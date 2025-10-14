Giá bạc trong nước lập kỷ lục mới

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng, niêm yết ở mức 2.022.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.080.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, giá bạc đã tăng tới hơn 82%, vượt xa mức tăng của giá vàng (hơn 71%).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 53.036.000 đồng/thỏi (mua vào) và 54.486.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:33 ngày 14/10.

Trong khi đó, bạc thế giới tăng vọt hơn 3% lên trên 52 USD một ounce, đánh dấu mức cao kỷ lục mới khi những lo ngại về thương mại Mỹ-Trung, bất ổn chính trị và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất hơn nữa của Hoa Kỳ đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Vào thứ Sáu (10/10), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp đặt thêm thuế quan 100% đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 để đáp trả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Bắc Kinh đối với khoáng sản đất hiếm.

Tuy nhiên, sau đó Trump đã ra hiệu cởi mở để đàm phán trước cuộc họp có thể xảy ra với Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng này, nói rằng quan hệ thương mại với Trung Quốc "sẽ ổn thôi".

Những lo ngại về địa chính trị rộng hơn cũng hỗ trợ giá, với việc chính phủ Hoa Kỳ đang đóng cửa, bất ổn chính trị ở Pháp và sự bất ổn về lãnh đạo ở Nhật Bản gây áp lực lên tâm lý.

Trong khi đó, kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này và một lần nữa vào tháng 12, cùng với nguồn cung bạc vật chất thắt chặt tại London, tiếp tục thúc đẩy đà tăng của kim loại này.

Theo chuyên gia James Hyerczyk, đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, kim loại quý này vượt và giữ vững trên ngưỡng 49,81 USD/ounce, mức trần đã tồn tại từ lâu. Ông nói thêm, dòng tiền mua vẫn chiếm ưu thế, song hướng đi tiếp theo của giá bạc phụ thuộc nhiều vào các tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

"Theo CME FedWatch, các nhà giao dịch đang định giá tới 95% khả năng FED sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 29/10 tới. Tuy nhiên, việc chính phủ Mỹ đóng cửa sang tuần thứ tư khiến các dữ liệu quan trọng như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 bị hoãn công bố, khiến thị trường thiếu thông tin định hướng", ông James Hyerczyk nói.