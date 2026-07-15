Gen Z và hành trình bước ra khỏi “vùng an toàn” để chạm tới ánh sáng của chính mình

Không phải ai cũng tỏa sáng từ vạch xuất phát. Với nhiều người trẻ, hành trình trưởng thành là chuỗi ngày hoài nghi và tự tìm lối đi riêng.

Câu chuyện của một chàng trai Gen Z Văn Quốc Tỷ cho thấy chỉ cần đủ kiên trì và dám bắt đầu, mỗi người đều có thể tìm thấy "ánh sáng" của chính mình.

Giữa thế giới nơi ánh hào quang và thành công được phô bày mỗi ngày, cảm giác "bình thường" đôi khi khiến ta chạnh lòng. Ta dễ dàng so sánh, dễ thấy mình nhỏ bé giữa những câu chuyện thành công tưởng chừng quá đỗi xa vời. Nhưng rồi, sau tất cả, ta nhận ra rằng "rực rỡ" không nhất thiết phải là điều gì đó quá lớn.

Chân dung Văn Quốc Tỷ (Ảnh NVCC)

Đôi khi, nó chỉ đơn giản là niềm vui từ công việc mình đang làm, là cảm giác được sống đúng với điều mình lựa chọn, và hơn hết là khả năng lan tỏa những điều tích cực dù nhỏ bé đến với những người xung quanh. Bởi lẽ, giá trị của một cuộc đời không nằm ở việc ta tỏa sáng đến đâu trong mắt người khác, mà ở cách ta sống, cách ta mang lại niềm vui và sự tử tế cho cộng đồng theo cách rất riêng của mình.

Văn Quốc Tỷ (sinh ngày 15/01/2002, quê tại Trà Vinh) là một ví dụ điển hình. Hiện tại anh đang sở hữu kênh TikTok @vanquoctygamer với hơn 4.9 triệu lượt follow và hơn 153 triệu lượt yêu thích, từ lâu đã là một cái tên bảo chứng cho những video edit game có lượt tương tác cao trên nền tảng này. Để có thể có những "ánh sáng rực rỡ" như hiện tại, Quốc Tỷ đã trải qua nhiều công việc, từng thử sức học hỏi ở nhiều ngành nghề, có những lúc anh cảm thấy có lẽ mình không bao giờ có thể "rực rỡ" với chính công việc của mình.

Hành trình tìm thấy "ánh sáng rực rỡ" của Văn Quốc Tỷ không phải là con đường trải hoa hồng, mà là chuỗi ngày miệt mài tìm tòi, thử sức với nhiều công việc khác nhau. Và rồi chàng trai trẻ đã tìm thấy được chính mình khi làm công việc edit video về game Free Fire. Thế nhưng, những thất bại ban đầu đã từng khiến chàng trai Gen Z này rơi vào trạng thái hoài nghi chính mình. Có những khoảng thời gian, Tỷ thu mình lại trong những "góc tối" của cuộc sống nơi chất chứa áp lực, tổn thương và cả những câu hỏi chưa có lời giải về giá trị bản thân. Nhưng cũng chính từ những chông chênh ấy, anh dần nhận ra rằng nghịch cảnh không phải là dấu chấm hết, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình khác. Khi đối diện với những nỗi sợ sâu kín nhất, Tỷ học cách đứng dậy, tìm cho mình một hướng đi mới và kể câu chuyện của riêng mình theo cách mạnh mẽ, chân thật hơn.

Kênh Tik Tok của Văn Quốc Tỷ

Khi một kênh nội dung đạt đến độ chín muồi về cả chất lượng kỹ xảo lẫn quy mô cộng đồng, việc các nhãn hàng lớn tìm đến là điều tất yếu. Chất lượng đồ họa và kỹ năng xử lý hậu kỳ vượt trội của Văn Quốc Tỷ đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của NPH Garena.

Sự công nhận này không dừng lại ở những lời khen xã giao, Văn Quốc Tỷ đã xuất sắc trải qua chương trình thực tập sinh 90 ngày tại ngay chính trụ sở của Garena, đồng thời liên tục được mời tham gia các sự kiện quy mô lớn của nhà phát hành này. Đỉnh cao của sự hợp tác chiến lược là việc team quay clip của Quốc Tỷ trở thành sự lựa chọn hàng đầu mỗi khi Garena cần những video edit chuyên nghiệp, sang trọng để quảng bá cho các dòng sản phẩm độc quyền của game. Những sản phẩm hợp tác này được đăng tải trực tiếp lên các kênh chính thức của Garena Free Fire Việt Nam – một minh chứng đắt giá cho độ uy tín và giá trị thương hiệu mà chàng trai Trà Vinh đã dày công gầy dựng.

Chia sẻ về bài học xây kênh và thu hút nhãn hàng, Văn Quốc Tỷ nhấn mạnh: "Lĩnh vực này có mức độ cạnh tranh khốc liệt và thuật toán thay đổi liên tục. Để được các thương hiệu lớn tin tưởng, bạn không thể chỉ dựa vào may mắn hay những clip ăn may theo xu hướng ngắn hạn. Bạn phải luôn nâng cấp bản thân mỗi ngày, kiên trì đầu tư 100% năng lượng để tạo ra những giá trị độc quyền, có chiều sâu mà người khác không thể sao chép."

Những "trái ngọt" trong công việc không chỉ mang lại sự ghi nhận, mà còn giúp anh có thể tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và khám phá thế giới theo cách của mình. Mỗi hành trình đi qua không chỉ là trải nghiệm, mà còn là cách Quốc Tỷ học cách yêu thương bản thân nhiều hơn sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hành trình gần 6 năm của Văn Quốc Tỷ chính là nguồn cảm hứng lớn, khẳng định tư duy đúng đắn của một thế hệ editor trẻ: Đam mê, nghiêm túc và không ngừng bứt phá giới hạn để đưa sản phẩm sáng tạo của người Việt vươn tầm chuyên nghiệp.

Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về nghề edit video, mà còn là hành trình trưởng thành. Khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, đối diện với nỗi sợ và kiên trì với lựa chọn của mình, mỗi người đều có thể tìm thấy "ánh sáng rực rỡ" theo cách riêng. Trong thời đại công nghệ số, cơ hội luôn rộng mở, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh và sự bền bỉ. Chàng trai Gen Z ấy đã chứng minh rằng: "Dù xuất phát điểm ở đâu, chỉ cần đủ kiên định, mỗi người đều có thể viết nên câu chuyện của mình và tìm thấy thứ ánh sáng đẹp nhất "ánh sáng rực rỡ của tuổi Thanh xuân trong chính công việc của mình".