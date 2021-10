Giá cả, cách phân biệt một số loại tôm phổ biến và mẹo chọn tôm

Tôm được xếp vào loại thực phẩm có số lượng tiêu thụ phổ biến trên thế giới vì chúng khá bổ dưỡng và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Tôm khá ít calo, nên ăn tôm có thể giúp bạn giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng hiệu quả. Hàm lượng calo trong tôm chỉ chiếm khoảng 84 calo trong một khẩu phần 85g. Hơn nữa, chúng cũng không chứa bất kỳ loại carbs nào. Khoảng 90% lượng calo trong tôm đến từ protein và phần còn lại là đến từ chất béo.

Tôm là một trong những nguồn thực phẩm rất giàu i-ốt. Đây là một khoáng chất quan trọng đối với với chức năng tuyến giáp và não bộ. Ngoài ra, tôm cũng là một nguồn cung cấp axit béo omega-3 và 6 dồi dào, mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.

Đặc biệt loại chất chống oxy hóa chính trong tôm có tên là astaxanthin. Đây là một thành phần của tảo, được tôm tiêu thụ. Khi ăn tôm, lượng astaxanthin cũng được nạp vào cơ thể, nó có thể giúp bạn bảo vệ và chống lại sự xâm hại của các gốc tự do. Ngoài ra, astaxanthin cũng giúp tăng cường động mạch, làm giảm nguy cơ đau tim. Nó cũng có thể làm tăng mức độ cholesterol HDL "tốt", một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Chính vì thế đưa tôm vào chế độ ăn uống lành mạnh bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích tuyệt vời. Tuy nhiên tôm có rất nhiều loại như tôm thẻ, tôm sú, tôm càng xanh,... và không phải ai cũng biết cách phân biệt từng loại. Dưới đây là mẹo phân biệt một số loại tôm phổ biến và bí quyết chọn tôm tươi ngon để chị em tham khảo:

Tôm sú

Tôm sú nuôi.

Hiện trên thị trường có 2 loại tôm sú là tôm sú nuôi và tôm sú biển. Tôm sú nuôi thường có màu xanh dương đậm, vân màu đen vàng liền nhau trên mặt lưng của tôm, vân trải từ đầu đến đuôi tôm.

Tôm sú biển.

Tôm sú biển tự nhiên thì có màu đỏ hoặc ánh vàng đặc trưng, kích thước to và không đồng đều, cũng có các vân màu đen vàng liền nhau.

Tôm sú có thịt chắc, kích cỡ lớn, vị ngọt nên thường được lựa chọn để làm những món ăn cần độ tươi và dai giòn của thịt tôm như tôm hấp, tôm luộc, tôm sống sốt Thái,...

Đối với tôm sú biển, giá cho 30 - 35 con/kg rơi vào khoảng 450.000 đồng. Tôm sú nuôi giá rẻ hơn, 30 - 35 con/kg giá chỉ từ 350.000 đồng đổ lại.

Tôm he

Tôm he có thân thuôn dài, nhìn màu tổng thể sẽ có sắc hơi vàng hoặc xanh nhạt, mắt tôm màu xanh, vỏ tôm còn sống có màu hơi hồng. Các đường vân ở lưng tôm he khá đều màu và màu thường không đậm. Đặc biệt vỏ tôm he khá mỏng và mềm, có thể nhìn thấy được đặc điểm này bằng mắt thường.

Tôm he thường có giá thành khá đắt do thịt chắc, ngon ngọt và hàm lượng dinh dưỡng cao.

Trung bình 1kg tôm he đông lạnh có giá từ 300.000 đồng - 400.000 đồng/kg, nếu là loại tươi sống thì có giá lên đến 600.000 đồng/kg.

Tôm đất

Tôm đất (một số nơi gọi là tôm chỉ) là loại tôm sống trong bùn đất của môi trường như sông, ao, đầm,.. Có cả tôm đất nước mặn và nước ngọt, vỏ tôm đất nước mặn thường dày hơn vỏ tôm đất nước ngọt, tôm có màu nâu đỏ, vị giòn ngọt ngon, thân thon dài, kích cỡ nhỏ khoảng bằng ngón tay út của một người trưởng thành.

Tôm đất có vị ngọt tự nhiên, không tanh như tôm biển và thường được dùng để chế biến những món ăn cần độ tươi.

Tôm đất có giá thành tương đối rẻ, khoảng 100.000 - 200.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Tôm thẻ

Tôm thẻ (hay còn gọi là tôm bạc) có vẻ ngoài khá giống với tôm sú, vỏ mỏng, thân mập to hơn tôm đất, vỏ màu trắng hơi xanh, chân màu trắng, 6 đốt dáng thon dài. Tôm thẻ có vị ngọt, mềm, kích cỡ nhỏ.

Tôm thẻ có giá thành tương đối rẻ, dao động từ 150.000 đồng - 200.000 đồng/kg

Tôm sắt

Tôm sắt biển không có quá nhiều điểm khác với tôm sú. Tuy nhiên chúng lại có đặc điểm riêng biệt mà các giống tôm khác không có, tiêu biểu là phần viền đen đậm quanh thân. Đồng thời khi chế biến lên chúng sẽ có màu đỏ đậm rất khác biệt.

Kích thước của tôm sắt chỉ bằng 1 ngón tay út của người lớn nhưng phần thịt ăn rất ngon và hấp dẫn. Phần vỏ của chúng cứng hơn so với các loại tôm khác.

Tôm sắt có giá thành khoảng 170.000 đồng - 200.000 đồng/kg.

Tôm hùm

Tôm hùm có càng màu xanh trong hoặc hồng đỏ, vàng (tùy giống tôm hùm), vỏ tôm thường cứng, có màu bóng đẹp. Tôm hùm có thịt nhiều, dai ngon, có kích cỡ lớn nhất trong các loại tôm.

Trong giống tôm hùm người ta còn chia ra nhiều loại là tôm hùm bông, tôm hùm xanh, tôm hùm baby, tôm hùm tre, tôm hùm Canada, tôm hùm Alaska,… Cách chế biến phổ biến nhất với tôm hùm là tôm hùm hấp bia, tôm hùm nướng muối ớt, chiên hoặc xào.

Giá tôm hùm thuộc hàng đắt đỏ nhất trong các loại tôm, tùy vào kích cỡ. Thông thường dao động khoảng 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/kg.

Tôm càng xanh

Tôm càng xanh (hay còn gọi là tôm đồng, tôm càng sông) có nguồn gốc từ vùng Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương và Bắc Úc, là loại tôm nước ngọt, càng nhỏ màu xanh, thịt tôm dai, vị ngọt.

Tôm càng xanh có giá dao động từ 200.000 đồng - 400.000 đồng, tùy kích cỡ.

Tôm tích

Tôm tích (hay tôm tít, tôm thuyền, bề bề) có vẻ ngoài khá bắt mắt với lớp vỏ mỏng trong suốt (có thể nhìn thấy thịt bên trong), nhiều chân và phần đầu khá nhỏ.

Tôm tích có nhiều kích thước và trọng lượng khác nhau. Trong đó, kích thước chiều dài tối đa có thể lên đến 38cm nhưng rất hiếm gặp. Tôm tít có 8 đôi chân (5 chân gần đầu là càng, 3 đôi chân còn lại dùng để bơi). Tùy từng loại tôm tít mà phần thân của chúng có các màu sắc nâu, xanh lục, hồng hay vàng nhạt. Ưu điểm của tôm tích là phần thịt khá nhiều, chủ yếu tập trung ở thân nên việc lấy thịt rất dễ dàng.

Tôm tích có giá dao động từ 200.000 đồng - 300.000 đồng/kg, tùy kích cỡ.

Tôm rảo

Tôm rảo là một loài tôm biển sống trong tự nhiên, chúng được nuôi nhiều tại các đầm nước nuôi cá ven sông, ven biển. Tôm rảo có hình dáng giống với các loại tôm biển khác nhưng thân có màu xanh, chùy trán hơi cong vút lên trên, chân bò của tôm có màu nâu nhạt. Đặc biệt, các đốt bụng thứ 2 và 3 có gờ ở lưng khá rõ. Tôm rảo có kích thước trung bình với chiều dài từ 120mm – 130mm, nặng khoảng 15g – 20g.

Giá tôm rảo nuôi khoảng 200.000 đồng/kg, tôm rảo tự nhiên thì có giá khoảng 350.000 đồng/kg.

Tôm hùm đất

Tôm hùm đất (Tên tiếng anh là Crawfish, Crayfish, Crawdads, Mudbugs hoặc Red Swamp Crayfish), có nguồn gốc từ Trung Quốc và Mỹ. Bề ngoài tôm hùm đất có màu đỏ nên nhiều người còn gọi là tôm hùm đỏ. Chúng có kích thước khoảng bằng ngón tay cái, có con lớn hơn.

Giá bán 1kg tôm hùm đất dao động khoảng 300.000 đồng - 500.000 đồng tùy kích cỡ.

Cách chọn tôm tươi ngon

Để chọn được những con tôm tươi ngon, ngọt thịt, bạn hãy chú ý đến một số đặc điểm sau:

- Thân tôm và đầu tôm phải nguyên vẹn và săn chắc

Khác với những con tôm đông lạnh, bơm hóa chất hoặc bị ươn do để lâu ngày, thì tôm tươi có phần thân hơi cong, thịt căng chắc, tuy nhiên, tôm không to và dày thịt khác thường. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý chọn tôm có phần vỏ linh hoạt, còn nguyên vẹn, đầu phải dính chặt vào thân tôm.

Trong khi những con tôm hỏng, thân chúng thường uốn cong thành hình tròn chứ không có dáng thẳng hoặc hơi cong cong như tôm sống.

- Kiểm tra độ rộng giữa các khớp của tôm

Để kiểm tra độ tươi của tôm (nhất là đối với các loại tôm to), bạn đưa tôm ra ánh sáng và kéo dài con tôm và xem độ rộng giữa các khớp trên lớp vỏ và thịt tôm. Nếu phần khớp này rộng chứng tỏ tôm kém tươi do để quá lâu hoặc để trong tủ đông thời gian dài, khớp tôm càng hẹp, thịt tôm càng tươi.

- Quan sát chân tôm

Cần quan sát xem phần chân của tôm còn gắn chặt vào thân hay không, thịt tôm phải săn chắc. Lưu ý không nên chọn mua những con tôm có chân đã bị chuyển sang màu đen vì đây chính là dấu hiệu cho thấy chúng không còn tươi.

Ngoài ra không nên mua những con tôm đã bị chảy nhớt. Để kiểm tra chính xác hơn, bạn nên dùng ngón tay ấn lên phần vỏ và di chuyển ngón tay vài lần từ trước ra sau, rồi ngược lại, từ sau ra trước. Nếu có cảm giác như có sạn dưới các ngón tay hoặc nhận thấy tôm bị nhớt, dính vào nhau thì không nên mua.