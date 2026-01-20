Gia cảnh của Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, Nghệ An) là một trong những cái tên sáng chói của đội hình U23 Việt Nam hiện tại, được dành nhiều mỹ từ như “người hùng”, “ngôi sao”, “trụ cột”,... Chàng cầu thủ được truyền thông trong nước và quốc tế đánh giá cao, đặc biệt khi các “chiến binh sao vàng” sắp đối đầu với đối thủ duyên nợ - U23 Trung Quốc.

Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Được ca tụng là thế nhưng ở cuộc sống đời thường, Đình Bắc lại là một chàng trai trẻ khiêm tốn và đơn giản. Khi về nhà ở Nghệ An, anh chàng cũng chỉ là thanh niên xóm bình thường như bao người.

Nguyễn Đình Bắc sinh ra và lớn lên tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Bố của Bắc - chú Nguyễn Đình Ấp chủ yếu làm nông còn mẹ anh chàng buôn bán nhỏ ở chợ. Chàng cầu thủ là con út trong nhà, trên có một chị gái.

Gia đình Đình Bắc trong ngày cưới chị gái anh chàng (Ảnh: FBNV)

Dù gia đình nông thôn cơ bản, kinh tế không lấy gì làm dư dả nhưng vợ chồng chú Ấp luôn ủng hộ con trai theo đuổi đam mê và giấc mơ làm cầu thủ của mình.

Chia sẻ với Dân trí, chú Ấp cho biết năm Đình Bắc 10 tuổi, nhờ thi đấu ấn tượng tại một giải bóng đá học sinh, Đình Bắc được gọi lên tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An. Trung tâm cách nhà khoảng 20km, phải sớm sống tự lập, cậu bé càng quyết tâm miệt mài rèn luyện, nuôi khát vọng trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

“Cứ mỗi chủ nhật, tôi chạy xe máy xuống TP Vinh (cũ) đón con. Hết ngày nghỉ, hai bố con lại quay trở lại trung tâm. Gia đình luôn động viên cháu cố gắng tập luyện”, bố của Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc hồi còn ở "lò" đào tạo Sông Lam Nghệ An (Ảnh: MXH)

Trong một chia sẻ với Dân Việt, chú Ấp tiết lộ thêm rằng những lúc bận quá thì người chú út là Nguyễn Đình Bằng sẽ đảm nhiệm những công việc này. Đến năm học hết lớp 8 thì Bắc “còi” - nickname của Bắc ngày bé - bị loại khỏi Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

“Lúc đó, cháu cũng rất buồn. Gia đình cũng động viên rất nhiều. Rồi Bắc xin bố mẹ vào Huế, Quảng Nam để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Chúng tôi cũng rất hiểu và tin vào quyết tâm, nỗ lực của con trai nên đồng ý. Mỗi ngày thấy con mình trưởng thành hơn, tôi rất mừng. Tôi tin với quyết tâm của mình, con trai sẽ thực hiện được giấc mơ”, chú Ấp chia sẻ thêm.

Đình Bắc và bố mẹ - chú Ấp và cô Ngọc (Ảnh: FBNV)

Gia đình cùng bà con lối xóm tập trung ở phòng khách để xem chàng trai xứ Nghệ và đồng đội thi đấu (Nguồn: @thanghoai20)

Bữa ăn gia đình quây quần khi Đình Bắc (áo vàng) về thăm nhà (Ảnh: IGNV)

Có lẽ chính sự đồng hành, động viên của gia đình như vậy mà trong chàng cầu thủ luôn coi trọng gia đình nhất. Trong một video hồi tháng 8/2022, Đình Bắc viết ngắn gọn: “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất!”.

Đến sau khi cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, Đình Bắc chia sẻ với MC Thái Trang khi xuất hiện trên VTV1: “Em chỉ tập trung bóng đá thôi, em không có tài năng gì khác ngoài bóng đá cả. Em thích về nhà. Em rất thích được về nhà, về quê giao lưu và gặp gỡ tất cả mọi người ở quê”.

Chia sẻ thêm về con trai khi về quê, chú Ấp nói với Dân trí rằng mỗi dịp về thăm nhà, Đình Bắc vẫn dành thời gian kiên trì tập luyện nhằm duy trì phong độ và thể lực.

"Tôi mong con trai giữ tính cách hòa đồng, nỗ lực thi đấu cùng toàn đội để mang lại vinh quang cho đất nước", bố cầu thủ Đình Bắc chia sẻ.