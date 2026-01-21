Gia cảnh của Hiểu Minh

Sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào tối 20/1, cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh bị chấn thương nặng khiến người hâm mộ lo lắng. Nhưng hơn ai hết, những người xót xa nhất là bố mẹ và gia đình chàng cầu thủ.

Nguyễn Hiểu Minh (Ảnh: FBNV)

Hiểu Minh sinh năm 2004, cao 1m84, đến từ vùng quê có truyền thống làm mộc tại Thạch Thất (Hà Nội). Trong nhà, anh chàng là con trai cả trong gia đình có 3 anh em và cũng là cháu đích tôn. Dù gia đình không có truyền thống thể thao chuyên nghiệp nhưng bố Minh - chú Nguyễn Tiến Quang lại có niềm đam mê mãnh liệt với với bóng đá.

Năm Hiểu Minh 9 tuổi, anh chàng trúng tuyển vào lò đào tạo PVF. Thời điểm đó, lò đào tạo này có trụ sở tại TP.HCM, đồng nghĩa với việc chàng cầu thủ phải phải rời xa gia đình, sống tập trung, kỷ luật và khắc nghiệt.

Hiểu Minh hồi bé

Những ngày đầu xa nhà, Hiểu Minh từng nhiều lần khóc vì nhớ bố mẹ. “Nếu nói phụ huynh ở trung tâm thì nhiều người ở xa nhưng không có phụ huynh nào đi nhiều như mình. Việc đi lại với 2 vợ chồng cũng bình thường, không phải khó khăn gì nên cứ vài ba tháng lại vào thăm con. Mỗi lần đi vào thì thú thú thực là không dứt được để về, phải đợi đến lúc cậu ấy (tức Hiểu Minh - PV) đi học văn hóa thì mình trốn về. Làm sao mà dám chia tay kiểu: ‘Con ơi bố về đây’” - chú Quang chia sẻ trên kênh YouTube PVFFootballAcademy.

Theo Dân Việt, sau 2 năm đi đi về về, thấy con trai chưa đủ cứng cáp để tự lập hoàn toàn, gia đình đã đưa ra một quyết định không dễ dàng: theo con vào Nam sinh sống. Để thực hiện quyết định này, vợ chồng chú Quang đã đóng cửa việc buôn bán đồ gỗ ở quê, vào miền Nam ở chỉ để được gần và tiện chăm sóc cho con.

Năm 2017, khi PVF chuyển cơ sở đào tạo ra miền Bắc, cụ thể là Hưng Yên, bố mẹ Hiểu Minh cũng tiếp tục chuyển nơi ở, về lại quê nhà để tiếp tục đồng hành cùng con trai trên hành trình bóng đá.

Bố mẹ Hiểu Minh

Hiện tại, gia đình Hiểu Minh vẫn đang sống ở quê, mẹ buôn bán đồ gỗ còn bố cung cấp dịch vụ xe du lịch. Bố mẹ anh chàng sống cùng ông bà nội trong một căn nhà khang trang.

Như nhiều gia đình cầu thủ khác, trang trọng nhất, có tài sản lớn nhất của gia đình Hiểu Minh là nơi trưng bày những chiếc cup, huy chương hay hình ảnh thi đấu trong phòng khách. Từng cột mốc của con trai đều được gia đình trân trọng, cất giữ.

Nơi trang trọng nhất trong nhà Hiểu Minh (Ảnh chup màn hình/ Targetman - Hoàng Trí Công)

Khung cảnh phòng khách nhà Hiểu Minh (Ảnh chup màn hình/ Targetman - Hoàng Trí Công)

Theo báo Quân đội Nhân dân, không chỉ bố mẹ mà cô dì, chú bác, anh chị em... cũng là “fan ruột” của Hiểu Minh. Bất cứ giải đấu nào tại Việt Nam, cả nhà Hiểu Minh đều thu xếp thời gian để tới sân vận động cổ vũ cho trung vệ này. Tại vòng chung kết Giải bóng đá U19 quốc gia 2017, trung vệ này có màn bứt phá ngoạn mục, giúp U19 PVF vô địch giải quốc gia. Sự xuất hiện của đông đảo người thân từ Hà Nội vào Bình Dương cổ vũ như tiếp thêm sức mạnh cho Hiểu Minh.

Tương tự, hành trình với U22 và U23 Việt Nam trong hai năm qua của Hiểu Minh có sự ủng hộ lớn về mặt tinh thần của đại gia đình. Tại SEA Games 33, đại gia đình chàng cầu thủ đã sang Thái Lan từ vòng bán kết để trực tiếp cổ vũ con trai. Ngay sau khi Hiểu Minh và đồng đội giành chức vô địch, chàng cầu thủ đã được ông ngoại thưởng nóng nhẫn vàng 5 chỉ.

Cũng theo báo Quân đội Nhân dân, ngày U23 Việt Nam về nước với chức vô địch Đông Nam Á 2025, Hiểu Minh được bố mẹ, cô dì, anh chị em họ tới tận sân bay Nội Bài để chúc mừng. Chú Quang hãnh diện cho biết: “Tôi mừng vì con trai từng bước trưởng thành. Cháu nỗ lực cống hiến cho bóng đá nước nhà bao nhiêu, gia đình hạnh phúc và tự hào bấy nhiêu”.

Gia đình chàng cầu thủ

Sau đó, gia đình trung vệ Hiểu Minh tiếp tục tổ chức tiệc lớn với quy mô từ 50 đến gần 70 mâm cỗ để “khao cả làng”.

Chính sự hiện diện đều đặn của gia đình đã giúp Hiểu Minh vượt qua những khó khăn nhất trên con đường bóng đá. Vì vậy người hâm mộ cũng tin rằng trong thời gian tới, chàng cầu thủ cũng sẽ sớm bình phục sau chấn thương và trở lại với sân cỏ.

