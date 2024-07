Genesis GV80 2024 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam: Máy xăng 2.5 tăng áp, đã ra biển số

Genesis GV80 2024 xuất hiện tại Việt Nam

Một chiếc Genesis GV80 phiên bản facelift đã bị bắt gặp tại Đà Nẵng với biển số đăng ký theo dạng biển CV (biển số công vụ). Đây là chiếc Genesis GV80 2024 đầu tiên được bắt gặp trong nước.

Dựa vào dãy số trên biển, có thể biết được chiếc xe này đăng ký tại Đà Nẵng (đầu số 43), thuộc sở hữu của Đại sứ quán Hàn Quốc (số 636). Chữ "CV" mang ý nghĩa xe cấp cho các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.

Dựa vào logo "2.5T AWD" ở đuôi xe, chiếc Genesis GV80 này sử dụng máy xăng 2.5L tăng áp, sản sinh 300 mã lực và 422 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Genesis GV80 hiện nay chưa được mở bán rộng rãi tại Việt Nam. Mẫu xe này được phía Tập đoàn TC Motor nhập khẩu với số lượng rất hạn chế phục vụ mục đích riêng và hầu hết là phiên bản cũ chứ chưa phải facelift như chiếc tại Đà Nẵng.

Genesis GV80 2024 có thay đổi gì?

So với phiên bản cũ, Genesis GV80 2024 thay đổi rõ rệt nhất ở phần đầu xe, với hai hốc gió cỡ lớn đặt mỗi bên cản trước. Lưới tản nhiệt cũng được làm mới giao điện. Cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế dạng hai sọc kẻ đặc trưng của Genesis vẫn giữ nguyên. Bộ mâm 5 chấu thiết kế mới cũng là thay đổi so với phiên bản GV80 trước đó. Còn lại phiên bản 2024 không khác biệt quá nhiều so với GV80 cũ.

Bên trong nội thất, hãng xe Hàn Quốc mang tới cụm màn hình OLED mới, kích thước 27 inch nối liền từ đồng hồ tốc độ sang tới màn hình giải trí. Thông thường các hãng xe sẽ đặt hai màn hình này liền một phôi nhưng Genesis lại khác biệt bởi sự liền mạch trong thiết kế và cách hiển thị. Bệ trung tâm cũng được tái thiết kế hoàn toàn để trở nên hiện đại và tối giản hơn trong khi vô-lăng thay đổi để phù hợp với tổng thể.

Một điểm mới nữa là Genesis GV80 2024 sẽ được trang bị tùy chọn dàn loa Bang & Olfusen thay cho Lexicon như ở bản cũ.

Genesis GV80 hiện là mẫu SUV cao cấp nhất của thương hiệu Hàn Quốc tới thời điểm hiện tại. Trong tương lai, sẽ còn mẫu SUV cao cấp hơn mang tên GV90 được trình làng toàn cầu.