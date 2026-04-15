Giá cau tăng cao, nông dân Vĩnh Long thu lãi khá

TÍN HUY |

Thời gian gần đây, giá cau tươi, đặc biệt là cau ớt – loại được thị trường ưa chuộng – liên tục duy trì ở mức cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân tại nhiều địa phương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Vĩnh Long.

Theo ghi nhận, cau ớt hiện được thương lái thu mua tại vườn với giá dao động 35.000 – 45.000 đồng/kg, tùy chất lượng và thời điểm. Đây là mức giá khá cao so với nhiều loại cây trồng khác, nhất là trong bối cảnh chi phí đầu tư sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng.

Cau ớt hiện được các thị trường như Trung Quốc và Đài Loan ưa chuộng, tiêu thụ mạnh. Nhờ đầu ra ổn định, nhiều hộ dân đã yên tâm duy trì và mở rộng diện tích trồng cau, xem đây là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Ông Nguyễn Văn Thế, ngụ xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long cho biết, trồng cau có chi phí đầu tư thấp, kỹ thuật chăm sóc không quá phức tạp, phù hợp với điều kiện sản xuất của nông hộ. “Cây cau ít sâu bệnh, không phải phun thuốc bảo vệ thực vật nên giảm đáng kể chi phí. Chủ yếu sử dụng phân chuồng, phân hữu cơ hoai mục, khoảng 3 tháng bón một lần là đủ”, ông Thế chia sẻ.

Theo ông Thế, gia đình ông hiện có khoảng 3 công đất trồng cau, với gần 600 gốc. Trung bình mỗi gốc cho sản lượng khoảng 100 kg trái/năm. Nhờ giá cau ổn định ở mức cao, sau khi trừ chi phí, mỗi tháng gia đình ông thu về vài chục triệu đồng.

Không chỉ riêng hộ ông Thế, nhiều nông dân ở khu vực khác trong tỉnh cũng ghi nhận thu nhập khả quan từ cây cau. So với các loại cây ăn trái khác, cau có ưu điểm là ít tốn công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, thời gian cho trái kéo dài, góp phần giúp nông dân giảm rủi ro trong sản xuất.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích trồng cau khi chưa có quy hoạch cụ thể, nhằm tránh tình trạng cung vượt cầu.


