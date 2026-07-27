Ly kỳ AFF Cup: Đội bóng chưa vào bán kết lần nào, nhưng nhiều phen làm cả Đông Nam Á sửng sốt

Trong lịch sử 30 năm của AFF Cup, đội bóng này từng không ít lần khiến các ứng viên vô địch phải nếm trái đắng.

Đội tuyển đang được nhắc đến chính là Lào. Đội bóng xứ Triệu Voi đã góp mặt tại 15/16 kỳ AFF Cup, chỉ một lần duy nhất vắng mặt vào năm 2016. Mặc dù chưa lần nào vượt qua vòng bảng, tuy nhiên tuyển Lào cũng có không ít lần tạo nên bất ngờ thú vị.

Đáng nhớ nhất có lẽ chính là kỳ AFF Cup cách đây 2 năm. Sau thất bại 1-4 trước Việt Nam ở trận ra quân, tuyển Lào gây sốc khi cầm hòa Indonesia 3-3 ngay trên sân khách. Thậm chí, chính họ mới là đội liên tục dẫn trước 1-0 rồi 2-1.

Đến cuối trận, dù bị Indonesia ngược dòng dẫn lại 3-2 nhưng rồi cầu thủ Việt kiều Damoth Thongkhamsavath đã xuất sắc kiến tạo để Phanthavong gỡ hòa 3-3.

Tuyển Lào góp phần khiến Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2024. (Ảnh: LFF)

Đến lượt trận tiếp theo, tuyển Lào trở về sân nhà và lại khiến tất cả ngỡ ngàng khi buộc Philippines phải chia đểm. Sức ép tấn công của đội chủ nhà khiến Baldisimo đá phản lưới. Phải tới phút 77, Reyes mới gỡ hòa được cho đội khách. Tuyển Philippines rời Lào với 1 điểm đầy nhọc nhằn.

Ở lượt trận cuối, các cầu thủ Lào dẫn Myanmar 2-1 tới phút 87. Tiếc rằng sau đó, đội bóng này đã để cho Win Naing Tun lập cú đúp, mang về thắng lợi 3-2 cho Myanmar.

Trước đó 2 năm, cũng trên đất Myanmar, tuyển Lào dẫn 2-1 đến phút 90+6. Cuối cùng, sự tỏa sáng của Maung Maung Lwin đã giúp đội chủ nhà có được bàn gỡ 2-2, qua đó thoát được một kỳ AFF Cup thất bại toàn tập (Lào và Myanmar rời giải với cùng thành tích thua 3, hòa 1).

Tuyển Lào không ít lần khiến các đội bóng lớn trong khu vực phải ôm hận. (Ảnh: AFF)

Một giải đấu ly kỳ khác của tuyển Lào diễn ra tại AFF Cup 2012. Indonesia bị dẫn 1-0, rồi 2-1 và phải tới phút 89, Vendry Ronaldo Mofu mới gỡ hòa được 2-2. Trận hòa này góp phần khiến đội bóng xứ Vạn đảo bị loại ngay sau vòng bảng giải năm đó.

Với tuyển Lào, dù không thể đi tiếp nhưng họ còn tạo nên một màn rượt đuổi tỉ số vô cùng hấp dẫn trước Singapore ở lượt cuối. Đội bóng này vươn lên dẫn ứng viên vô địch 2-0 sau 40 phút thi đấu. Singapore sau đó bừng tỉnh, dẫn lại 4-2. Tới phút 82, Sayavutthi ghi thêm 1 bàn nữa, khép lại trận thua 3-4 đáng nhớ của tuyển Lào.

Về phía tuyển Singapore, thắng lợi nhọc nhằn này giúp họ vượt qua vòng bảng với 6 điểm (thắng Malaysia và Lào, thua Indonesia). Đội bóng này sau đó thẳng tiến tới chức vô địch, với việc đánh bại Philippines ở bán kết và Thái Lan ở chung kết.

Tuyển Lào chơi khá ấn tượng tại AFF Cup 2012. (Ảnh: Getty)

Đối với tuyển Lào, họ còn một trận đấu đáng nhớ nữa tại AFF Cup. Đó là khi đội bóng này bất ngờ cầm hòa Thái Lan 2-2 khi mở màn giải đấu năm 2010.

Đó là cuộc đấu mà HLV Bryan Robson tung ra đội hình xuất phát với nhiều hảo thủ, như Suree Sukha, Theeranthon Bunmathan, Suchao Nutnum, Therdsak Chaiman, Sutee Suksomkit, Teeratep Winothai rồi Sarayoot Chaikumdee, nhưng rồi tuyển Thái Lan lại chơi một trận khiến người hâm mộ của họ thất vọng.

Đội bóng xứ Chùa vàng liên tục bị Lào dẫn trước 1-0 rồi 2-1 bởi những pha ghi bàn đẹp mắt của Inthammavong và Sysomvang. Phải nhờ đến sự tỏa sáng với cú đúp của Sarayoot Chaikumdee, trong đó bàn gỡ hòa 2-2 đến ở phút 90, tuyển Thái Lan mới giành lại được 1 điểm.

Trận đấu này cũng khởi đầu cho một giải đấu thất vọng của người Thái khi họ bị loại ngay sau vòng bảng mà không thắng được trận nào (hòa 2, thua 1).

Tuyển Thái Lan với nhiều ngôi sao đã không thể hạ gục được tuyển Lào tại AFF Cup 2010. (Ảnh: Getty)

Với bóng đá Lào, họ còn một số trận đấu đáng nhớ khác khi cầm hòa Malaysia tại Tiger Cup 1998 (hòa 0-0) và 2002 (hòa 1-1), buộc tuyển Việt Nam phải chia điểm tại Tiger Cup 1996 (hòa 1-1).

Bởi vậy, dù chưa một lần vượt qua vòng bảng AFF Cup, nhưng tuyển Lào vẫn là cái tên được nhiều khán giả khu vực ngợi khen với nhiều dấu ấn đáng ghi nhận trong suốt lịch sử giải đấu.