Giá bạc tăng mạnh hơn vàng

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 170 - 173 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng miếng với mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 171 - 173 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji 170 - 173 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.835 USD/ounce, tăng 71 USD so với sáng qua.

Đáng chú ý, giá bạc có mức tăng mạnh hơn vàng. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý có giá 79,9 triệu đồng/kg, tăng 3,9 triệu đồng/kg so với sáng qua; bạc Ancarat 78,9 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới ở mức 79 USD/ounce.

Dù mức giá thấp hơn vàng, nhưng biên độ tăng của bạc đang vượt trội so với vàng trong sáng nay.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.851 - 26.361 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.900 - 26.310 đồng/USD.

Tại Vietcombank giá USD niêm yết ở mức 26.101 - 26.361 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.710 - 26.850 đồng/USD.

Tại cuộc họp báo chiều 14/4, trong điều hành tỷ giá, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường ngoại tệ duy trì ổn định, tỷ giá USD nhìn chung có xu hướng giảm trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán trong bối cảnh áp lực thị trường quốc tế giảm bớt và cân đối cung cầu ngoại tệ cải thiện. Tuy nhiên, tỷ giá và thị trường ngoại tệ tiếp tục chịu áp lực từ diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế và thách thức, khó khăn trong nước.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.