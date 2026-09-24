Có thể năm 2026 sẽ trở thành lần thứ ba như vậy được ghi nhận trong lịch sử.

Mặc dù sự hình thành gần đây của bão nhiệt đới Fay trên vùng biển mở Đại Tây Dương có vẻ như cho thấy các vùng nhiệt đới cuối cùng cũng đang nóng lên, nhưng bức tranh toàn cảnh của mùa bão năm nay lại kể một câu chuyện yên lặng hơn nhiều.

Lưu vực Đại Tây Dương đã chính thức bước sang cuối tháng 9 khi chỉ mới xuất hiện 6 cơn bão có tên và chưa có một cơn bão mạnh (hurricane) nào. Điều đó khiến mùa bão năm 2026 chậm hơn nhiều so với cả mức trung bình lịch sử lẫn các dự báo đầu mùa từ NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ).

Điều khiến sự thiếu vắng hoạt động bão này trở nên đặc biệt đáng chú ý chính là mốc thời gian trên lịch. Mùa bão Đại Tây Dương chính thức kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11, trong đó các hoạt động bão theo khí hậu học thường tăng vọt vào cuối tháng 8 và đạt đỉnh điểm vào khoảng ngày 10 tháng 9.

Việc vượt qua đỉnh điểm đó mà không có một cơn bão mạnh nào là điều vô cùng hiếm gặp, vì hoạt động nhiệt đới thường bắt đầu xu hướng giảm dần khi tiến sâu hơn vào mùa thu.

Trên thực tế, việc đến tận ngày 21 tháng 9 mà không có một cơn bão mạnh (hurricane) nào xuất hiện tại lưu vực Đại Tây Dương là điều chưa từng xảy ra trong 112 năm qua - lùi tới tận năm 1914, thời điểm Thế chiến thứ nhất mới bắt đầu.

Trong toàn bộ dữ liệu lịch sử ghi nhận từ năm 1851, chỉ có các năm 1907 và 1914 trôi qua trọn vẹn một mùa bão mà không ghi nhận bất kỳ cơn bão mạnh nào. Nếu vùng nhiệt đới tiếp tục yên bình cho đến cuối tháng 11, năm 2026 sẽ trở thành mùa bão thứ ba như vậy trong lịch sử ghi nhận.

Ngay cả với chuỗi thời gian yên bình lịch sử này, các nhà dự báo vẫn tiếp tục theo dõi khu vực nhiệt đới vì các hệ thống thời tiết muộn trong mùa vẫn có khả năng phát triển ở khu vực phía tây biển Caribe hoặc phía nam Vịnh Mexico.

Nguồn: WCAX