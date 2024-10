Chưa thế lấy lời khai đối tượng tình nghi

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Hàng Gòn (thành phố Long Khánh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 26/10, Công an xã Hàng Gòn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện cháu Phạm Quang Huy (14 tuổi, ngụ phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh) nằm bất động trên đường bê tông trước nhà của Ngô Sơn Duy (33 tuổi, ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh), trên người có nhiều vết máu. Công an xuống hiện trường và xác định cháu Huy đã tử vong. Đối tượng Duy có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ việc nên lực lượng công an mời đến làm việc.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, do nghi phạm có biểu hiện tâm thần nên chưa thể lấy lời khai. Lực lượng công an cũng làm việc với một số nhân chứng tại hiện trường, có thấy Duy là người cầm cây gỗ đánh cháu Huy. Kiểm tra trong nhà của nghi phạm, lực lượng công an thu giữ cây gỗ 3 vuông dài khoảng 1m có dính vết máu nghi là hung khí gây án.

Theo Công an địa phương, năm 2013, Duy bị Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh xử phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2020, sau khi ra tù, Duy bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại tài sản. Từ năm 2020 đến nay, nghi phạm có biểu hiện tâm thần, được người nhà đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (thành phố Biên Hòa) và gần đây được gia đình đến bệnh viện lấy thuốc và cho điều trị tại nhà.