Singapore tạo tỉ số ngỡ ngàng trước Timor Leste, chiếm ngôi đầu bảng trước ngày đấu tuyển Việt Nam

Không nhiều người nghĩ một tỉ số như vậy lại xảy ra khi Singapore được chơi trên sân nhà và đối thủ lại là Timor Leste.

Sau thắng lợi nhọc nhằn 2-1 trên sân của Campuchia, tuyển Singapore được trở về sân nhà để đón tiếp Timor Leste ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026 vào tối nay (27/7).

Được đánh giá cao hơn hẳn, tuyển Singapore nhanh chóng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành Timor Leste.

Những pha lên bóng của Singapore chủ yếu được triển khai ở hai biên. Phút 8, Song Ui-young có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhưng bị hậu vệ Timor Leste kịp thời ngăn chặn. Đến phút 27, Irfan Fandi tung cú vô-lê cận thành nhưng không thể thắng hàng thủ đối phương, trước khi trọng tài xác định cầu thủ Singapore đã rơi vào thế việt vị.

Phút 30, đội chủ nhà tưởng như đã có bàn mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh phải của Song Ui-young, Irfan Fandi đánh đầu tung lưới Timor Leste. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo Singapore đã việt vị và không công nhận bàn thắng.

Dù vậy, sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại thành quả cho Singapore. Phút 41, từ một quả tạt bên cánh trái, Ilhan Fandi chọn vị trí chính xác trước khi đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Dylan Jose Niski, giúp Singapore vượt lên dẫn 1-0 trước khi hiệp một khép lại.

Ilhan Fandi tiếp tục ghi bàn cho tuyển Singapore tại AFF Cup 2026.

Bước sang hiệp hai, Singapore tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Ngay phút 46, Ilhan Fandi thêm một lần khiến hàng thủ Timor Leste chao đảo với cú dứt điểm kỹ thuật, nhưng lần này thủ môn Niski đã bay người cứu thua xuất sắc.

Dẫu vậy, người gác đền của Timor Leste cũng chỉ có thể cầm cự thêm ít phút. Phút 56, Song Ui-young băng vào đánh đầu hiểm hóc từ đường tạt bên cánh trái, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Singapore.

Bị dẫn hai bàn, Timor Leste buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội đáng chú ý nhất đến ở phút 63 khi Zion Cruz băng xuống đón đường chuyền trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm quá nhẹ không thể đánh bại thủ môn Izwan Mahbud.

Tuyển Singapore chủ động giữ sức cho trận gặp Việt Nam vào ngày 31/7.

Trong khoảng thời gian còn lại, Singapore chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn và không để đối thủ tạo thêm cơ hội nguy hiểm. Chung cuộc, đội bóng đảo quốc sư tử giành chiến thắng 2-0 trước Timor Leste.

Đây là tỉ số có thể khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, bởi Singapore đã không thắng quá đậm đối thủ yếu. Nhưng việc HLV Gavin Lee chủ động rút các trụ cột ra khỏi sân cũng cho thấy ý đồ giữ sức cho chuyến làm khách tại sân Mỹ Đình gặp tuyển Việt Nam sau đây 4 ngày.

Sau 2 lượt trận, Singapore có 6 điểm và dẫn đầu bảng sau loạt trận ngày 27/7. Vào lúc 20h30, cũng tại bảng A Indonesia sẽ chơi trận ra quân gặp Campuchia.