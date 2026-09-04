Giá bán iPhone 18 Pro và iPhone Ultra bị rò rỉ trước ngày ra mắt

Giá bán của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra đã bị lộ trước ngày ra mắt.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Apple sẽ chính thức ra mắt dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone Ultra với màn hình gập. Tuy nhiên, giá bán là một trong số ít những thông tin vẫn chưa được xác nhận.

Sau hàng loạt ước tính, dự báo và những đồn đoán khác nhau, những thông tin rò rỉ đầu tiên về giá bán có thể đã xuất hiện.

iPhone 18 Pro và iPhone Ultra sẽ ra mắt vào tuần tới. (Ảnh: TechDroider)

Thông tin rò rỉ về giá iPhone Ultra từ nhiều nguồn

Tin đồn về iPhone Ultra đang thu hút sự chú ý với mức giá dự kiến tại Mỹ dao động từ 2.000 đến 2.500 USD (khoảng 52 - 65,2 triệu đồng). Một số thông tin rò rỉ gần đây từ nhiều nguồn trên thế giới đã hé lộ giá bán của mẫu điện thoại này tại các thị trường khác, theo Phone Arena.

Cụ thể, Vodafone Ai Cập từng niêm yết iPhone Ultra với giá khởi điểm 155.750 bảng Ai Cập, tương đương hơn 3.000 USD (khoảng 78,2 triệu đồng). Điều này cho thấy mẫu điện thoại gập này có thể đắt hơn khoảng 75% so với iPhone 17 Pro.

Tại Úc, chi nhánh Vodafone cũng đã tiết lộ thông tin rằng iPhone Ultra sẽ có giá khởi điểm là 3.699 đô la Úc (khoảng 2.666 USD, tương đương 69,5 triệu đồng). So với iPhone 17 Pro, có giá khởi điểm 1.999 đô la Úc, iPhone Ultra sẽ đắt hơn 85%.

Nếu iPhone Ultra thực sự có giá cao hơn khoảng 80% so với iPhone 17 Pro, giá bán tại Mỹ có thể là 1.999 USD. Tuy nhiên, công ty nghiên cứu TrendForce của Đài Loan đã đưa ra ước tính rằng giá tối thiểu của mẫu điện thoại gập này sẽ là 2.099 USD (khoảng 54,7 triệu đồng), cao hơn 91% so với mẫu flagship của năm ngoái.

Hình ảnh được cho là của iPhone Ultra xuất hiện trên trang web của Vodafone Ai Cập. (Ảnh: Phone Arena)

Giá iPhone 18 Pro sẽ tăng nhưng không nhiều

Theo nguồn tin từ Ai Cập, giá bán khởi điểm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lần lượt sẽ là 98.000 bảng Ai Cập (khoảng 50,1 triệu đồng) và 105.000 bảng Ai Cập (khoảng 53,7 triệu đồng).

So với năm ngoái, giá của iPhone 18 Pro có thể tăng khoảng 10%, trong khi iPhone 18 Pro Max có thể tăng 11% tại thị trường Ai Cập.

Nếu Apple áp dụng mức tăng tương tự cho thị trường Mỹ, giá bán có thể chỉ tăng thêm khoảng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng). Tuy nhiên, dự báo từ TrendForce lại cho thấy mức tăng có thể cao hơn, ước tính từ 149 - 200 USD (tương đương 3,9 - 5,2 triệu đồng) cho cả hai mẫu iPhone 18 Pro.

Dù vậy, tất cả các mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với những dự đoán trước đó, khi có thông tin cho rằng giá có thể tăng tới 300 USD (khoảng 3,8 triệu đồng).

Một điểm đáng chú ý là iPhone 18 Pro Max có thể có mức giá khởi điểm tương đương với Galaxy S26 Ultra. Nếu mức tăng chỉ là 100 USD, mẫu iPhone cao cấp nhất sẽ có giá khởi điểm là 1.299 USD (khoảng 33,8 triệu đồng), tương đương với mức giá của Samsung trước khi hãng này dự kiến tăng giá cho dòng Galaxy S27 Ultra.

iPhone 18 Pro dự kiến ​​sẽ có ba màu. (Ảnh: Macworld)

iPhone Ultra có thể sẽ gặp nhiều thách thức

Trong phân khúc điện thoại màn hình gập, Apple đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là từ mẫu Galaxy Z Fold8 của Samsung. Vừa qua, Samsung đã ra mắt chiếc điện thoại gập dạng cuốn sổ đầu tiên với giá khởi điểm từ 43,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB và sản phẩm này nhanh chóng ghi nhận thành công vượt trội.

Ngoài Galaxy Z Fold8, thị trường còn có các mẫu điện thoại gập khác như Galaxy Z Fold8 Ultra, với giá khởi điểm 49,99 triệu đồng, nổi bật với nhiều tính năng vượt trội hơn so với iPhone Ultra, đặc biệt về camera, màn hình và thời lượng pin.

Bên cạnh đó, Motorola Razr Fold có giá khởi điểm 47,99 triệu đồng, trong khi Google Pixel 10 Pro Fold thậm chí còn rẻ hơn, chỉ 47,49 triệu đồng.

Tuy nhiên, không một đối thủ nào trong số này có sức mạnh thương hiệu lớn như Apple. Dù có mức giá cao hơn, iPhone Ultra vẫn là chiếc điện thoại màn hình gập duy nhất chạy hệ điều hành iOS, điều này dự kiến sẽ giúp sản phẩm đạt doanh số tốt, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Hình ảnh được cho là phiên bản màu bạc của iPhone Ultra. (Ảnh: Phone Arena)

iPhone 18 Pro có thể là một lựa chọn rất đáng giá

Mức giá khởi điểm 1.200 USD (khoảng 31,3 triệu đồng) cho iPhone 18 Pro được đánh giá là khá cao. Tuy nhiên, nếu đây là mức giá chính thức, Apple có thể sẽ đạt được doanh số ấn tượng hơn cả iPhone 17 Pro.

Sự kiện mùa thu của Apple có chủ đề “Surprise and shine” (Từ bất ngờ đến rực rỡ) , chính thức diễn ra vào lúc 0h00 ngày 10/9/2026 (giờ Việt Nam) tại Steve Jobs Theater, Mỹ. Đây cũng là sự kiện đầu tiên được tổ chức dưới thời CEO mới - John Ternus, sau khi Tim Cook rời vị trí CEO vào ngày 31/8.

Bên cạnh iPhone, Apple sẽ giới thiệu ít nhất 8 sản phẩm mới, bao gồm cặp tai nghe không dây AirPods và các mẫu Apple Watch Series 12. Công ty cũng có thể công bố thêm một số thiết bị dành cho hệ sinh thái nhà thông minh.