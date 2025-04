Giá căn hộ chung cư tăng mạnh, điểm nóng các dự án gần Metro

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2025 cho TP HCM và vùng phụ cận của DKRA Group ghi nhận nguồn cung sơ cấp căn hộ chung cư rơi vào khoảng 12.892 căn, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2024.

Các dự án tập trung phân bổ tại thị trường TP HCM và Bình Dương. Thế nhưng, sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu khởi sắc, tăng 56% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới tăng 75% so với cùng kỳ, trong đó Bình Dương dẫn đầu, chiếm đến 49% lượng căn hộ mở bán mới ra thị trường trong quý.

Theo DKRA Group, phân khúc căn hộ cao cấp, hạng A chiếm 72,1% nguồn cung chung cư sơ cấp tại TP HCM, trong khi phân khúc hạng B, hạng C tiếp tục vị trí chủ đạo nguồn cung tại các tỉnh giáp ranh. Mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận mức tăng phổ biến dao động từ 2% - 5%. Thanh khoản và giá bán trên thị trường thứ cấp tiếp tục đà hồi phục, tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà, pháp lý hoàn thiện và thuận tiện kết nối về trung tâm.

Căn hộ chung cư tại TP HCM và Hà Nội vẫn tăng giá đều

Báo cáo quý I/2025 của Công ty Avison Young Việt Nam cũng cho thấy dù là trùng với kỳ nghỉ lễ kéo dài, cộng với tâm lý thận trọng của cả người mua lẫn nhà đầu tư nhưng mặt bằng giá căn hộ vẫn tiếp tục xu hướng tăng tại các thị trường trọng điểm.

Tại TP HCM, giá bán căn hộ tăng 6% so với cuối năm 2024, đạt trung bình từ 3.200–5.200 USD/m². Đáng chú ý, giá bán thứ cấp của các dự án lớn dọc tuyến Metro số 1 tăng mạnh; một số ghi nhận mức tăng đến 20% so với cùng kỳ năm trước như Gateway Thảo Điền. Nguồn cung quý vừa qua chủ yếu đến từ các đợt mở bán tiếp theo của Eaton Park, The Opus One và 616 căn trong Masteri Grand View.

Báo cáo của Batdongsan.com.vn vừa công bố cho thấy trong quý I/2025, mức độ quan tâm và lượng tin đăng chung cư vẫn có sự tăng trưởng sau Tết với mức quan tâm tại TP HCM và Hà Nội đều tăng 13%. Còn lượng đăng tin chung cư bán tăng mạnh, tới 20% tại Hà Nội và 30% tại TP HCM.

Đặc biệt, theo Batdongsan.com.vn, giá bán chung cư tiếp tục tăng cao trong khi giá thuê ổn định trong 3 năm qua. Cụ thể, mức biến động giá bán chung cư phổ biến tại Hà Nội là 39 triệu đồng lên 63 triệu đồng/m2, trong khi tại TP HCM từ 47 đến 59 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, mức biến động giá cho thuê chung cư phổ biến tại TP HCM và Hà Nội đều không nhiều, vẫn giữ mức 12-13 triệu đồng/căn. Điều này khiến cho lợi suất cho thuê chung cư tại TP HCM và Hà Nội đều giảm với mức từ 4,5%-4,9%/năm, giảm xuống chỉ còn 3,1%/năm/giá bán.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng DKRA Consulting kiêm Giám đốc Đầu tư DKRA Group, dự báo với việc nhiều dự án đang trong giai đoạn truyền thông, nguồn cung mới phân khúc căn hộ được dự báo sẽ tăng trong quý II/2025, dao động ở mức khoảng 3.000 – 4.000 căn, tập trung chủ yếu ở TP HCM và Bình Dương. Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo ở TP HCM, trong khi phân khúc hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại thị trường các tỉnh giáp ranh.

Sức cầu thị trường chung không có nhiều biến động so với quý I/2025 hoặc sẽ có những điều chỉnh nhất định. Mặt bằng giá sơ cấp có thể tiếp tục tăng nhẹ, thanh khoản và giá bán thị trường thứ cấp có thể sẽ tiếp tục duy trì ở mức của quý trước.