Tuyển Indonesia thị uy sức mạnh, đại thắng Campuchia với cú hat-trick của sao nhập tịch

Nhiều người nghi ngại quyết tâm của Indonesia tại AFF Cup 2026 khi không có lực lượng mạnh nhất, nhưng rồi tất cả đã phải sớm thay đổi suy nghĩ.

Tuyển Indonesia đã có màn trình diễn vượt trội khi đón tiếp Campuchia ở trận mở màn AFF Cup 2026 của minh vào tối nay (27/7). Đội chủ nhà áp đảo gần như toàn bộ thời gian thi đấu và thị uy sức mạnh tấn công đáng gờm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia tràn lên tấn công và nhanh chóng tạo ra sức ép nghẹt thở. Phút 6, từ một tình huống cố định, cầu thủ nhập tịch gốc Australia, Mitchell Baker bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chiều cao 1m96 giúp tiền đạo này tạo ra sự vượt trội so với hậu vệ đối phương.

Bàn thắng sớm giúp Indonesia thi đấu càng hưng phấn. Đến phút 15, Baker tiếp tục lên tiếng với pha đệm bóng cận thành chính xác sau một tình huống phối hợp bài bản, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Mitchell Baker ra mắt tuyển Indonesia với một cú hattrick.

Campuchia nỗ lực đáp trả nhưng gần như không thể triển khai thế trận trước sức ép liên tục. Phút 24, Sandy Walsh đánh đầu dũng mãnh từ một pha bóng cố định, nâng tỷ số lên 3-0. Trước đó ít phút, chính Walsh còn đưa bóng dội cột dọc, trong khi Eliano Reijnders cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi cú dứt điểm của anh bị cứu ngay trên vạch vôi.

Hiệp một khép lại với lợi thế 3 bàn dành cho Indonesia, phản ánh đúng sự chênh lệch giữa hai đội.

Ngay đầu hiệp hai, bất ngờ xảy ra khi thủ môn Nadeo Winata mắc sai lầm, tạo điều kiện để Chea Sokmeng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Campuchia ở phút 48.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được. Chỉ 8 phút sau, Thom Haye thực hiện quả tạt chuẩn xác để Mitchell Baker đánh đầu hoàn tất cú hat-trick, tái lập khoảng cách 3 bàn.

Indonesia sau đó tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ. Egy Maulana suýt ghi tên mình lên bảng tỷ số khi cú dứt điểm của anh đưa bóng dội xà ngang sau khi thủ môn Hul Kimhuy chạm tay.

Đến phút 86, sai lầm của hàng thủ Campuchia giúp Jen Raven băng xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 cho Indonesia.

Cục diện bảng A sau loạt trận ngày 27/7.

Chiến thắng tưng bừng không chỉ giúp Indonesia có khởi đầu như mơ tại AFF Cup 2026, mà còn cho thấy sức mạnh đáng gờm của đội bóng xứ Vạn đảo để cạnh tranh chức vô địch. Bộ khung của tuyển Indonesia với nhiều cầu thủ nhập tịch thi đấu ở nước ngàoi đã vận hành trơn tru, đặc biệt là màn tỏa sáng của Mitchell Baker với cú hat-trick, trong khi Thom Haye tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng những đường chuyền quyết định.

Với màn trình diễn này, Indonesia gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ cạnh tranh chức vô địch như Việt Nam, Thái Lan… Việc phải gặp Indonesia trên sân khách vào ngày 3/8 tới cũng sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tỉ số: Indonesia 5-1 Campuchia Đội hình xuất phát Indonesia: Nadeo, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Pamungkas, Ivan Jenner, Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner, Beckham Putra, Pattynama, Mitchell Baker Campuchia: Kimhuy, Chea Sokmeng, Hikaru Mizuno, Ouk Savann, Samuel Bong, Yudai Ogawa, Yem Devit, Alisher Mirzaev, Sieng Chanthea, Sos Souhana, Sa Ty Ghi bàn: Indonesia: Mitchell Baker 6’, 5’, 56’, Sandy Walsh 24’, Raven 86’ Campuchia: Chea Sokmeng 48’

Linh Đan