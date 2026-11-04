Ghế da ô tô bị nứt: Có thể bạn đang vệ sinh sai cách

Sau khoảng hai năm sử dụng, nhiều chiếc ghế da bắt đầu xuất hiện những vết nứt ở những vị trí quen thuộc. Thủ phạm hóa ra lại nằm trong chính thói quen chăm xe hằng ngày, và cách khắc phục đơn giản hơn nhiều người nghĩ.

Sử dụng xe được một thời gian, nhiều chủ xe bắt đầu để ý thấy những đường nứt li ti xuất hiện ở phần đệm hông của ghế da, đúng chỗ hông mà tài xế trượt vào, trượt ra mỗi lần lên xuống. Phần đông nghĩ đó là chuyện không may, hoặc đổ lỗi cho chất lượng da. Thực ra, đằng sau những vết nứt ấy là một quá trình diễn ra âm thầm: bụi bẩn và dầu từ cơ thể ngấm dần vào thớ da, trong khi lớp phủ bảo vệ từ nhà máy bên dưới mỗi ngày một khô đi.

Điều trớ trêu là đôi khi chính sự chăm chỉ của chủ xe lại đẩy nhanh quá trình hư hỏng. Chính Toyota cũng từng cảnh báo rằng chất tẩy rửa mạnh cùng thói quen chà xát quá tay có thể lột sạch lớp phủ bảo vệ của nhà máy.

Nếu vệ sinh ghế da không đúng cách, chủ ô tô có thể đối mặt với hóa đơn không đáng có - Ảnh: Internet.

Công thức vệ sinh ghế da ô tô trong hai bước

Lời khuyên cốt lõi từ các tài liệu kỹ thuật khá giản dị: làm sạch ghế da bằng dung dịch xà phòng nhẹ pha với nước, rồi dưỡng da định kỳ khoảng ba tháng một lần để bù lại lượng dầu mà nhiệt độ và ánh nắng đã rút đi. Chính thói quen hai bước này giúp bề mặt da giữ được độ dẻo, thay vì trở nên giòn và dễ gãy.

Theo tài liệu chăm sóc nội thất được dẫn là có liên quan đến Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Mỹ (NHTSA), chủ xe nên dùng một chiếc khăn mềm thấm dung dịch xà phòng trung tính, lau lại bằng một chiếc khăn ẩm thứ hai, sau đó để da tự khô, tránh nguồn nhiệt trực tiếp và nắng gắt. Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cũng đưa ra quy trìnhchăm sóc tương tự khi khuyến nghị làm sạch và dưỡng ghế da khoảng ba tháng một lần, nhằm hạn chế tình trạng khô và nứt ở những vùng chịu ma sát nhiều.

Tiếp xúc nhiều với da tài xế và dầu tiết ra từ cơ thể, ghế da có thể nhanh xuống cấp nếu không được chăm sóc kỹ càng - Ảnh: Internet.

Bỏ qua bất kỳ bước nào, chủ xe cũng có thể đối mặt với một làn da nứt nẻ. Nếu chỉ làm sạch mà không dưỡng, da vẫn khô như thường. Còn nếu bôi kem dưỡng lên một bề mặt đang bám bẩn, chủ xe vô tình nhốt những hạt sạn vào thớ da, để rồi mỗi lần ngồi xuống, chúng hợp lại thành một tờ giấy nhám và cọ vào lớp da đang chai xạm theo năm tháng.

Làm sạch đúng cách, bắt đầu từ chiếc máy hút bụi

Trước khi dùng tới khăn và dung dịch vệ sinh, chủ xe hãy thực hiện bước hút bụi. Những hạt sạn nằm trên bề mặt sẽ cào xước bề mặt da nếu như chủ xe dùng khăn lau. Trước hết, chúng ta cần lấy hết bụi bẩn ra khỏi các đường may và phần đệm hông trước tiên.

Trong công đoạn làm sạch chính, tài liệu dịch vụ về bọc ghế của Mercedes-Benz chỉ định riêng một loại bọt chăm sóc dành cho ghế da, tách biệt với sản phẩm khuyến nghị cho bề mặt vải hay vinyl, bởi mỗi loại vật liệu phản ứng khác nhau trước cùng một hóa chất. Với những chiếc ghế có lỗ thông hơi hoặc tích hợp làm mát, Hiệp hội Ô tô Mỹ lưu ý nên bôi sản phẩm lên bàn chải hoặc dụng cụ thoa, vì dung dịch xịt thẳng lên ghế có thể đọng lại bên trong các lỗ nhỏ.

Hút bụi xe thường xuyên là điều nên làm - Ảnh: Internet.

Danh sách những thứ cần tránh xa cũng khá rõ ràng. Tài liệu dành cho chủ xe được dẫn từ Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ cảnh báo nước lau kính, thuốc tẩy, sản phẩm chứa amoniac và các loại gel cồn như nước rửa tay khô đều có thể làm hỏng bề mặt da. Khăn lau khô tích điện cũng nên gác lại, vì chúng kéo sạn trượt trên bề mặt chẳng khác gì một chiếc khăn bẩn. Và nếu không chắc về phản ứng của vật liệu da trước dung dịch vệ sinh, chủ sẽ có thể thử nghiệm trước với một góc khuất của ghế, chẳng hạn như ở mép dưới.

Có những hư hại đến từ sự sơ ý rất nhỏ. Một chai nước rửa tay khô bị đổ và bỏ quên trên ghế da có thể làm bạc màu hoặc làm mềm bề mặt chỉ trong vài phút, còn một chai nước để quên dưới nắng từng để lại những vết cháy không thể khắc phục trên chi tiết nội thất.

Dưỡng da: đúng sản phẩm, đúng thời điểm

Việc dưỡng da theo chu kỳ khoảng ba tháng, trùng với lịch làm sạch, giúp ngăn tình trạng khô và nứt xuất hiện khi bề mặt bị lão hóa. Theo lời khuyên chăm sóc xe theo mùa của Hiệp hội Ô tô Mỹ, nắng gắt và nhiệt độ cao trong khoang xe rút hơi ẩm khỏi da nhanh hơn nhiều so với lúc thời tiết ôn hòa.

Ở khâu vệ sinh thường xuyên, chủ xe có thể yên tâm rằng mình chưa cần đến sản phẩm chuyên dụng. Một người phát ngôn của nhà cung cấp da ô tô, được Consumer Reports dẫn lời, cho biết xà phòng nhẹ và nước là đủ cho những lần lau nhanh hằng ngày. Kem dưỡng lại là câu chuyện khác. Các thử nghiệm năm 2026 của Car and Driver cho thấy những bộ sản phẩm làm sạch kèm dưỡng chuyên dành cho da giúp ghế mềm mại hơn rõ rệt so với các loại xịt nội thất đa năng, kể cả khi những loại xịt này quảng cáo là an toàn với da. Hiệp hội Ô tô Mỹ cũng khuyên dùng một loại kem bảo vệ có chứa dầu dưỡng sau khi đã làm sạch, theo đúng hướng dẫn trên nhãn.

Tựu chung, quy trình mà Hiệp hội Ô tô Mỹ và tài liệu của các hãng xe cùng hướng tới khá gọn: hút bụi hàng tháng, làm sạch bằng dung dịch xà phòng nhẹ hoặc bọt chuyên dụng cho da ba tháng một lần, và dưỡng ngay sau mỗi lần làm sạch. Trước khi dùng một sản phẩm chưa từng thử, chủ xe nên xem lại sách hướng dẫn sử dụng, bởi một số hãng như Mercedes-Benz chỉ định riêng loại bọt hoặc chất làm sạch cho da.

Đỗ xe trong bóng râm hoặc dùng tấm che nắng kính lái cũng là một thói quen đáng giữ, vì tia UV cũng chính là thứ làm khô da từ bên trong khoang lái. Và khi mùa đông đến gần, chủ xe đừng vội lơ là, bởi không khí lạnh và khô gây áp lực lên da gần như ngang với cái nóng mùa hè.

Những vết nứt trên ghế da hiếm khi đến từ một ngày. Chúng tích tụ từ từng lần lau vội, từng lọ hóa chất chọn sai, và cũng có thể được ngăn lại bằng vài phút chăm sóc đúng cách sau mỗi ba tháng.