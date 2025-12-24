Giá chip nhớ tăng cao, Samsung lập tức thưởng "đẫm" cho nhân viên mảng bán dẫn

Samsung vừa được cho là đã phê duyệt mức thưởng hiệu suất đặc biệt lớn cho bộ phận Device Solutions (DS) – mảng phụ trách toàn bộ hoạt động bán dẫn của tập đoàn, bao gồm DRAM, NAND, chipset, cảm biến hình ảnh và cả xưởng đúc (foundry). Theo báo cáo từ AJUNEWS, nhân viên của DS có thể nhận khoản thưởng lên tới 100% lương cơ bản, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của mảng kinh doanh này.

Khoản thưởng nói trên thuộc chương trình Target Achievement Incentive (TAI) cho nửa cuối năm và đã được Samsung công bố qua bảng tin nội bộ vào ngày 22/12. Đáng chú ý, trong nửa đầu năm, nhân viên của DS chỉ nhận mức thưởng khoảng 25% lương cơ bản, cho thấy mức tăng lần này là cực kỳ lớn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, đặc biệt nhờ nguồn cung HBM3E cho NVIDIA cùng với giá DRAM tăng cao trên toàn cầu.

Trước đó, Samsung được cho là đã vượt qua Micron trong cuộc đua bộ nhớ nhờ những bước tiến với HBM3E và HBM4. Tuy nhiên, “con gà đẻ trứng vàng” thực sự vẫn là DRAM truyền thống, lý do khiến Samsung từng ưu tiên sản xuất DDR5 thay vì HBM để tối đa hóa lợi nhuận. Dù tình trạng thiếu DRAM đang gây khó khăn cho toàn ngành và người tiêu dùng, Samsung lại hưởng lợi lớn: lợi nhuận hoạt động của hãng trong năm 2026 được ước tính có thể lên tới 73 tỷ USD.

Không chỉ vậy, Samsung còn được báo cáo là đã trở thành nhà cung cấp DRAM lớn nhất cho Apple, chiếm khoảng 60–70% lượng LPDDR5X dùng trên dòng iPhone 17, và thậm chí còn tham gia chuỗi cung ứng cho iPhone 18 trong tương lai. Điều này càng củng cố vị thế của DS trong giai đoạn thị trường bộ nhớ khan hiếm.

Ở các mảng khác, Mobile Experience (MX) – bộ phận smartphone – cũng được thưởng 75% lương cơ bản, nhờ doanh số khả quan của Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7. Trong khi đó, System LSI và Foundry hiện mới nhận mức thưởng khoảng 25%, nhưng con số này được kỳ vọng sẽ tăng nếu Samsung tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hiện tại.

Về dài hạn, Samsung đang đặt nhiều kỳ vọng vào tiến trình 2nm GAA. Với việc ra mắt Exynos 2600, hãng phát đi tín hiệu rằng công nghệ 2nm đã sẵn sàng thương mại hóa. Dù tỷ lệ hoàn thiện (yield) hồi tháng 9 được cho là chỉ khoảng 50%, tình hình hiện nay được báo cáo là đã cải thiện đáng kể, đủ để Samsung dự kiến sử dụng Exynos 2600 trên Galaxy Z Flip 8 vào năm sau.

Song song đó, Samsung cũng đang nỗ lực khôi phục mảng foundry thông qua các hợp đồng lớn, bao gồm thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD với Tesla, đơn hàng 2nm từ các công ty thiết bị tiền mã hóa Trung Quốc, và thậm chí cả các hợp đồng AI tại Mỹ với tiến trình 4nm – vốn từng bị chỉ trích về yield.

Trong bối cảnh nguồn cung DRAM được dự báo vẫn khan hiếm ít nhất đến quý IV/2027, Samsung rõ ràng còn nhiều dư địa để tiếp tục hưởng lợi và củng cố các mảng kinh doanh bán dẫn. Và khoản thưởng 100% lương cơ bản cho DS chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc “cỗ máy in tiền” bán dẫn của Samsung đang hoạt động hết công suất trở lại.