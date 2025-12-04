Ghét đến mấy cũng không dám chê mỹ nhân này xấu: Đẹp sang hết phần thiên hạ, visual bớt bén đi giùm với

Mới đây, Emily In Paris đã nhá hàng đoạn trailer chính thức cho mùa 5, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Tác phẩm dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 18/12 sắp tới, hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho con dân cày phim vào tuần lễ Giáng Sinh. Không chỉ loveline rối tung như nồi lẩu thập cẩm, cuộc sống nhộn nhịp nơi kinh đô thời trang mà nhan sắc của Lily Collins chính là tâm điểm bàn tán.

Cắt phăng mái tóc dài quen thuộc, Lily giờ đây càng toát ra dáng vẻ high-fashion mà người dân châu Âu ưa chuộng. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua kể từ mùa 1, thời gian không bỏ qua cho bất kỳ ai trừ Lily. Bằng phép màu nào đó hay nước uống ở Paris có khoáng chất lạ mà Lily vẫn trẻ đẹp như mới hơn tuổi 20, không khác mấy thời Mirror Mirror đầu thập niên 2010.

Emily in Paris - Season 5 Official Trailer

Cô vẫn đẹp nhưng ngày càng sang trọng và kiêu kỳ

Bù lại, thời gian mang đến sự mặn mà, đằm thắm đến cho Lily. Cô vẫn đẹp nhưng ngày càng sang trọng và kiêu kỳ. Những bộ trang phục từ công sở cách điệu đến loạt bộ nữ tính, hoa hòe hoa sói đều được Lily cân trọn. Với làn da trắng ngần như bạch tuyết, Lily đi đến đâu là tỏa sáng đến đó giữa lòng Rome mộng mơ và lộng lẫy.

Một số bình luận của netizen:

- Ghét Emily nhưng không thể ghét gu thời trang của cổ. - Lily trông cứ như thời bạch tuyết Mirror Mirror ý nhỉ. - Cổ ăn gì mà đẹp quá, trắng ngần luôn. - Cực phẩm nhất phải là cặp lông mày. - Cô gái sẵn sàng yêu hết mọi đàn ông trên thế giới.

Đoạn trailer mới cho thấy hành trình Emily (Lily Collins) hòa nhập với cuộc sống tại Rome, nơi tràn ngập tình yêu mọi góc phố. Giờ đây là người đứng đầu đơn vị Agence Grateau Rome, Emily phải đối mặt với những thử thách cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm trong khi thích nghi với cuộc sống ở thành phố mới. Nhưng đúng lúc mọi thứ dần ổn định, những bất cập và rắc rối trong công việc đẩy cô vào vòng xoáy tổn thương và khó khăn trong sự nghiệp.

Bộ tứ mạnh nhất giới mộ điệu đã chuyển chi nhánh sang Rome

Tại đây, Emily nhớ về nhóm bạn thân ở Paris và đôi lúc thấy nhớ nhà. Plot twist cực lớn xuất hiện chớp nhoáng vài giây trong đoạn trailer: mối tình không ai lường trước được giữa Mindy (Ashley Park) và Alfie (Lucien Laviscount) chớm nảy nở. Alfie là tình cũ đã chia tay với Emily ở phần 4, còn Mindy vẫn là cô bạn thân sát sườn đồng hành cùng nữ chính xuyên suốt 4 mùa trước.

Mindy yêu lại tình cũ của Emily khiến MXH sốc

Về chuyện tình của Emily, dù đang hạnh phúc với bạn trai mới là Marcello, nhưng cảm xúc của Emily dành cho đầu bếp Gabriel (Lucas Bravo) vẫn chưa nguội lạnh. Dân tình dự đoán đây sẽ tiếp tục là một mùa phim “cẩu huyết”, bùng binh tình yêu loạn xạ, người này yêu lại tình cũ người kia.

Emily in Paris gây nhiều tranh cãi chủ yếu vì cách bộ phim xây dựng câu chuyện và nhân vật theo hướng quá lý tưởng hóa. Một trong những điểm khiến khán giả khó chịu là việc phim sử dụng khá nhiều định kiến văn hóa về người Pháp: từ môi trường làm việc “lười biếng, đi trễ”, đến hình ảnh Paris lúc nào cũng bóng bẩy, khiến câu chuyện trở nên phiến diện và thiếu chân thực.

Loveline vô lý và rối rắm nhất làng phim thuộc về Emily In Paris

Nhân vật Emily cũng thường bị xem là quá được ưu ái. Dù không giỏi tiếng Pháp, cô vẫn thăng tiến nhanh chóng, liên tục vượt qua rắc rối bằng những ý tưởng marketing đôi khi thiếu thực tế nhưng luôn thành công một cách kỳ lạ. Điều này khiến nhiều người cảm giác nhân vật thiếu chiều sâu, sáo rỗng và không thật sự có sự phát triển nội tại. Bên cạnh đó, mô-típ kịch bản của phim lặp lại qua các mùa: xoay quanh những hiểu lầm tình cảm, drama công sở rồi được giải quyết nhanh chóng, khiến toàn bộ hành trình của Emily trở nên nhạt nhòa và không tạo được cảm giác căng thẳng hay mới mẻ.

Tuy nhiên, vì nhan sắc của dàn cast, những bộ cánh đẹp mắt, cuộc sống sang chảnh của giới mộ điệu đã góp phần giúp thương hiệu vẫn giữ được độ hot sau 5 năm phát sóng.