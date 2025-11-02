Gia Cát Lượng nói gì để "thuần hóa" Mã Siêu hung hãn quy hàng?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Gia Cát Lượng đã dùng lời nói nào để thuyết phục Mã Siêu quy hàng Lưu Bị tại cửa ải Hà Manh?

A “Ngươi có dũng mãnh như Hạng Vũ, sao không theo Hán thất?” B “Cha ngươi bị Tào Tháo hại chết, chỉ Lưu Bị mới giúp ngươi báo thù” C “Quy hàng ta, ta phong ngươi làm Hổ Bí Trung Lang Tướng” D “Ngươi đánh mãi không thắng, hãy rút quân về Hán Trung”