Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hương SN 1969

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1969; trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hương thỏa thuận chuyển nhượng một số thửa đất thuộc dự án khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2), nay thuộc xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, do Công ty TNHH Đầu tư An An Hòa làm chủ đầu tư. Để tạo lòng tin, Hương đưa ra thông tin cần tiền để tất toán khoản vay ngân hàng nhằm rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phục vụ ký kết hợp đồng chuyển nhượng cho người dân.

Nguyễn Thị Thu Hương khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Tin tưởng, nhiều người đã giao tiền cho Hương. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện việc tất toán ngân hàng như cam kết mà sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi người dân yêu cầu hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Hương không thực hiện mà còn chuyển các thửa đất đã thỏa thuận cho người khác nhằm thanh toán nợ, qua đó chiếm đoạt tiền của bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP đã tiến hành khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hương để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ số bị hại và các hành vi liên quan.

Hiện nay, ai là bị hại trong vụ án trên đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thanh Tịnh – SĐT: 0914407119 để được giải quyết.