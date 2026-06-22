Ghét đến mấy cũng không thể chê mỹ nhân này mặc xấu: Đi quay phim mà như sải bước ở Milan Fashion Week

Dù trải qua một năm đầy sóng gió với hàng loạt scandal bủa vây và danh tiếng tụt dốc, nữ diễn viên vẫn chứng minh bản thân là một "thỏi nam châm" đích thực của làng giải trí.

Ngày 20/6/2026, không khí tại phim trường Hoành Điếm trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi mỹ nhân đình đám Ngu Thư Hân xuất hiện để hoàn thành buổi tạo hình đầu tiên cho dự án tiên hiệp cấp S+ mang tên Trường Sinh Cốt. Ngay từ khoảnh khắc bước xuống xe, tạo hình đời thường của nàng Hà Phán đã lập tức chiếm trọn sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Khác với vẻ lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ, nữ diễn viên lựa chọn phong cách năng động nhưng không kém phần sang chảnh. Dù che kín mít với khẩu trang và kính râm thời thượng, nhưng tổng thể "All-Black" cực chất này vẫn biến lối đi làm bình thường của Ngu Thư Hân thành một sàn catwalk đích thực.

Màn xuất hiện đầy năng lượng này ngay lập tức khiến cộng đồng fan bùng nổ, rôm rả gọi đây là mở màn cho 'Tuần lễ thời trang Hoành Điếm'. Dù bận rộn và phải nhanh chóng di chuyển vào khu vực làm việc, Ngu Thư Hân vẫn không quên gửi những nụ hôn gió ngọt ngào để tương tác với đám đông người hâm mộ đang vây kín hiện trường. Đối với các fan của cô, trải nghiệm theo dõi thần tượng đi đóng phim đã được "nâng cấp" lên một tầm cao mới, giống như việc sở hữu tấm vé VIP tham dự các buổi trình diễn thời trang cao cấp. Công chúng thậm chí còn hài hước ví von rằng, cứ mỗi khi nữ diễn viên nhận phim mới hay chuẩn bị khai máy, đó cũng là lúc "Mùa thứ N của Tuần lễ thời trang Hoành Điếm do Ngu Thư Hân dẫn dắt chính thức khai mạc".

Nhìn vào sự săn đón và hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ ở hiện tại, ít ai ngờ rằng Ngu Thư Hân từng phải đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội chưa từng có. Quay ngược thời gian về năm 2025, cô từng bị đánh giá là "ngôi sao đáng ghét nhất giới giải trí Trung Quốc”. Scandal bùng nổ vào tháng 8/2025 khi nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt lên tiếng tố cáo Ngu Thư Hân có hành vi bắt nạt, cô lập đồng nghiệp và bạo lực mạng. Cáo buộc này như một đòn giáng nặng nề khiến danh tiếng của cô tụt dốc không phanh. Hàng loạt thương hiệu lớn quay lưng, các sự kiện thương mại bị hủy bỏ, và đỉnh điểm là việc cô hoàn toàn vắng bóng tại các đêm hội giao thừa cũng như các buổi tổng kết năm của các nền tảng lớn như Tencent hay iQiyi. Chỉ trong vòng bốn tháng ngắn ngủi, tài khoản Douyin của cô "bốc hơi" hơn 3 triệu người theo dõi, trong khi Weibo cũng sụt giảm gần 1 triệu fan, buộc cô phải chuyển hướng hoạt động sang thị trường nước ngoài như Thái Lan để xoa dịu dư luận.

Trái ngược với những biến động đó, phong cách thời trang của nữ diễn viên lại trở thành điểm sáng ổn định, thậm chí ngày càng được nhắc đến nhiều hơn như một “thương hiệu cá nhân” khó trộn lẫn. Kể từ dự án Vân Sơ Lệnh cho đến Trường Sinh Cốt, thời trang đi làm của cô đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại để khẳng định đẳng cấp. Cho dù những bộ trang phục này do chính cô tự tay mix-match hay có sự hỗ trợ từ đội ngũ stylist, kết quả mang lại luôn là sự chỉn chu, thời thượng và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Việc đầu tư nghiêm túc cho diện mạo mỗi ngày không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với bản thân và công việc, mà còn là cách đơn giản để xốc lại tinh thần, biến mỗi bộ cánh thành một nguồn năng lượng tích cực hữu hình. Chính tư duy sống duy mỹ và gu thời trang "mặc gì đẹp nấy" đã giúp Ngu Thư Hân luôn giữ vững vị thế một ngôi sao hàng đầu, khiến công chúng dù có khắt khe hay anti đến đâu cũng phải dõi theo và không thể ngừng cảm thán trước mỗi bước đi như sải bước trên sàn diễn Milan của cô.

Theo 163