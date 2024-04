Cái tên "sừng sỏ" nhất chính là Mazda CX-5 bản Luxury - có mức giá niêm yết 789 triệu đồng - bằng đúng với Suzuki Jimny. Đây là mẫu SUV bán chạy nhất hiện nay tại Việt Nam, hội tụ đầy đủ các ưu điểm gồm: thiết kế bắt mắt, kích thước đủ dùng, nội thất nhiều trang bị tiện ích, động cơ 2.0L bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu.



Đặc biệt trong phân khúc crossover hạng C, Mazda CX-5 được nhà phân phối Thaco định vị giá bán vô cùng hấp dẫn. Do đó doanh số của CX-5 trong thời gian gần đây luôn rất ổn định và nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường Việt.

Hai cái tên khác là Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn có giá 769 triệu đồng và Kia Sportage bản Luxury với giá bán 779 triệu đồng. Bộ đôi xe Hàn chia sẻ rất nhiều điểm chung như thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện ích, không gian rộng rãi và khả năng vận hành khá hợp lý.

Bên cạnh đó, Ford Territory bản Trend với mức giá 799 triệu đồng cũng là một sự lựa chọn cùng tầm tiền với Suzuki Jimny. Tuy không có doanh số tốt như CX-5, nhưng Territory cũng là một sự lựa chọn đáng cân nhắc, bởi thương hiệu Mỹ và sở hữu nhiều trang bị hấp dẫn trong tầm tiền.

Mitsubishi Outlander bản 2.0L CVT hiện có giá 825 triệu đồng, nhưng đang được áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (hơn 40 triệu đồng); nên chi phí thực tế để sở hữu là tương đương Suzuki Jimny. Mặc dù vậy, Mitsubishi Outlander chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng trung tuổi vì kiểu dáng nhã nhặn. Xe nổi tiếng mượt mà, tiết kiệm và bền lành. Các option bên trong thua kém xe Hàn Quốc, nhưng lại bền bỉ và tin cậy.

Khác biệt lớn nhất của Suzuki Jimny so với những mẫu crossover hạng C được nêu tới ở bên trên, là cấu hình khung thân rời Body on frame và cấu hình dẫn động 2 cầu cứng để chinh phục địa hình. Nếu xét theo mức giá và cấu hình, Suzuki Jimny cũng phải đối đầu với nhiều mẫu bán tải "sừng sỏ" trên thị trường hiện nay:

Ford Ranger phiên bản XLS 4X4 AT đang được niêm yết với mức giá 776 triệu đồng. So với mẫu bán tải ăn khách nhất thị trường, chắc chắn Jimny sẽ "thua toàn tập" về sức mạnh động cơ hay trang bị tiện ích. Tuy nhiên lợi thế của mẫu SUV cỡ nhỏ là xuất xứ nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Và quan trọng hơn hết, khách hàng mua Suzuki Jimny vì thiết kế đặc trưng và phong cách sống và tinh thần việt dã mà mẫu xe cỡ nhỏ này luôn thể hiện. Điểm chung của Jimny và Ranger có lẽ sẽ đến từ sở thích ưa khám phá, luôn muốn trèo đèo lội suối, lao vào bùn để tìm niềm vui của chủ nhân; thay vì chỉ loanh quanh cà phê trong phố như mẫu SUV "biểu tượng" G63.