HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gia Cát Lượng nói gì để "thuần hóa" Mã Siêu hung hãn quy hàng?

Nguyệt Phạm |

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất thể hiện tài năng của Gia Cát Lượng là việc ông khiến Mã Siêu buông kiếm đầu hàng.

Quizz Gia Cát Lượng nói gì để "thuần hóa" Mã Siêu hung hãn quy hàng? – 3 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Gia Cát Lượng đã dùng lời nói nào để thuyết phục Mã Siêu quy hàng Lưu Bị tại cửa ải Hà Manh?

Đáp án đúng là: B. “Cha ngươi bị Tào Tháo hại chết, chỉ Lưu Bị mới giúp ngươi báo thù”

Đây là câu nói then chốt Gia Cát Lượng dùng để đánh trực tiếp vào mối thù giết cha của Mã Siêu – nỗi đau lớn nhất sau khi Mã Đằng bị Tào Tháo hãm hại. Lời nói ngắn gọn nhưng kết hợp ba yếu tố: nhắc lại tội ác của Tào, chỉ ra hiện trạng bế tắc của Mã Siêu, và mở lối thoát danh chính ngôn thuận dưới trướng Lưu Bị. Câu nói này khiến Mã Siêu tức khắc buông kiếm, không cần thêm binh lực.

Gia Cát Lượng nói gì để "thuần hóa" Mã Siêu hung hãn quy hàng?- Ảnh 1.

Gia Cát Lượng. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Trước khi quy hàng Lưu Bị, Mã Siêu đang phục vụ dưới trướng ai?

Đáp án đúng là: C. Trương Lỗ

Sau thất bại ở Trận Đồng QuanTrường An, Mã Siêu mang tàn quân chạy đến Hán Trung nương nhờ Trương Lỗ – một thế lực địa phương. Trương Lỗ lo sợ Tào Tháo tấn công nên dùng Mã Siêu làm mũi nhọn tấn công Lưu Chương (chủ Ích Châu) nhằm mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, Lưu Chương cầu cứu Lưu Bị, dẫn đến cuộc đối đầu tại cửa ải Hà Manh. Gia Cát Lượng nhận ra Mã Siêu chỉ là công cụ trong tay Trương Lỗ, không có tương lai báo thù, nên thuyết phục ông rời bỏ thế lực yếu để gia nhập đại nghĩa Hán thất.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Gia Cát Lượng đã khai thác tâm lý nào của Mã Siêu để khiến ông quy hàng?

Đáp án đúng là: B. Nỗi đau mất cha và khát vọng báo thù

Gia Cát Lượng áp dụng nguyên tắc “công tâm vi thượng”: thay vì dùng sức mạnh, ông kích hoạt ký ức đau thương về cái chết của Mã Đằng, đồng thời đặt Mã Siêu vào thế tiến thoái lưỡng nan – tiếp tục dưới Trương Lỗ thì mãi mãi không báo thù được. Ông khéo léo liên kết thù hận cá nhân với lý tưởng Hán thất, biến Mã Siêu từ kẻ thù thành đồng minh. Đây là minh chứng cho tài thao lược dùng tâm lý thay binh đao trong chiến tranh Tam Quốc.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC
Tags

Tin ngắn

báo mới

lưu bị

Gia Cát Lượng

Tam Quốc

Tào Tháo

Tam Quốc Diễn Nghĩa

mã siêu

Quizz Soha

trương lỗ

hà manh

quy hàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại