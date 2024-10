Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tây Ninh, cho biết vừa bắt khẩn cấp Lê Văn Ngoan (tự Sang, 55 tuổi) và Phạm Văn Nữa (tự Thành, 47 tuổi, cùng tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng lừa đảo tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh nhận tin báo từ bà N.T.H. (55 tuổi, quê Nghệ An) bị nhóm đối tượng lừa mất 1 tỉ đồng. Qua tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh An Giang, Hậu Giang vào cuộc điều tra.

Qua gần 3 tháng điều tra, công an đã bắt giữ 2 đối tượng Nữa và Ngoan.

Theo điều tra, tháng 7-2024, Nữa và Ngoan cùng 2 đồng bọn khác tên Duy và Chiến, gặp nhau ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để bàn bạc cùng nhau tìm những người có nhu cầu mua bán tiền USD để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ngày 11-7, Chiến giới thiệu cho Nữa gặp bà N.T.H., đang có nhu cầu mua bán tiền USD. Chiến đưa bà H. đến một quán cà phê ở huyện Bến Cầu gặp Nữa và Ngoan. Tại đây, Ngoan giới thiệu đang công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và có tiền USD cần bán nên bà H. tin tưởng đặt mua 500.000USD với giá 18.750 đồng/USD.

Đến chiều cùng ngày, Nữa đưa bà H. mang theo số tiền 1 tỉ đồng đến trước trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh để mua USD. Lúc này, Duy đứng phía ngoài cổng trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cảnh giới, Nữa giả vờ điện thoại và nói với bà H. là Ngoan đang ở bên trong trụ sở Bộ chỉ huy, yêu cầu bà H. đưa tiền cho Nữa để Nữa mang vào đưa cho Ngoan lấy tiền USD.

Khi lấy được tiền, Nữa tìm cách tẩu thoát và mang số tiền trên chia nhau tiêu xài.

Phòng Cảnh sát Hình sự đang truy tìm, bắt giữ 2 đối tượng Chiến và Duy.

Cơ quan Công an thông báo, ai là người bị hại trong vụ án với thủ đoạn nêu trên thì đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh trình báo hoặc liên lạc qua số điện thoại trực ban: 02763.822.002, đồng thời kêu gọi 2 đối tượng Duy và Chiến nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.