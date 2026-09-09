Ghé cửa hàng mới THB Việt Nam tại TP.HCM: Dụng cụ điện Bosch giảm đến 5%, quà tặng ngập tràn

Đánh dấu bước phát triển sau hơn 14 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, THB Việt Nam chính thức mở rộng mạng lưới phân phối với cửa hàng mới tại 390 Phạm Văn Đồng, TP.HCM.

Mừng sự kiện khai trương, doanh nghiệp mang đến chuỗi chương trình tri ân hấp dẫn: giảm tới 5% cho toàn bộ dụng cụ điện Bosch chính hãng cùng vô vàn phần quà giá trị dành cho khách hàng ghé tham quan, mua sắm.

Hành trình hơn 14 năm phát triển lớn mạnh của THB Việt Nam

Thành lập từ năm 2012, THB Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực phân phối dụng cụ điện Bosch. Với vai trò Đại lý cấp 1 và Trung tâm bảo hành ủy quyền của Bosch, đơn vị có lợi thế về nguồn hàng chính hãng, rõ ràng về xuất xứ, đồng thời cung cấp chính sách bảo hành uy tín, giá cả ưu đãi, chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cá nhân cũng như doanh nghiệp trên toàn quốc.

Trong những năm qua, THB Việt Nam không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống điểm bán trực tiếp tại Hà Nội và TP.HCM. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng dễ dàng tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế các dòng dụng cụ điện Bosch chuyên dụng như: máy khoan, máy bắt vít, máy đục, máy siết bu lông, máy cắt, máy mài, ... phục vụ cho ngành xây dựng, cơ khí, nội thất và lắp đặt sửa chữa.

Hệ thống cửa hàng THB Việt Nam tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Tiếp nối đà tăng trưởng đó, trong năm 2026, THB Việt Nam chính thức đưa cửa hàng mới tại TP.HCM vào hoạt động, đánh dấu cột mốc mới sau hơn 14 năm xây dựng và phát triển. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao năng lực cung ứng và hoàn thiện chất lượng phục vụ, giúp người dùng khu vực phía Nam dễ dàng tiếp cận và lựa chọn các sản phẩm chính hãng.

THB Việt Nam khai trương cửa hàng mới tại 390 Phạm Văn Đồng - TP.HCM

Ngày 19/9/2026, THB Việt Nam chính thức khai trương showroom thứ 3 tại số 390 Phạm Văn Đồng, phường Bình Lợi Trung. Tọa lạc ngay trên trục đường huyết mạch, điểm bán mới sở hữu vị trí giao thông thuận tiện, giúp khách hàng khu vực nội và ngoại thành dễ dàng di chuyển, tìm kiếm.

Cửa hàng THB Việt Nam tại 390 Phạm Văn Đồng, TP. HCM

Showroom mới được đầu tư không gian bài bản, rộng rãi và thoáng đãng. Các gian hàng trưng bày được bố trí khoa học theo từng phân nhóm sản phẩm như máy khoan, máy cắt, máy siết bu lông hay các dòng thiết bị đo đạc chuyên dụng. Nhờ đó, khách hàng không chỉ dễ dàng quan sát, so sánh mà còn được trực tiếp thao tác, thử nghiệm khả năng vận hành thực tế của thiết bị trước khi quyết định mua sắm.

Gian hàng dụng cụ điện Bosch tại THB Việt Nam được sắp xếp khoa học

Chương trình ưu đãi khai trương hấp dẫn khi mua dụng cụ Bosch tại THB Việt Nam

Nhân dịp khai trương cửa hàng mới tại TP.HCM, từ ngày 15/9 đến 30/9, THB Việt Nam triển khai chương trình tri ân đặc biệt: giảm giá lên đến 5% cho tất cả các dòng sản phẩm Bosch. Đây là cơ hội vàng để cá nhân và doanh nghiệp sở hữu các dòng dụng cụ điện Bosch chất lượng như máy khoan Bosch chính hãng , máy bắt vít, máy siết bu lông, máy mài, máy cắt, máy cưa,... với mức chi phí tối ưu nhất.

Bên cạnh đó, THB Việt Nam còn áp dụng mức ưu đãi giảm 5% cho các sản phẩm thương hiệu Total Meter và giảm 3% đối với các thương hiệu còn lại. Đặc biệt, khách hàng ghé tham quan hoặc mua sắm trực tiếp tại showroom 390 Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh sẽ nhận ngay những phần quà khuyến mãi thiết thực như mũ bảo hiểm, ô che nắng, áo mưa, cốc sứ... thay cho lời cảm ơn chân thành gửi tới Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ các cửa hàng của THB Việt Nam

Với hệ thống showroom thực tế ngày càng được mở rộng cùng các kênh mua sắm trực tuyến đa dạng, THB Việt Nam cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, tư vấn chuyên sâu cùng sản phẩm chính hãng cho người dùng trên toàn quốc. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và đặt mua dụng cụ điện Bosch chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn có thể liên hệ ngay với THB Việt Nam theo:

Showroom Hà Nội: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh – 0916 610 499

Showroom 1 TP.HCM: 390 Phạm Văn Đồng, P. Bình Lợi Trung - 0918 132 242

Showroom 2 TP.HCM: 275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ – 0917 182 242

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