'Vua bán tải' Ford Ranger gặp tai nạn kinh hoàng, CĐM nhìn vào cabin rồi thán: Quá liều lĩnh, dại dột!

Rạng sáng nay (22/7), một vụ tai nạn đã xảy ra tại Hạ Long, Quảng Ninh đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cụ thể, một chiếc xe bán tải Ford Ranger đã đâm gãy đổ 2 cây trồng ven đường và một cây cột đèn; sau tai nạn, phần đầu xe bị biến dạng, thân xe xuất hiện nhiều vết trầy xước. Bên trong xe, túi khí người lái, túi khí ghế phụ và túi khí rèm đều đã nổ. Phản ánh của người dân có mặt tại hiện trường cho rằng vụ tại nạn không để lại thiệt hại nào về người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chi tiết khiến nhiều người chú ý nhất là cầu sau của xe đã bị gãy rời khỏi khung.

Hình ảnh hiện trường cho thấy cầu sau của xe gãy tại khớp nối ở trục các-đăng. Trong một bức ảnh khác, có thể thấy chiếc Ford Ranger đang nằm ngược hướng di chuyển của làn đường, rất có thể đã lao qua dải phân cách từ phía làn đường bên kia.

Va chạm với dải phân cách cứng có thể là nguyên nhân khiến cầu sau gãy rụng khỏi xe.

Cầu sau gãy rời khỏi chiếc xe.

Tuy nhiên, trong một bức ảnh chụp cabin xe sau tai nạn, nhiều người dùng mạng đã nhận thấy một chi tiết rất đáng trách, đó là người lái xe đã cắm chốt dây an toàn ở cả ghế lái lẫn ghế phụ. Cắm chốt ở đầu chốt dây đai an toàn đồng nghĩa rằng cả người lái và người ngồi ghế phụ đều không đeo dây an toàn.

Các khuyến cáo an toàn giao thông khi sử dụng ô tô đều cho rằng rất cần đeo dây đai an toàn. Dây đai an toàn được thiết kế để giữ người ngồi trên xe khỏi lao theo quán tính khi tai nạn xảy ra, góp phần bảo vệ hành khách.

Khi không đeo dây an toàn, người ngồi trên xe sẽ văng đi theo quán tính, có thể bị bầm dập hoặc thậm chí gãy xương, vỡ nội tạng.

Người lái đã sử dụng chốt dây an toàn.

Một chi tiết khác cũng được người dùng mạng phê phán là lọ nước hoa đặt ở giữa táp lô xe. Sau tai nạn, lọ nước hoa này đã không bung ra mà vẫn ở nguyên trên táp lô; nhưng đặt giả thiết rằng lọ nước hoa đã bung ra thì e rằng sẽ làm hành khách trên xe bị thương nặng hơn.

Vụ tai nạn này cũng có thể được xem là lời cảnh báo với các chủ xe về việc đặt đồ chơi, đồ trang trí ở đầu xe.

Tại một bài đăng về vụ tai nạn, người dùng tên Nguyễn Duy bình luận: "Nhiều tài xế thích để tùm lum trên taplo, nhất là nước hoa. Thắng gấp là bay vào người liền". Trong khi đó, người dùng tên Phương Huyền lại phê phán mạnh hành vi cắm chốt dây an toàn: "Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm và ngu ngốc đã bị lên án nhiều."