ngân hàng như cam kết mà sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi người dân yêu cầu hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Hương không thực hiện mà còn chuyển các thửa đất đã thỏa thuận cho người khác nhằm thanh toán nợ, qua đó chiếm đoạt tiền của bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP đã tiến hành khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hương để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ số bị hại và các hành vi liên quan.

Hiện nay, ai là bị hại trong vụ án trên đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thanh Tịnh – SĐT: 0914407119 để được giải quyết.

Tất cả người dân chú ý: Cách kiểm tra số điện thoại đã xác thực hay chưa nhanh nhất
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

bắt tạm giam

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

01:35
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại