Gia Cát Lượng nói gì để "thuần hóa" Mã Siêu hung hãn quy hàng?

Đáp án đúng là: B. “Cha ngươi bị Tào Tháo hại chết, chỉ Lưu Bị mới giúp ngươi báo thù”
Đây là câu nói then chốt Gia Cát Lượng dùng để đánh trực tiếp vào mối thù giết cha của Mã Siêu – nỗi đau lớn nhất sau khi Mã Đằng bị Tào Tháo hãm hại. Lời nói ngắn gọn nhưng kết hợp ba yếu tố: nhắc lại tội ác của Tào, chỉ ra hiện trạng bế tắc của Mã Siêu, và mở lối thoát danh chính ngôn thuận dưới trướng Lưu Bị. Câu nói này khiến Mã Siêu tức khắc buông kiếm, không cần thêm binh lực.
Đáp án đúng là: C. Trương Lỗ
Sau thất bại ở Trận Đồng Quan và Trường An, Mã Siêu mang tàn quân chạy đến Hán Trung nương nhờ Trương Lỗ – một thế lực địa phương. Trương Lỗ lo sợ Tào Tháo tấn công nên dùng Mã Siêu làm mũi nhọn tấn công Lưu Chương (chủ Ích Châu) nhằm mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, Lưu Chương cầu cứu Lưu Bị, dẫn đến cuộc đối đầu tại cửa ải Hà Manh. Gia Cát Lượng nhận ra Mã Siêu chỉ là công cụ trong tay Trương Lỗ, không có tương lai báo thù, nên thuyết phục ông rời bỏ thế lực yếu để gia nhập đại nghĩa Hán thất.
Đáp án đúng là: B. Nỗi đau mất cha và khát vọng báo thù
Gia Cát Lượng áp dụng nguyên tắc “công tâm vi thượng”: thay vì dùng sức mạnh, ông kích hoạt ký ức đau thương về cái chết của Mã Đằng, đồng thời đặt Mã Siêu vào thế tiến thoái lưỡng nan – tiếp tục dưới Trương Lỗ thì mãi mãi không báo thù được. Ông khéo léo liên kết thù hận cá nhân với lý tưởng Hán thất, biến Mã Siêu từ kẻ thù thành đồng minh. Đây là minh chứng cho tài thao lược dùng tâm lý thay binh đao trong chiến tranh Tam Quốc.