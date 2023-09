Giá chung cư tại Phú Yên ở mức gần 30 triệu đồng/m2

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên có báo cáo công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên quý 3/2023.



Thống kê từ Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, trong quý 3/2023 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 248 lô đất nền và 308 căn nhà ở riêng lẻ giao dịch thành công.

Giá bán đất nền trên địa bàn tỉnh dao động ở mức từ 20 – 40 triệu đồng/m2 và giá bán chung cư dao động từ 27-30 triệu đồng/m2.

Trong quý 3/2023, tỉnh Phú Yên đã thông báo công khai đấu giá bốn lần đối với hai dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa tổ chức bán đấu giá thành công. Hai dự án nói trên gồm, dự án khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 5 và khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 6, phía Đông đường Hùng Vương.

Tỉnh cũng công khai đấu giá lần 1 đối với ba dự án khu nhà ở tại các lô đất khu 1, 2, 3 – dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba.

Về dự án du lịch nghỉ dưỡng, trong quý 3/2023, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có bốn dự án du lịch nghỉ dưỡng được điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: Khu Nghỉ dưỡng Vũng Lắm; Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc Trần Phú (đợt 1- giai đoạn 1) thành phố Tuy Hòa; Khu du lịch biển Hòa Thạnh Resort; Khách sạn Sao Mai Hùng Dũng.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có tám dự án nhà ở đang triển khai xây dựng (một dự án nhà ở xã hội và bảy dự án nhà ở thương mại), bốn dự án nhà ở đang hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng theo quy định của pháp luật và 14 dự án nhà ở đang hoàn tất thủ tục để thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, bốn dự án đang hoàn tất các thủ tục để đầu tư xây dựng gồm: Dự án Khu đô thị mới Ánh Dương, huyện Tuy An do Liên danh Công ty cổ phần xây dựng My Hoàng Dương và Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Hưng làm chủ đầu tư;

Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại Khu đất phía Bắc đường N3, đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa do Công ty cổ phần bất động sản An Phước làm chủ đầu tư;

Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do Công ty cổ phần đầu tư Number 1 Land làm chủ đầu tư;

Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị phú Yên làm Chủ đầu tư.

14 dự án nhà ở đang hoàn tất thủ tục để thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật gồm:

Dự án Khu đô thị hỗn hợp DL – 2 xã An Phú, thành phố Tuy Hòa; Dự án Nhà ở xã hội và nhà ở thương mại Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa; Dự án Khu đô thị mới Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa); Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại lô số 07 phía Tây đường Hùng Vương, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Dự án khu đô thị thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An; Dự án Khu đô thị Ngọc Lãng, thành phố Tuy Hòa.

Ngoài ra còn có các dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 5 phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào - đường số 14), thành phố Tuy Hòa; Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 6 phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào - đường số 14), thành phố Tuy Hòa; Dự án Khu phố chợ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa; Khu nhà ở tại lô đất Khu 1 (ô đất O-1, O-2, O-3, BT-1, BT-2, BT-3) thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa.

Và dự án Khu nhà ở tại lô đất Khu 2 (ô đất O-4, O-5, O-6, BT-4, OT-1, OT-2) thuộcdự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa; Khu nhà ở tại lô đất Khu 3 (ô đất O-7, O-8, OT-3, OT-4) thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa; Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh; Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc Trần Phú (đợt 1- giai đoạn 1) thành phố Tuy Hòa.