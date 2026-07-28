Ghi 3 bàn ở trận ra mắt, nhưng tiền đạo 1m96 của Indonesia sắp đối diện sự thật phũ phàng đến từ ĐTVN?

Mitchell Baker có màn ra mắt như mơ với cú hattrick vào lưới tuyển Campuchia. Nhưng tại AFF Cup, không phải đối thủ nào cũng để cho tiền đạo này dễ dàng ghi bàn như vậy.

NGÔI SAO NHẬP TỊCH MỚI NỔI CỦA BÓNG ĐÁ INDONESIA

Ba bàn thắng trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia, tại một giải đấu chính thức. Với bất kỳ tiền đạo nào, đó cũng là khởi đầu không thể đẹp hơn. Mitchell Baker đã có màn chào sân hoàn hảo khi góp công lớn vào chiến thắng 5-1 của Indonesia trước Campuchia tại AFF Cup 2026. Ngay lập tức, cầu thủ nhập tịch này trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau lượt trận tối 27/7.

Highlights Indonesia 5-1 Campuchia (Bảng A, AFF Cup 2026)

Ở tuổi 19, Baker vừa mới hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Indonesia khoảng 2 tuần trước khi giải đấu khởi tranh. Sinh ra tại Australia, sở hữu chiều cao lên tới 1m96, chân sút này trưởng thành từ học viện Melbourne Victory trước khi sang Mỹ khoác áo đội bóng Đại học Georgetown Hoyas.

Tại Georgetown, Baker ghi 18 bàn sau 42 lần ra sân, thành tích đủ để anh được Colorado Rapids lựa chọn ở MLS SuperDraft cuối năm 2025 (sự kiện tuyển chọn cầu thủ của các CLB nhà nghề Mỹ). Dù vậy, tiền đạo sinh năm 2006 vẫn chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp với đại diện MLS, mà tiếp tục thi đấu cho Georgetown Hoyas cùng CLB bán chuyên Vermont Green để tích lũy kinh nghiệm.

Baker khởi đầu ấn tượng tại AFF Cup 2026.

Xét về hồ sơ, đây rõ ràng là một cầu thủ đáng để Indonesia kỳ vọng. Thể hình lý tưởng, khả năng chơi đầu tốt, di chuyển thông minh trong vòng cấm và đặc biệt rất biết cách chọn vị trí. 3 bàn thắng vào lưới Campuchia cũng phản ánh đúng những điểm mạnh ấy.

Một tiền đạo như vậy chắc chắn sẽ khiến mọi hàng thủ Đông Nam Á phải lưu tâm. Nhưng cũng vì thế mà cần nhìn nhận màn trình diễn này một cách tỉnh táo.

ĐỐI THỦ CỦA INDONESIA CÒN YẾU

Tuyển Campuchia đã có một trận đấu phòng ngự quá nhiều vấn đề. Họ gần như không kiểm soát được Baker trong các tình huống bóng bổng, thường xuyên để tiền đạo cao gần 2 mét thoải mái chiếm lĩnh khoảng không trong vòng cấm.

Không chỉ vậy, Campuchia cũng để lộ quá nhiều khoảng trống ở trước vòng cấm địa và hai biên. Điều này giúp các cầu thủ Indonesia có đủ thời gian để ngắm nghía trước khi thực hiện đường chuyền vào trong cho tiền đạo dứt điểm.

Bàn thắng thứ 3 của Baker là một ví dụ điển hình. Không cầu thủ Campuchia nào dâng lên gây áp lực khi Thom Haye có bóng. Và với một chân chuyền đẳng cấp từng chơi nhiều năm ở Hà Lan, đó chẳng khác nào lời mời gọi để Thom Haye thực hiện quả tạt chuẩn xác đến đúng vị trí mà Baker đang chờ sẵn.

Nói cách khác, Baker chơi tốt là điều không phải bàn cãi. Nhưng tuyển Campuchia cũng tạo điều kiện để anh phát huy tối đa sở trường. Đó là điều chưa chắc sẽ lặp lại khi tuyển Indonesia gặp những đối thủ mạnh hơn.

Khoảng trống mênh mông dành cho Thom Haye khi nhận bóng rồi thực hiện quả tạt để Baker hoàn tất cú hattrick.

TUYỂN VIỆT NAM SẼ LÀ THỬ THÁCH RẤT KHÁC

Khi đối đầu tuyển Việt Nam vào ngày 3/8 tới, Baker nhiều khả năng sẽ không còn được hưởng cảm giác thoải mái như trận gặp Campuchia.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu những trung vệ giàu kinh nghiệm như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung… Đúng là Baker cao hơn hầu hết các trung vệ Việt Nam từ 10 đến 15 cm, nhưng bóng đá chưa bao giờ chỉ được quyết định bằng chiều cao.

Thành Chung từ lâu đã nổi tiếng với khả năng tranh chấp bóng bổng. Việt Anh sở hữu tốc độ và sải chân tốt để bọc lót. Trong khi đó, Văn Hậu luôn là mẫu hậu vệ cực kỳ lì lợm và tinh quái trong các pha tranh chấp.

Quan trọng hơn, tuyển Việt Nam thường không để đối thủ có quá nhiều khoảng trống triển khai bóng từ tuyến hai. Nếu tuyến giữa gây áp lực đủ tốt, những cầu thủ như Thom Haye sẽ khó có thời gian để quan sát và tung ra các đường chuyền có độ chính xác cao như trước Campuchia. Và khi nguồn cung bóng bị hạn chế, Baker cũng sẽ phải hoạt động trong điều kiện khó khăn hơn rất nhiều.

Tuyển Việt Nam sẽ không để cho Indonesia có nhiều khoảng trống để chơi bóng.

Baker đã có màn ra mắt hoàn hảo, nhưng điều khó nhất với một tiền đạo luôn là duy trì hiệu suất. Sau trận đấu này, các đối thủ chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ hơn cách di chuyển, khả năng không chiến cũng như những điểm mạnh của chân sút cao 1m96. Khi không còn được trao nhiều khoảng trống như trước Campuchia, Baker sẽ phải chứng minh mình vẫn có thể tạo ra khác biệt. Đó sẽ là thử thách mà chân sút này sẽ sớm phải đối mặt.

Tất nhiên, cú hattrick ở trận ra mắt vẫn rất đáng khen. Một tiền đạo trẻ ghi 3 bàn ngay lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia là thành tích không phải ai cũng làm được. Với những gì đã thể hiện, Baker hoàn toàn có thể trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2026. Nhưng cũng đừng vì 3 bàn thắng trước Campuchia mà vội kết luận Indonesia đã tìm ra một "quái vật" không thể ngăn cản.

Bóng đá luôn có những bài kiểm tra ở cấp độ cao hơn. Và khi Indonesia chạm trán tuyển Việt Nam trong hành trình tại AFF Cup, đó mới là lúc người hâm mộ có cơ hội đánh giá chính xác Baker đang ở đẳng cấp nào.

Một cú hattrick tạo nên sự phấn khích, nhưng để trở thành nỗi ám ảnh thực sự của hàng thủ các đội bóng Đông Nam Á, Mitchell Baker sẽ phải chứng minh nhiều điều hơn!